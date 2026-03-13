Павлюченко о «Спартаке»: «Больше половины игроков не соответствует задачам и классу клуба. Мы все время говорим, что тренеры не такие, но даже Моуринью не поможет»

Павлюченко о «Спартаке»: больше половины игроков не соответствует задачам клуба.

Роман Павлюченко раскритиковал состав «Спартака », пропустившего 10 голов в трех последних матчах.

«Проблема обороны заключается в классе игроков. Мое мнение такое: уровень больше половины игроков команды не соответствует задачам клуба. Не хочу никого обидеть, ребята все вроде хорошие, подающие надежды. Но сегодня они не соответствуют классу «Спартака».

Мы все время говорим про тренеров, что они не такие. Но даже Моуринью не поможет», – сказал бывший форвард сборной России.

Максименко пропустил 10 голов при 18 ударах «Спартаку» в створ за 3 матча