Лапорта о «Барселоне»: «Нам нужна сильная команда, чтобы противостоять судейским решениям. Мы лидируем в Ла Лиге, а нас демонизируют. На ТВ «Реала» слишком много клеветы»

Жоан Лапорта: «Барселону» демонизируют, на ТВ «Реала» много клеветы.

Жоан Лапорта заявил о предвзятом отношении арбитров к «Барселоне».

«Нам нужна сильная команда, чтобы противостоять судейским решениям. Вот почему мы собрали молодой и раскрепощенный состав.

Мы лидируем в Ла Лиге , а нас незаслуженно демонизируют. На ТВ «Реала » слишком много клеветы», – заявил кандидат в президенты «Барселоны».