Властимил Петржела: «Зенит» и «Спартак» объединяет одна вещь – там нет россиян. Все ключевые позиции занимают легионеры. Это практически иностранные команды, а не российские»
«Матч против «Спартака» в Санкт-Петербурге всегда имеет большое значение для болельщиков «Зенита». Это большая игра, в которой футболисты не имеют права выложиться меньше, чем на сто процентов.
К сожалению, сейчас «Зенит» и «Спартак» объединяет одна вещь – там нет россиян. Все ключевые позиции в командах занимают легионеры. «Зенит» и «Спартак» – практически иностранные команды, а не российские», – сказал экс-тренер петербуржцев.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
Зачем покупать содержать мигрантов, если нет даже еврокубков. Чтобы что, акрону забить и проиграть Динамо Махачкала? Вопрос риторический. Зенит туда же
У нас, из русского, в футболе осталось только написание на русском языке.