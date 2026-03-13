  • В РПЛ появятся две дополнительные камеры для ВАР на линии ворот – возможно, с лета 2026-го. Ключевые точки при определении офсайда будут ставиться программой, а не вручную
30

В РПЛ появятся две дополнительные камеры для ВАР на линии ворот – возможно, с лета 2026-го. Ключевые точки при определении офсайда будут ставиться программой, а не вручную

В РПЛ установят дополнительные камеры для ВАР.

Рабочая группа обсудила вопросы системы ВАР в России.

«13 марта состоялась встреча рабочей группы по вопросам системы ВАР.  На ней представители РФС, РПЛ и ФНЛ обсудили, как функционирует данная система сейчас, и наметили точки роста. 

Организаторы соревнований и руководители лиг в деталях увидели, как работает система ВАР, ВАР-центр, ознакомились с телекоммуникационным оборудованием, используемым для организации процесса.

Участники встречи договорились о внесении требования по установке двух дополнительных стационарных камер на линии ворот, которые помогут арбитрам принять правильное решение о взятии ворот в 90% спорных ситуаций. Это нововведение может быть реализовано уже летом 2026 года. 

Также будут дополнены действующие технологии офсайдных линий. Ключевые точки линии будут ставиться не арбитром, а программой. Задачей арбитра будет просто выбрать двух игроков, на основании позиций которых и будет создаваться линия», – говорится в заявлении РФС.

Также итоги встречи прокомментировал председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.

«Цель сегодняшней встречи была погрузить наших коллег из РПЛ и ФНЛ в детали работы системы ВАР и ВАР-центра. Они увидели, как все работает, по каким протоколам и с каким программным обеспечением. У нас есть текущие задачи. Например, внедрение в СТО по стадионам мест размещения стационарных камер для улучшения показа офсайдных ситуаций и построения линий. Это назревшая задача. 

Также есть вопросы по автоматическим офсайдным линиям, развитию ВАР в ФНЛ, использование удаленных ВАР-серверов, которые будут находиться на стадионе и управляться из ВАР-центра. Это будет реализовано в обозримом будущем и мы должны это начать обсуждать, чтобы понимать, куда будем двигаться следующие четыре года», – сказал Каманцев.

Босс судей против «Матч ТВ»: внезапный конфликт из-за офсайдных линий

Проблема судей РПЛ – не в китайских линиях

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт РФС
30 комментариев
Круто, новые кривые линии и отмазки
Ответ FCSM-UL89
Круто, новые кривые линии и отмазки
Год назад проблемы не было, а здесь гол Зениту отменили который уже был отпразднован и побежали сразу менять систему за 2 недели управились

адмиресурс ух
Давно пора было
Ответ vadimkor
Давно пора было
Это опять прорыв ?
Осталось узнать, как до десятых секунды будет определяться момент паса. А то толку от этих красиво нарисованных линий.
шел 2026 год. рабочая группа высказалась за то, что надо что-то делать.
Так и не понял,линии прямые будут или как надо?
Ответ Евгений Тарцан
Так и не понял,линии прямые будут или как надо?
Раньше надо было ставить дополнительные камеры не две хотя бы 4 чтобы можно было видно что происходит в центре поля
Если офсайд будет определяться автоматически(без участия арбитров) есть надежда, что это будет работать.
Ну хоть что-то. А то совсем позорище
Дааа ппц, судьи наши и так диграданты, так они ещё больше станут мебелью на поле, где они вообще уже ни чего делать не станут. И решать вообще не станут в игре ничего.
Созрели! Долго думали!
А я никак не могу понять, почему это не сделано до сих пор. Задача крайне простая и примитивная, и даже я, у которого начертательная геометрия была на первом курсе в течение одного семестра, но и я ее решил бы вручную, имея данные с трех камер. С их помощью, предварительно откалибровав, можно было бы путем простейшей триангуляции определять положение мяча и крайних точек на игроках. Плоскость поля, на которую проецируются мяч и крайние точки игроков, тоже легко определяются. Правда, у меня это потребовало бы довольно много времени, но комп с примитивным ИИ это сделает мгновенно. Вероятно, как говорил наш дорогой Владимир Владимирович*, если это до сих пор не сделано, значит это кому-нибудь нужно.

* естественно, Маяковский.
Митрофанов о ВАР: «Офсайдные линии рисует программное обеспечение с лицензией от ФИФА. Оно учитывает не только искажения линз камер, но даже кривизну поля»
вчера, 05:58
Алаев не исключил, что РПЛ сохранит подрядчика по офсайдным линиям: «Систему нужно сделать лучше. Пускай специалисты сядут и найдут вариант»
12 марта, 13:01
Мажич о показе переговоров ВАР с арбитром в поле: «Это невозможно по протоколу ФИФА. В Испании и Англии это создало большую проблему, на судей оказывается огромное давление»
11 марта, 20:23
