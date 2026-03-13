Рекордная серия Тедеско во главе «Фенербахче» прервалась на «Фатих Карагюмрюк». Стамбульцы не проигрывали в чемпионате 22 матча после назначения экс-тренера «Спартака»

Прервана рекордная серия Тедеско на посту тренера «Фенербахче».

«Фенербахче » потерпел первое поражение в чемпионате с мая 2025 года.

Команда Доменико Тедеско, назначенного в сентябре, сегодня уступила «Фатих Карагюмрюк » в 26-м туре Суперлиги – 0:2.

При экс-сотруднике «Спартака» стамбульцы не проигрывали в чемпионате на протяжении 22 игр – это была их лучшая серия при новом тренере. Рекорд 1965 года, установленный при Оскаре Холде (19 матчей), был побит еще в феврале.

После 26 матчей «Фенербахче» занимает в таблице второе место, на 4 очка отставая от «Галатасарая ». У чемпионов есть игра в запасе.