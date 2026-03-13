  • Рекордная серия Тедеско во главе «Фенербахче» прервалась на «Фатих Карагюмрюк». Стамбульцы не проигрывали в чемпионате 22 матча после назначения экс-тренера «Спартака»
Рекордная серия Тедеско во главе «Фенербахче» прервалась на «Фатих Карагюмрюк». Стамбульцы не проигрывали в чемпионате 22 матча после назначения экс-тренера «Спартака»

«Фенербахче» потерпел первое поражение в чемпионате с мая 2025 года.

Команда Доменико Тедеско, назначенного в сентябре, сегодня уступила «Фатих Карагюмрюк» в 26-м туре Суперлиги – 0:2.

При экс-сотруднике «Спартака» стамбульцы не проигрывали в чемпионате на протяжении 22 игр – это была их лучшая серия при новом тренере. Рекорд 1965 года, установленный при Оскаре Холде (19 матчей), был побит еще в феврале.

После 26 матчей «Фенербахче» занимает в таблице второе место, на 4 очка отставая от «Галатасарая». У чемпионов есть игра в запасе.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
А был бы футбольный человек было 23 игры без поражений
Царь был прав. ☝️
Вот и попался нефутбольный шарлатан!
Я запутался, это тот который тренеришка, или какой то другой недооцененный великими.
Это явно случайность, 22 случайности. Так бывает ))
Ждем комментария Мостового)
Сегодня вся футбольная страница загажена комментариями Мостового на всевозможные темы. Типун Вам на язык, вернее - на палец😌
Мост: Ну не проигрывал ты 22 игры, а дальше то что?
Последней команде чемпионата слили
После такого, Доменико к нам больше не поедет)
Этот Карагамрюк в начале сезона тренировал Личка которого Динамо выгнало. Самый бедный клуб вышки Турции, плетутся на самом дне чемпионата... Мда
это то кто на бровке прыгал??)
У Тедеско пневмония, он проходит интенсивное медикаментозное лечение. Тренер «Фенербахче» пропустит матч с «Газиантепом» в Кубке Турции
4 марта, 16:57
Агент Кисляка о «Фенербахче»: «Моуринью сказал: «Отличный парень, хочу видеть его в составе». ЦСКА знал, что я летал на переговоры, но летом произошли изменения, которые поставили все на паузу»
3 марта, 11:08
«После Моуринью Тедеско как король – не говорит о судьях, «Галатасарае» или «Бешикташе». Он фокусируется на том, чтобы сделать «Фенербахче» чемпионом». Кабзе об экс-тренере «Спартака»
2 марта, 16:08
Чемпионат Италии. «Интер» сыграл вничью с «Аталантой», «Наполи» одолел «Лечче», «Ювентус» в гостях у «Удинезе», «Милан» сыграет с «Лацио» в воскресенье
17 минут назадLive
Судья Дингерт признал, что ошибочно удалил Диаса за симуляцию в матче с «Байером»: «Красная карточка – слишком суровое наказание, сейчас я бы ее не показал»
17 минут назад
«Балтика» – ЦСКА. 1:0 – Хиль забил после ошибки Баринова. Онлайн-трансляция
22 минуты назадLive
«Арсенал» – «Эвертон». 0:0 – второй тайм. Онлайн-трансляция
29 минут назадLive
Быстров о судействе в матче «Зенита» и «Спартака»: «Единица! Почему не удалили Вендела? Наверное, судьи забыли памперсы пододеть»
34 минуты назад
Калафьори отразил удар Макнила по воротам «Арсенала» с близкой дистанции, вскинув ногу после падения
47 минут назадФото
По подозрению в убийстве москвички при ограблении задержан 20-летний защитник «Урала» Секач (Shot)
47 минут назад
Абкар из «Хетафе», схвативший Серлота за гениталии и получивший красную: «Я не хотел трогать Александра там, я даже не смотрел на него. Хотел коснуться его живота»
58 минут назад
Абкар схватил Серлота за гениталии и получил красную на 55-й минуте игры «Хетафе» с «Атлетико»
сегодня, 18:05Фото
Чемпионский «Ювентус» 2010-х – помните, кто там играл?
сегодня, 18:00Тесты и игры
Компани о судействе в матче с «Байером»: «Были спорные моменты, и это повлияло на игру. Не понимаю удаление Диаса и отмену голов Кейна и Та»
6 минут назад
Хиль забил ЦСКА и вышел на 1-е место в списке бомбардиров РПЛ с 12 голами. Форвард «Балтики» подхватил мяч, отскочивший от Облякова после удара Баринова, обвел Рейса и пробил мимо Акинфеева
11 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Халиджа», «Аль-Хилаль» Бензема играет с «Аль-Фатехом» на выезде
16 минут назадLive
«Наполи» сделал камбэк в матче с «Лечче» (2:1) благодаря голам Хейлунда и Политано
19 минут назад
Левников отменил красную Йенне после ВАР в матче с ЦСКА. Хавбек «Балтики» сбил Жоао Виктора и получил желтую
24 минуты назадФото
Хавертц упал в штрафной «Эвертона» после контакта с Кином. Арбитр не назначил пенальти в пользу «Арсенала»
36 минут назадФото
Игроки «Челси» окружили судью Тирни и обнялись перед игрой с «Ньюкаслом»
49 минут назадФото
Гусев об 1:0 с «Ростовом»: «Ребята молодцы, сделали то, что должны были. Они бьются в первую очередь за «Динамо», за свою репутацию»
сегодня, 18:09
Чемпионат Франции. «Монако» Головина сыграет с «Берстом», «Анже» против «Ниццы»
сегодня, 18:01Live
Петржела о Соболеве: «Неважно, какой он мальчик, главное – хороший нападающий»
сегодня, 18:00
