Тренер курской детской команды «Факел», собравший с родителей 843 000 рублей и проигравший большую часть в казино, признал вину в суде

Тренер детской курской команды признал вину в присвоении 843 000 рублей.

Тренер детской команды «Факел» из Курска признал вину в хищении денег у родителей футболистов.

Ранее стало известно , что мужчина собрал более 843 000 рублей для организации сборов, но потратил средства на азартные игры.

Ленинский районный суд Курска начал рассмотрение уголовного дела по части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), сообщает «Московский комсомолец».

В ходе судебного заседания Евгений Гавришев полностью признал свою вину. Следующее заседание назначено на 16 марта.