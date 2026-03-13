Властимил Петржела: «Зенит» и «Спартак» объединяет одна вещь – там нет россиян. Все ключевые позиции занимают легионеры. Это практически иностранные команды, а не российские»

Властимил Петржела: «Зенит» и «Спартак» объединяет одна вещь – там нет россиян.

«Матч против «Спартака» в Санкт-Петербурге всегда имеет большое значение для болельщиков «Зенита». Это большая игра, в которой футболисты не имеют права выложиться меньше, чем на сто процентов.

К сожалению, сейчас «Зенит» и «Спартак» объединяет одна вещь – там нет россиян. Все ключевые позиции в командах занимают легионеры. «Зенит» и «Спартак» – практически иностранные команды, а не российские», – сказал экс-тренер петербуржцев.