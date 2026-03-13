Рекордная серия Тедеско во главе «Фенербахче» прервалась на «Фатих Карагюмрюк». Стамбульцы не проигрывали в чемпионате 22 матча после назначения экс-тренера «Спартака»
«Фенербахче» потерпел первое поражение в чемпионате с мая 2025 года.
Команда Доменико Тедеско, назначенного в сентябре, сегодня уступила «Фатих Карагюмрюк» в 26-м туре Суперлиги – 0:2.
При экс-сотруднике «Спартака» стамбульцы не проигрывали в чемпионате на протяжении 22 игр – это была их лучшая серия при новом тренере. Рекорд 1965 года, установленный при Оскаре Холде (19 матчей), был побит еще в феврале.
После 26 матчей «Фенербахче» занимает в таблице второе место, на 4 очка отставая от «Галатасарая». У чемпионов есть игра в запасе.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
А был бы футбольный человек было 23 игры без поражений
Царь был прав. ☝️
Вот и попался нефутбольный шарлатан!
Я запутался, это тот который тренеришка, или какой то другой недооцененный великими.
Это явно случайность, 22 случайности. Так бывает ))
Ждем комментария Мостового)
Сегодня вся футбольная страница загажена комментариями Мостового на всевозможные темы. Типун Вам на язык, вернее - на палец😌
Мост: Ну не проигрывал ты 22 игры, а дальше то что?
Последней команде чемпионата слили
После такого, Доменико к нам больше не поедет)
Этот Карагамрюк в начале сезона тренировал Личка которого Динамо выгнало. Самый бедный клуб вышки Турции, плетутся на самом дне чемпионата... Мда
это то кто на бровке прыгал??)
