Александр Мостовой: «Сейчас любого, кто два раза по мячу ударил или один гол забил, называют легендой. Смешно становится. Вот раньше мы смотрели действительно на звезд, легенд»
Александр Мостовой: любого, кто два раза по мячу ударил, уже легендой называют.
Александр Мостовой считает, что термин «легенда» в последнее время начали использовать неправильно.
«Сейчас любого человека, который там, как я говорю, два раза по мячу ударил или один гол забил, называют легендой.
Понимаешь, понятно, это смешно становится. Конечно, такой мир немножко перевернулся, да.
Если раньше мы, когда были молодыми, смотрели действительно на звезд, на легенды. А сейчас смотришь, где-то переключаешь или открываешь, там говорят: это легенда», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: RTVI
55 комментариев
Краткое содержание. Бывшая легенда Страсбуров и Канов живет один в опустевшей Москве, заполненной только полчищами зомби. Сам Александр вирусу не подвержен, ведь он обладает иммунитетом, он- футбольный человек.
Каждый день в одно и тоже время Александр выходит в эфир и призывает откликнуться футбольных людей.
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри — не вы! 🤣🤣
(Лермонтов)
Есть еще тип такой, Юран, может полтора года провел суммарно
Он себя считает легендой мирового футбола, без шуток. Европейского-100%