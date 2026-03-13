Павлюченко о «Спартаке»: «Больше половины игроков не соответствует задачам и классу клуба. Мы все время говорим, что тренеры не такие, но даже Моуринью не поможет»
Роман Павлюченко раскритиковал состав «Спартака», пропустившего 10 голов в трех последних матчах.
«Проблема обороны заключается в классе игроков. Мое мнение такое: уровень больше половины игроков команды не соответствует задачам клуба. Не хочу никого обидеть, ребята все вроде хорошие, подающие надежды. Но сегодня они не соответствуют классу «Спартака».
Мы все время говорим про тренеров, что они не такие. Но даже Моуринью не поможет», – сказал бывший форвард сборной России.
Максименко пропустил 10 голов при 18 ударах «Спартаку» в створ за 3 матча
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
существующий отдельно от игроков?
ну один игрок не соответствует, или два
даже когда полкоманды - можно ещё гадать, какая половины команды настоящая, а какая не соответствует
но если больше половины команды - значит этот виртуальный уровень существует только во влажных мечтах господина Павлюченко и некоторых болельщиков
В полузащите до не давнего времени был Баринов, а сейчас Карпукас. На флангах защиты Сильянов, Ненахов, а у нас Денисов и левого защитника вообще нет, приходится затыкать дыру Дмитриевым и даже Зобниным.
с Динамо пропустив пятеру в авоську вообще смешно про "превосходил их" говорить