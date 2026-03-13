Соболев о словах про «плохого мальчика»: «Я больше не буду пытаться кому-то понравиться, вести себя скромнее. Нужно быть собой, не надо пытаться кому-то угодить»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев объяснил свои слова про «плохого мальчика».

Форвард забил в двух матчах подряд – в Фонбет Кубке России против «Балтики» (1:0) и в Мир РПЛ с «Оренбургом» (1:2). Празднуя гол в первом матче, Соболев побежал в сторону тренерской скамейки, показывая на себя, на скамейку и на поле, давая понять, что его место на поле. После встречи игрок заявил: «Хочу сказать, что Саша больше не будет хорошим мальчиком, каким был последние полтора года. Саша теперь будет плохим, каким был до этого. Теперь так». Гол, забитый во второй игре, футболист отпраздновал, изобразив, что дирижирует трибуной болельщиков на стадионе «Газовик».

– Вы очень активно и с большим желанием начали матч [с «Оренбургом»]. Заработали пенальти, затем забили. Хотели сделать себе подарок на день рождения или просто так сложились обстоятельства?

– Думаю, день рождения никак не повлиял. Я уже говорил, что в последнее время чуть переосмыслил, как нужно играть, как себя вести. Вернулся на полтора года назад, когда действовал чуть по-другому, и это в своей голове держу. Посмотрим, как это будет проявляться в следующих матчах.

– Почему полтора года назад вы переформатировали себя и почему теперь решили вернуться обратно?

– Полтора года назад – ​это время перехода в «Зенит». Я хотел меньше привлекать к себе внимания, сосредоточиться на футболе. Но когда принял решение о переходе, можно сказать, немного потерял себя. В голове сидела мысль, что вот сейчас сразу начну забивать, а по факту вообще ничего не получалось. Чувствовал неловкость и перед самим собой, и перед ребятами, и перед тренерским штабом. Они в меня поверили, а я забить не могу. В этом состоянии я двигался вперед с переменным успехом, иногда забивал. И сейчас на сборах принял решение: не надо прятаться, надо быть тем, кто ты есть. Тьфу-тьфу-тьфу, пока получается.

– Это решение вам тяжело далось?

– Я просто пришел к тому, что нужно быть собой. Не надо пытаться кому-то угодить, кому-то понравиться. Когда я играл в «Спартаке», большинство болельщиков других команд меня ненавидело. Я подумал, что надо чуть изменить свое поведение, стать другим. Может, это мне и мешало.

– После матча с «Балтикой» вы сказали: «Саша больше не будет хорошим мальчиком, каким был последние полтора года». Кому вы адресовали эти слова – ​публике, тренерам или, может, себе?

– Это были слова о том, что мы только что обсудили: я больше не буду пытаться кому-то понравиться, вести себя поскромнее. Это не значит, что я собираюсь что-то невероятное делать: ругаться, мячи в табло пинать. Просто останусь самим собой, таким, каким был несколько лет назад, когда кайфовал от футбола и от всего, что с ним связано. И да, наверное, эти слова больше были адресованы себе, – заявил Соболев.

«Саша теперь будет плохим мальчиком». Соболев бушует после первого гола за пять месяцев

Соболев хочет быть плохим, но пока выглядит наивным

Сейчас мы наблюдаем яркий пример пубертата у плохого мальчика Саши
Ответ Дубль дивана
Он наверное к психологу ходил))
Ответ Дубль дивана
Лучше этого комментария не будет. Браво!
Всё правильно, как говорит Алина Загитова - надо быть самими собими!
Ответ Ебздрогыч
это всё от безызбежности
Ответ Ебздрогыч
Согласен тут как посмотреть … ее подругу Кабаеву- это привело к успеху
А кто это вообще такой?) Откуда столько пафоса?
Ответ Aleks Dir
Тот кто забил Балтике в пути регионов😎
А может быть стоило бы. 2 гола за пол гола не повод для гордости…
У него задержка в развитии, конечно
Ответ Мечел70
Очень большая. Возможно, он никогда не поймет этого... Ужасно!
Ответ Мечел70
Преемник Дзюбы как-никак.
Эка растащило после гола
Топ скромных людей:
1) Дональд Трамп
2) Богдан Титомир
3) Александр Соболев
Ответ m.scaline
полагаю, что второе место с запасом уйдет седьмому номеру
Ответ m.scaline
Не понял,а где Царь?
А это он ещё и пытался понравиться последнее время?) Я без понятия, на кого ему удалось повлиять, и что нам ожидать дальше)
Ответ Никита Марков
Это он с Богданычем заигрывал , не получилось
Сказочный
Ответ expected
Редкостный
То есть то что раньше было это он так пытался понравиться?!
Материалы по теме
Александр Соболев: «Буду праздновать гол «Спартаку», если забью. Дань уважения я уже отдал. Уважаю болельщиков «Спартака», сам клуб как бренд»
вчера, 16:48
Андрей Канчельскис: «Соболев не Дзюба, чтобы за счет мотивации постоянно забивать «Спартаку». В большинстве матчей он безобиден и не оказывает большого влияния на игру «Зенита»
вчера, 15:08
«Спартак» к матчу с «Зенитом» снял ролик в стиле «Шоу Трумана»: фанат красно-белых живет в симуляции, где петербуржцы выиграли РПЛ 34 раза подряд, а Соболев – лучший форвард
вчера, 12:58Видео
Рекомендуем
Главные новости
«Зенит» 11 раз пробил пенальти в сезоне РПЛ – чаще всех в лиге. У «Краснодара» четыре 11-метровых
35 секунд назад
Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Эльче», «Атлетико» против «Хетафе», «Атлетик» разгромно проиграл «Жироне»
25 минут назад
Федотов о том, что Карасев не дал Соболеву 2-ю желтую: «Умяров врезался в подмышку, это даже не фол, не было удара локтем. Да, рука выставлена, но на мяч шли оба»
5 минут назад
«Краснодар» лидирует в РПЛ с 46 очками. «Зенит» отстает на одно очко, «Спартак» – на 11
9 минут назад
«Спартак» при Карседо проиграл «Зениту» и был разгромлен «Динамо». Победы – над «Сочи» и «Акроном»
17 минут назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Эвертона», «Челси» примет «Ньюкасл», «Ман Сити» в гостях у «Вест Хэма», «МЮ» сыграет с «Астон Виллой» в воскресенье
18 минут назадLive
У «Зенита» 5 побед в 6 матчах РПЛ. Дальше – «Динамо»
18 минут назад
💥 «Зенит» обыграл «Спартак» – 2:0! Соболев и Дуран забили с пенальти
19 минут назад
Чемпионат России. «Зенит» победил «Спартак», «Краснодар» одолел «Сочи», «Ростов» примет «Динамо» Москва, «Балтика» сыграет с ЦСКА
19 минут назад
Карасев после ВАР назначил второй пенальти в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком» – за наступ Ву на ногу Педро. Дуран забил
26 минут назадФото
Ко всем новостям
Последние новости
«Атлетико» – «Хетафе». Серлот и Фемения на поле. Онлайн-трансляция
4 минуты назадLive
Первая лига. «Родина» и СКА сыграли вничью, «Факел» принимает «Черноморец», «Спартак» Кострома сыграет с «Чайкой»
17 минут назадLive
Дуран забил первый гол за «Зенит» – с пенальти «Спартаку»
25 минут назад
«Боруссия» Дортмунд – «Аугсбург». 1:0 – Адейеми забил. Онлайн-трансляция
35 минут назадLive
«Удинезе» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
41 минуту назад
«Байер» – «Бавария». 1:0 – Гарсия забил на 6-й! Онлайн-трансляция
42 минуты назадLive
В ворота «Спартака» ставили пенальти во всех трех матчах после рестарта РПЛ. Такое случилось впервые за время сбора статистики
46 минут назад
«Рекламная пауза!» «Зенит» после гола Соболева процитировал предматчевый ролик «Спартака», показав гол и празднование игрока
49 минут назадВидео
«Интер» – «Аталанта». 1:0 – Эспозито забил. Онлайн-трансляция
52 минуты назадLive
«Ростов» – «Динамо». Тюкавин и Бителло играют. Онлайн-трансляция начнется в 18:15
54 минуты назад
Рекомендуем