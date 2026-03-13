  • Властимил Петржела: «Зенит» и «Спартак» объединяет одна вещь – там нет россиян. Все ключевые позиции занимают легионеры. Это практически иностранные команды, а не российские»
Властимил Петржела отметил большое количество легионеров в составах «Зенита» и «Спартака».

«Матч против «Спартака» в Санкт-Петербурге всегда имеет большое значение для болельщиков «Зенита». Это большая игра, в которой футболисты не имеют права выложиться меньше, чем на сто процентов.

К сожалению, сейчас «Зенит» и «Спартак» объединяет одна вещь – там нет россиян. Все ключевые позиции в командах занимают легионеры. «Зенит» и «Спартак» – практически иностранные команды, а не российские», – сказал экс-тренер петербуржцев.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
А Соболев разве не объединяет Зенит и Спартак ?!
Ответ Сибирский литовец
Интересно, за кого он завтра будет играть?
Ответ Катя СПб
По тайму наверное сыграет за тех и других )
Во всех топ-клубах Европы сплошь легионеры.И эту тему педалируют только тогда,когда результаты начинают снижаться.
Ответ Геннадий Туник
Иностранные клубы не существуют на госсредства.
Ответ Геннадий Туник
И правильно педалируют. Зачем приглашают легионеров? Чтобы они играли лучше своих. А если они не дают результат, то возникает логичный вопрос - а зачем они вообще нужны? Вот взять Спартак - зачем ему легионеры, чтобы что - за 5-6 место бороться? А без легионеров тогда вообще бы вылетели что ли? Ну и зачем стране такая народная команда? Кого она представляет, как люди должны чувствовать свою к ней причастность?
Чонтофальски, Вьештица, Хаген, Ранджелович, Флахбарт, Горак, Гартиг, Шумуликоски, Кирицэ, Мареш, Ширл, Шкртэл - простые русские деревенские парни..
Ответ mountain_peak
Речь про то, что во времена Петржелы в этих командах были россияне - Кержаков, Аршавин, Быстров, Титов или Павлюченко, которые ОПРЕДЕЛЯЛИ игру, а кто сейчас это делает в Зените и Спартаке из наших футболистов?
Ответ funnynerd21
Комментарий скрыт
Я бы вернул футбол формата где 8, 9 человек граждане страны к коей клуб и относится, не говорю что клубы тогда были сильнее нынешних, но какова была битва стилей между командами разных стран, лигу чемпионов могла выиграть условная Црвена звезда со всеми югославами в составе, сейчас все как под копирку, переодень майки с одной команды на другую в перерыве и будешь болеть против своих.
Ответ Vadim198613
Вот нефть закончится - негры сами разбегутся.
Ответ Гасконец
Не разбегутся, приедут с аппетитом поменее, ничего уже увы не изменишь, хотя вон Норвежцы пытаются, Спортинг хлопнули, 10 своих в составе и русский вратарь, молодцы)))
Ну и не забудем
В.Петржела: Я не купил Гьяна в "Зенит" потому, что он чернокожий
Это все равно что говорить - в Реале нет испанцев, а в Сити англичан
Ответ Михаил Алексеев
Тем не менее сейчас не возможно представить что наши топ клубы выигрывают условную Лигу Европы как это было в нулевых где помимо качественных легов был и сильный русский костяк что у Цска что уЗенита еще в большец степени, если у Цска рос.игроки отвечали за защиту ,то у Зенита во всех позициях было по топ игроку в разных линиях
Ответ Михаил Алексеев
Не совсем то же самое.
А че все так порвались то?) он факт сказал. Большинство играющих - иностранцы. Причем уровень футбола такой себе по меркам европейского футбола.
Зачем покупать содержать мигрантов, если нет даже еврокубков. Чтобы что, акрону забить и проиграть Динамо Махачкала? Вопрос риторический. Зенит туда же
Ответ Nehvoray
Какая разница кого содержать?Я не хочу что бы наши получали миллионы долларов ни за что.
Ответ Spartakus1984
Эдак ты сузил. Нужно молодежь подтягивать и играть русскими, воспитывать своих. Тебе по, а я бы не смог болеть за клуб, в котором почти все иностранцы. Тогда уже лучше АПЛ, столько же общего с русскими, как у условных Краснодара с Зенитом, но уровень игры кратно выше. Я лично за ЦСКА с детства, тк всегда было большинство русских земляков, русская атмосфера, это что-то родное. Связь с тобой. А для красивой игры тогда лучше АПЛ.
Хех. Если бы новость была только про Зенит, все дружно поддержали. А как Спартак всплыл, так хором стали защищать.
Чех дело говорит.
У нас, из русского, в футболе осталось только написание на русском языке.
Ответ Марат Каримуллин
А в АПЛ как дело обстоит, по-другому? Или Бундеслиге? А в Лиге 1?
