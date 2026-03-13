«Реал» хочет подписать крайнего и центрального защитников, опорника и плеймейкера, правого вингера и центрфорварда. Витинья – главная цель на лето, Холанд – «далекая мечта» (Cadena SER)

«Реал» нацелен на шесть трансферов, среди них – Витинья.

«Реал » хочет усилить оборону, полузащиту и атаку перед новым сезоном.

Cadena SER утверждает, что мадридцы нацелены на шесть трансферов. Клубу нужны крайний и центральный защитники, опорный полузащитник и плеймейкер, правый вингер и центральный нападающий.

Основная цель – хавбек атакующего плана, который мог бы играть в роли, в которой действовали Лука Модрич и Тони Кроос. Больше всего «Реал» хочет заполучить Витинью из «ПСЖ », но парижане намерены предложить игроку новый контракт, а сам он не хочет вести никаких переговоров до конца сезона.

Также мадридцы продолжают надеяться на то, что в отдаленном будущем удастся приобрести у «Манчестер Сити » Эрлинга Холанда . Шансы должны повыситься в случае ухода Пепа Гвардиолы с поста тренера «горожан». Пока же «Реал» считает норвежца «далекой мечтой».