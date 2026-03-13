Менеджер клуба АПЛ о стиле игры «Арсенала»: «Они как питон, выдавливают из тебя жизнь. Их футбол невероятно эффективен. В лиге к их возможностям относятся с огромным уважением»
В АПЛ к «Арсеналу» относятся с большим уважением, сообщил высокопоставленный сотрудник одного из клубов лиги в разговоре с The Athletic, посвященному стилю игры лондонцев.
«Они как питон. Выдавливают из тебя жизнь. Это удушение. Они играют в сдавливающий, невероятно эффективный футбол. У «Эвертона» третья по надежности оборона, и он пропустил на 50% больше голов (33), чем «Арсенал» (22).
«Арсенал» беспощадно эффективен и мастерски использует стандартные положения.
Когда я разговариваю с людьми вокруг нашего клуба или того, что рядом с нами, они относятся к возможностям «Арсенала» с огромным уважением», – заявил менеджер.
Аналитик одной из команд АПЛ описал игру против «Арсенала» так: «При 0:0 кажется, что у тебя есть шанс их огорчить. Но стоит пропустить – и это совсем другая история. Те бреши, которые ты видел, исчезают. У «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» последних лет подход почти не менялся, когда счет становился 1:0 или 2:0. А эта команда начинает играть еще компактнее. Если пропускаешь в матче против нее, становится невероятно тяжело».
При этом относительно Арсенала хейт довольно жалкий - команда в 90е слыла одной из самых депрессивных в плане игре, зато потом 20 лет резвилась на полную. Но титулов - мизер. Принципиальное отличие от других андердогов - долгий тернистый путь, много потраченных денег и сил. Но это все еще андердог. Даже сегодня, после массы вторых мест и милларда на состаы, будем откровенны, любой топ-игрок посмеется над предложением Арсенала, если будет вариант с Баварией, Реалом или Сити.