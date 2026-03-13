  Павлюченко о «Спартаке»: «Больше половины игроков не соответствует задачам и классу клуба. Мы все время говорим, что тренеры не такие, но даже Моуринью не поможет»
23

Павлюченко о «Спартаке»: «Больше половины игроков не соответствует задачам и классу клуба. Мы все время говорим, что тренеры не такие, но даже Моуринью не поможет»

Роман Павлюченко раскритиковал состав «Спартака», пропустившего 10 голов в трех последних матчах.

«Проблема обороны заключается в классе игроков. Мое мнение такое: уровень больше половины игроков команды не соответствует задачам клуба. Не хочу никого обидеть, ребята все вроде хорошие, подающие надежды. Но сегодня они не соответствуют классу «Спартака».

Мы все время говорим про тренеров, что они не такие. Но даже Моуринью не поможет», – сказал бывший форвард сборной России.

Максименко пропустил 10 голов при 18 ударах «Спартаку» в створ за 3 матча

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
у меня один вопрос к тезке - что это за уровень такой, сферический уровень в вакууме?
существующий отдельно от игроков?
ну один игрок не соответствует, или два
даже когда полкоманды - можно ещё гадать, какая половины команды настоящая, а какая не соответствует
но если больше половины команды - значит этот виртуальный уровень существует только во влажных мечтах господина Павлюченко и некоторых болельщиков
Спартак выходит на каждый матч вдевятером. Пока Денисовы, умяровы и литвиновы в составе, то делов не будет!
Ответ Сергей Савченко
Только вот почему то до руководства ЭТО никак не дойдёт
Вам, что - Семака надо?
Ответ Ростов-на-Дону
Только Валерка им поможет, жесткая диета без сахара
Удивительно, что точно такую же фразу можно было сказать 20 лет назад в адрес состава того Спартака, когда на острие атаки играл тот самый Павлюченко.
Комментарий удален
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален
да и Джику с Ву недалеко ушли. Низкий уровень и половины основного состава
Ответ трахтенберг месть коней
Комментарий удален
Моуринью не поможет, давайте сразу Дзюбу. В идеале -- играющим главным тренером, чтобы смешнее было.
Даже Моуриньо не поможет? Когда Роман последний раз вообще смотрел футбол? В 2018-ом?)
Легче сказать кто соответствует. Маркиньос, Солари, Жедсон, Умяров, Барко, Дмитриев (на позиции полузащитника), возможно Ву и Гарсия. С остальными можно расставаться без особого сожаления.
Ответ Юрген
У Балтики или Локо, которые идут выше, лучше составы? Да и Краснодар слабее по составу, но там связка Сперцян-Кордоба делает разницу.
Ответ selso99
У Локомотива состав лучше. Там лучший игрок чемпионата Батраков. Человек делает разницу, забивает/отдаёт, у него 11+6. У Локомотива два надёжных вратаря. В атаке есть Воробьёв, который стабильно забивает в отличии от запарывающего момент за моментом Угальде. Есть Комличенко.
В полузащите до не давнего времени был Баринов, а сейчас Карпукас. На флангах защиты Сильянов, Ненахов, а у нас Денисов и левого защитника вообще нет, приходится затыкать дыру Дмитриевым и даже Зобниным.
Ну да у Балтики наверное дорогущие мега звезды бегают или у Динамо... тем не менее громят спартачок
Ответ Вэлс
По игре Спартак ни Балтике, ни Динамо не наиграл на разгром. Более того, в целом, даже и превосходил их. И если не дырявая оборона, то ещё неизвестно, как всё закончилось. И тут вопросы, безусловно, к руководству клуба... Почему ОНО упорно ЭТОГО не видит...
Ответ Иван Иванов
Ну да в двух матчах Балтикой не забили ни одного гола, в одном из них играя в большинстве, но вопросы почему то не к атаке, а к обороне))
с Динамо пропустив пятеру в авоську вообще смешно про "превосходил их" говорить
Задачи клуба Спартак будут достигнуты.
