Александр Мостовой: «Сейчас любого, кто два раза по мячу ударил или один гол забил, называют легендой. Смешно становится. Вот раньше мы смотрели действительно на звезд, легенд»

Александр Мостовой: любого, кто два раза по мячу ударил, уже легендой называют.

Александр Мостовой считает, что термин «легенда» в последнее время начали использовать неправильно.

«Сейчас любого человека, который там, как я говорю, два раза по мячу ударил или один гол забил, называют легендой.

Понимаешь, понятно, это смешно становится. Конечно, такой мир немножко перевернулся, да.

Если раньше мы, когда были молодыми, смотрели действительно на звезд, на легенды. А сейчас смотришь, где-то переключаешь или открываешь, там говорят: это легенда», – сказал бывший полузащитник сборной России.