  • Тренер курской детской команды «Факел», собравший с родителей 843 000 рублей и проигравший большую часть в казино, признал вину в суде
Тренер курской детской команды «Факел», собравший с родителей 843 000 рублей и проигравший большую часть в казино, признал вину в суде

Ранее стало известно, что мужчина собрал более 843 000 рублей для организации сборов, но потратил средства на азартные игры.

Ленинский районный суд Курска начал рассмотрение уголовного дела по части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), сообщает «Московский комсомолец».

В ходе судебного заседания Евгений Гавришев полностью признал свою вину. Следующее заседание назначено на 16 марта.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Московский комсомолец»
деньги
детский футбол
Казино
надо больше рекламы букмекеров, чтоб он не в казино пошел а к букам
а они добрые и все деньги вернут детям
Реклама спиртного сильно ограничена, если не сказать запрещена. Но что-то вино-водочные заводы не разоряются.
Ну в плане алкашки явно заметен позитив. Сейчас не увидишь на улице людей, которые гуляют и спокойно пьют пиво или на лавочках сидят распивают, что покрепче. Лет 10, а тем более 20 назад это особо не удивляло.
в школе тоже каждый год собирают на шторы)))
Да в стране реклама букмекеров на каждом шагу. Конечно у детского тренера крышу сорвало с его зарплатой.
ну хз, у нас аптеки на каждом шагу
Вы серьёзно думаете, что без рекламы буков он бы не нашел, куда спустить эту сумму? Это же от человека зависит, а не от рекламы
смотрел наверное, это футбол брат и коммент шоу,с медиалигой,через них и подсел на буков
Однако в Курске богатые родители
Ну а кто то их чинуш еще хочет казики легализовать. Тогда народ вообще последние штаны проиграет. А потом даже если посадят за растрату деньги то уже туту. В тюряге на шитье валенок уже не отобьет.
Когда то,что то мешало кому то играть не легально при большом желании?Так хоть часть денег в государство идёт,ну и нет статьи дополнительно за преступление.
Понять, простить.
Условно полтора года и вернуть деньги по гражданскому иску в уголовном процессе
И чему его научит "условный срок"?
А "вернуть деньги" - будет по 5 тыщ в месяц возвращать...
Реальный срок также ничему не учит.
Очевидно же, что он был под влиянием мошенников с лицом Тома Холланда
просчитался, но где....
Какая проблема, забрать за долги квартиру. Или пускай берет кредит.
«Байер» – «Бавария». 1:0 – Гарсия забил на 6-й, Джексон удален на 42-й! Онлайн-трансляция
41 минуту назадLive
Карседо о 0:2 от «Зенита»: «Спартак» доминировал в 1-м тайме, но сложно делать это все 90 минут. Во 2-м тайме был пенальти, и мы проиграли»
11 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» сыграл вничью с «Аталантой», «Наполи» против «Лечче», «Ювентус» в гостях у «Удинезе», «Милан» сыграет с «Лацио» в воскресенье
20 минут назад
«Интер» и «Аталанта» сыграли вничью – 1:1. Крстович ответил на гол Эспозито
20 минут назад
«Уступаем «Зениту» в серии пенальти. Умярову прилетело локтем в лицо, второй желтой Соболеву, конечно, не было». «Спартак» о матче с петербуржцами
21 минуту назад
Бобровский после ВАР удалил Мелехина за удар шипами в голень Артуру из «Динамо». Судья сначала показал защитнику «Ростова» желтую карточку
24 минуты назадФото
Соболев считает, что заслужил место в старте «Зенита»: «100%. Какие могут быть вопросы, если я забил три гола в четырех играх»
28 минут назад
Семак о праздновании Соболева в маске для снорклинга: «Пусть он будет забивать и мы будем выигрывать. Александр заслуживает места в старте, но 1-го номера нет. Кто лучше, тот и будет играть»
34 минуты назад
«Ростов» – «Динамо». 0:0 – Мелехин удален. Онлайн-трансляция
41 минуту назадLive
«Cпартак» не побеждает «Зенит» на выезде в РПЛ 14 матчей – это худшая гостевая серия в истории красно-белых. Последняя победа была при Карпине в 2012-м
42 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитриев считает, что Луиса Энрике должны были удалить за контакт с ним: «Нога очень болит. В сторону «Спартака» пенальти ставят, а тут даже не фол»
59 секунд назад
Рубенс из «Динамо» получил вторую желтую за удар по ноге Вахании на 39-й минуте с «Ростовом». Команды остались вдесятером
6 минут назадФото
Джексона удалили за удар шипами в лодыжку Терье в матче против «Байера»
9 минут назадФото
«Они наматывают круги: раз за разом». «Зенит» потроллил «Спартак» после победы – в ответ на видео в стиле «Шоу Трумана»
11 минут назадВидеоСпортс"
У «Интера» 2 ничьих, 2 поражения и 1 победа в 5 последних матчах. Сегодня – 1:1 с «Аталантой»
17 минут назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина сыграет с «Берстом», «Ланс» в гостях у «Лорьяна»
17 минут назадLive
«Атлетико» – «Хетафе». 1:0 – Молина открыл счет. Онлайн-трансляция
43 минуты назадLive
Первая лига. «Родина» и СКА сыграли вничью, «Факел» принимает «Черноморец», «Спартак» Кострома играет с «Чайкой»
48 минут назадLive
Дуран забил первый гол за «Зенит» – с пенальти «Спартаку»
сегодня, 14:54
«Боруссия» Дортмунд – «Аугсбург». 1:0 – Адейеми забил. Онлайн-трансляция
сегодня, 14:44Live
Рекомендуем