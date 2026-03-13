  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
26

Менеджер клуба АПЛ о стиле игры «Арсенала»: «Они как питон, выдавливают из тебя жизнь. Их футбол невероятно эффективен. В лиге к их возможностям относятся с огромным уважением»

В АПЛ к «Арсеналу» относятся с большим уважением, сообщил высокопоставленный сотрудник одного из клубов лиги в разговоре с The Athletic, посвященному стилю игры лондонцев.

«Они как питон. Выдавливают из тебя жизнь. Это удушение. Они играют в сдавливающий, невероятно эффективный футбол. У «Эвертона» третья по надежности оборона, и он пропустил на 50% больше голов (33), чем «Арсенал» (22).

«Арсенал» беспощадно эффективен и мастерски использует стандартные положения.

Когда я разговариваю с людьми вокруг нашего клуба или того, что рядом с нами, они относятся к возможностям «Арсенала» с огромным уважением», – заявил менеджер.

Аналитик одной из команд АПЛ описал игру против «Арсенала» так: «При 0:0 кажется, что у тебя есть шанс их огорчить. Но стоит пропустить – и это совсем другая история. Те бреши, которые ты видел, исчезают. У «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» последних лет подход почти не менялся, когда счет становился 1:0 или 2:0. А эта команда начинает играть еще компактнее. Если пропускаешь в матче против нее, становится невероятно тяжело».

Хюрцелер о матче с «Арсеналом»: «Только одна команда пыталась играть. Надо давать больше желтых за затяжку времени. Вы когда-нибудь видели, чтобы вратарь 3 раза валялся на газоне?»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
logoАрсенал
logoМикель Артета
logoпремьер-лига Англия
logoЭвертон
logoЛиверпуль
logoМанчестер Сити
logoтактика
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Плевать. Любыми путями выгрызать очки, и пусть все хоть пеной изойдут (хотя уже)
Я уверен что многим фанатам такой стиль не нравится,но как сказать-они не нарушиют правила,не подкупывают судей и не подделывают букхалтерские отчеты.Даже если они на 2-ой минуте будут забивать гол,а потом 11 человек стоять в своей штрафной-их дело.В свое время не понимал хейта к победе Челси 2012-ом и победе Греции в 2004-ом.Да был не совсем зрелищный футбол,но он был по правилам.
Ответ vladimir.kostrichko
Все верно, но есть одно но. В футболе столько денег не из-за унылых побед, а антуража, фанатов, нерва, итд. Одно дело Греция или Лестер или Байер. Эти истории манят безотносительно стиля. Но когда команды собирают дрим-тим, толпы фанатов хотят видеть магию, а не выдавливание кубков, как прыщей.
При этом относительно Арсенала хейт довольно жалкий - команда в 90е слыла одной из самых депрессивных в плане игре, зато потом 20 лет резвилась на полную. Но титулов - мизер. Принципиальное отличие от других андердогов - долгий тернистый путь, много потраченных денег и сил. Но это все еще андердог. Даже сегодня, после массы вторых мест и милларда на состаы, будем откровенны, любой топ-игрок посмеется над предложением Арсенала, если будет вариант с Баварией, Реалом или Сити.
Ответ Marcus-light
ммм райс выбрал между сити и арсеналом арсенал, зубименди ежду ливером реалом и арсеналом арсенал)
Это менеджер какого клуба АПЛ такое сказал, менеджер Арсенала?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Артета о стиле «Арсенала»: «У «Барсы» самый захватывающий стиль в Европе, но сделала ли она с «Ньюкаслом» 1000 передач, как делает в Испании? Нет. Вот в такой лиге мы играем»
вчера, 16:21
Майкл Оуэн: «Ливерпуль» – лучшая команда АПЛ, он разнес лигу в прошлом сезоне. Сейчас он просто не очень хорошо играет, но его максимальный уровень выше, чем у других»
вчера, 15:57
«Арсенал» начал переговоры по Лукеба. «Лейпциг» хочет 60–70 млн евро за защитника (L’Equipe)
12 марта, 22:38
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Эльче», «Атлетико» одолел «Хетафе», «Атлетик» разгромно проиграл «Жироне»
7 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» сыграла вничью с «Байером», «Боруссия» Дортмунд победила «Аугсбург»
7 минут назад
Хиль забил ЦСКА и вышел на 1-е место в списке бомбардиров РПЛ с 12 голами. Форвард «Балтики» подхватил мяч после ошибки Баринова, обвел Рейса и пробил мимо Акинфеева
26 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» сыграл вничью с «Аталантой», «Наполи» одолел «Лечче», «Ювентус» в гостях у «Удинезе», «Милан» сыграет с «Лацио» в воскресенье
32 минуты назад
Судья Дингерт признал, что ошибочно удалил Диаса за симуляцию в матче с «Байером»: «Красная карточка – слишком суровое наказание, сейчас я бы ее не показал»
32 минуты назад
«Балтика» – ЦСКА. 1:0 – Хиль забил после ошибки Баринова. Онлайн-трансляция
37 минут назадLive
«Арсенал» – «Эвертон». 0:0 – второй тайм. Онлайн-трансляция
44 минуты назадLive
Быстров о судействе в матче «Зенита» и «Спартака»: «Единица! Почему не удалили Вендела? Наверное, судьи забыли памперсы пододеть»
49 минут назад
Калафьори отразил удар Макнила по воротам «Арсенала» с близкой дистанции, вскинув ногу после падения
сегодня, 18:31Фото
По подозрению в убийстве москвички при ограблении задержан 20-летний защитник «Урала» Секач (Shot)
сегодня, 18:31
Ко всем новостям
Последние новости
МЛС. «Атланта» Миранчука против «Филадельфии», «Интер Майами» Месси в гостях у «Шарлотт», «Гэлакси» Ройса сыграют с «Канзас Сити» Шапи
13 минут назадLive
Компани о судействе в матче с «Байером»: «Были спорные моменты, и это повлияло на игру. Не понимаю удаление Диаса и отмену голов Кейна и Та»
21 минуту назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Халиджа», «Аль-Хилаль» Бензема играет с «Аль-Фатехом» на выезде
31 минуту назадLive
«Наполи» сделал камбэк в матче с «Лечче» (2:1) благодаря голам Хейлунда и Политано
34 минуты назад
Левников отменил красную Йенне после ВАР в матче с ЦСКА. Хавбек «Балтики» сбил Жоао Виктора и получил желтую
39 минут назадФото
Хавертц упал в штрафной «Эвертона» после контакта с Кином. Арбитр не назначил пенальти в пользу «Арсенала»
51 минуту назадФото
Игроки «Челси» окружили судью Тирни и обнялись перед игрой с «Ньюкаслом»
сегодня, 18:29Фото
Гусев об 1:0 с «Ростовом»: «Ребята молодцы, сделали то, что должны были. Они бьются в первую очередь за «Динамо», за свою репутацию»
сегодня, 18:09
Чемпионат Франции. «Монако» Головина сыграет с «Берстом», «Анже» против «Ниццы»
сегодня, 18:01Live
Петржела о Соболеве: «Неважно, какой он мальчик, главное – хороший нападающий»
сегодня, 18:00
Рекомендуем