В РПЛ появятся две дополнительные камеры для ВАР на линии ворот – возможно, с лета 2026-го. Ключевые точки при определении офсайда будут ставиться программой, а не вручную

В РПЛ установят дополнительные камеры для ВАР.

Рабочая группа обсудила вопросы системы ВАР в России.

«13 марта состоялась встреча рабочей группы по вопросам системы ВАР. На ней представители РФС, РПЛ и ФНЛ обсудили, как функционирует данная система сейчас, и наметили точки роста.

Организаторы соревнований и руководители лиг в деталях увидели, как работает система ВАР, ВАР-центр, ознакомились с телекоммуникационным оборудованием, используемым для организации процесса.

Участники встречи договорились о внесении требования по установке двух дополнительных стационарных камер на линии ворот, которые помогут арбитрам принять правильное решение о взятии ворот в 90% спорных ситуаций. Это нововведение может быть реализовано уже летом 2026 года.

Также будут дополнены действующие технологии офсайдных линий. Ключевые точки линии будут ставиться не арбитром, а программой. Задачей арбитра будет просто выбрать двух игроков, на основании позиций которых и будет создаваться линия», – говорится в заявлении РФС.

Также итоги встречи прокомментировал председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.

«Цель сегодняшней встречи была погрузить наших коллег из РПЛ и ФНЛ в детали работы системы ВАР и ВАР-центра. Они увидели, как все работает, по каким протоколам и с каким программным обеспечением. У нас есть текущие задачи. Например, внедрение в СТО по стадионам мест размещения стационарных камер для улучшения показа офсайдных ситуаций и построения линий. Это назревшая задача.

Также есть вопросы по автоматическим офсайдным линиям, развитию ВАР в ФНЛ, использование удаленных ВАР-серверов, которые будут находиться на стадионе и управляться из ВАР-центра. Это будет реализовано в обозримом будущем и мы должны это начать обсуждать, чтобы понимать, куда будем двигаться следующие четыре года», – сказал Каманцев.

