  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
88

«Реал» хочет подписать крайнего и центрального защитников, опорника и плеймейкера, правого вингера и центрфорварда. Витинья – главная цель на лето, Холанд – «далекая мечта» (Cadena SER)

«Реал» нацелен на шесть трансферов, среди них – Витинья.

«Реал» хочет усилить оборону, полузащиту и атаку перед новым сезоном.

Cadena SER утверждает, что мадридцы нацелены на шесть трансферов. Клубу нужны крайний и центральный защитники, опорный полузащитник и плеймейкер, правый вингер и центральный нападающий.

Основная цель – хавбек атакующего плана, который мог бы играть в роли, в которой действовали Лука Модрич и Тони Кроос. Больше всего «Реал» хочет заполучить Витинью из «ПСЖ», но парижане намерены предложить игроку новый контракт, а сам он не хочет вести никаких переговоров до конца сезона.

Также мадридцы продолжают надеяться на то, что в отдаленном будущем удастся приобрести у «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда. Шансы должны повыситься в случае ухода Пепа Гвардиолы с поста тренера «горожан». Пока же «Реал» считает норвежца «далекой мечтой».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Cadena SER
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoВитинья
logoЭрлинг Холанд
logoПСЖ
logoМанчестер Сити
возможные трансферы
logoпремьер-лига Англия
logoПеп Гвардиола
88 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А тренера не хотят подписать?
Ответ Dr.Gebbelsss
Комментарий удален
Ответ Dr.Gebbelsss
Комментарий скрыт
Хоть убей, не понимаю зачем им Холанд, при том что есть Мбаппе и Винисиус, есть на перспективу Эндрик и Гонсало Гарсия
Ответ <<Amstel Trigun>>
Комментарий удален
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален
Скорее журналюг.
все равно вернут Паса и Хакобо и всё!
Так, ну Магуайр вот летом освободится от контракта, центральный защитник уже есть. Кто еще летом свободен будет?
Ответ antohhha
Джикия
Ответ antohhha
не, Магу переподпишут
Фига сливки потекли
Ну Витинья - это очень разумно, но очень маловероятно
Ага, по обычной схеме - свободным агентом с откатами. Губу свою пусть закатают с своей жлобостью)
А подпишет капитуляцию
Витинья только если как с Мбаппе выкупать контракт за 200 лямов. реально можно лишь Руиса из Псж который не хуже Родри
Ответ Curtuos
когда Реал выкупал контракт Мбаппе?
А текущих куда девать?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У Менди мышечная травма бедра. Защитинк «Реала» не сыграет до перерыва на сборные
вчера, 15:50
Морьентес о 3:0 с «Ман Сити»: «Очень легко открыть двери психбольницы и похоронить «Реал», когда он проигрывает два матча»
вчера, 11:12
Анри об игре Вальверде против «Сити»: «Он был Тюрамом, Бергкампом, Макелеле. Федерико всегда сияет. Он играл защитника, опорника, «десятку» – осталось только выйти на позиции вратаря»
12 марта, 20:03
Рекомендуем
Главные новости
«Ман Сити» сыграл вничью в АПЛ второй раз подряд. Команда Гвардиолы отстает от «Арсенала» на 9 очков при матче в запасе
через 0
«Реал» – «Эльче». 4:1 – Гюлер забил со своей половины. Онлайн-трансляция
2 минуты назадLive
Чемпионат Италии. «Ювентус» одолел «Удинезе», «Интер» сыграл вничью с «Аталантой», «Наполи» одолел «Лечче», «Милан» сыграет с «Лацио» в воскресенье
17 минут назад
Талалаев удален за «препятствование возобновлению игры», Челестини – за вход в техническую зону «Балтики» «в конфликтной манере». Тренеры получили по красной после стычки
28 минут назад
У Миранчука 3 гола в 2 последних матчах. Хавбек «Атланты» забил «Филадельфии»
44 минуты назад
Росеньор об игроках «Челси», окруживших судью перед матчем с «Ньюкаслом»: «Слишком много внимания к тому, что не имеет значения. Сосредоточься Тирни на работе, у нас был бы пенальти»
45 минут назад
У Вальверде 5 голов в 3 последних матчах. Хавбек «Реала» забил «Эльче»
53 минуты назад
Хенесс после 1:1 с «Байером»: «Худшая работа судей, которую я когда-либо видел в Бундеслиге»
сегодня, 20:55
«Сити» после ошибки Доннаруммы на угловом пропустил от «Вест Хэма». Вратарь не дотянулся до мяча – Мавропанос пробил головой
сегодня, 20:55
Акинфеев о ЦСКА: «Четыре поражения подряд – это из рук вон плохо, в раздевалке состоялся серьезный разговор. Мы понимаем ваше негодование, даже приму любое оскорбление»
сегодня, 20:46Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Ливерпуль» продлил контракт с Алиссоном до 2027 года. Вратарь играет за клуб с 2018-го
15 минут назад
«Ювентус» благодаря голу Бога победил «Удинезе» – 1:0
17 минут назад
Артета про гол 16-летнего Доумана «Эвертону»: «Это было волшебно. Макс не чувствует давления – и это самое лучшее. Уверен, что люди будут вспоминать это еще много лет»
24 минуты назад
МЛС. «Атланта» Миранчука победила «Филадельфию», «Интер Майами» Месси в гостях у «Шарлотт», «Гэлакси» Ройса сыграют с «Канзас Сити» Шапи
32 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» без Роналду разгромил «Аль-Халиджу», «Аль-Хилаль» Бензема обыграл «Аль-Фатех» на выезде
58 минут назад
Симеоне об 1:0 с «Хетафе»: «Доволен отличной игрой «Атлетико», особенно в 1-м тайме. Мы могли заканчивать его с большим преимуществом в счете»
сегодня, 20:14
Гол Сафронова в девятку принес «Ротору» ничью с «КАМАЗом» – 1:1. Это третий матч волгоградцев подряд с таким счетом
сегодня, 20:11Видео
Чемпионат Франции. «Монако» Головина играет с «Брестом»
сегодня, 20:10Live
Шипами в голову Алексееву из владивостокского «Динамо» попал Ковалевский из «Кубани». Форвард получил прямую красную карточку
сегодня, 20:05Видео
Дьокереш забил «Эвертону» победный гол на 89-й – добил в пустые ворота после ошибки Пикфорда на выходе. У форварда «Арсенала» 11 голов в 29 матчах АПЛ
сегодня, 20:03
Рекомендуем