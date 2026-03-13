Чистяков после ВАР отменил пенальти в ворота «Оренбурга». Сначала судья посчитал, что Кантеро сфолил на Хоссейннежаде из «Динамо» Махачкала

Пенальти «Динамо» Махачкала в ворота «Оренбурга» отменили.

ВАР вмешался в решение судьи Артема Чистякова о назначении пенальти в матче Мир РПЛ «Динамо» Махачкала – «Оренбург ».

На 80-й минуте Чистяков поставил пенальти после того, как Мохаммад Хоссейннежад из «Динамо» и Алексис Кантеро из «Оренбурга» столкнулись ногами в штрафной гостей.

После консультации с ВАР и просмотра повтора арбитр изменил решение и отменил пенальти.

Фото: скриншот трансляции «Матч Премьер»