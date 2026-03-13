ЦСКА о штрафе за расизм в адрес Кордобы: «Уханье было, но нет доказательств, что гул имел расистский подтекст. И важно, что он стал ответной реакцией на действия игроков «Краснодара»
ЦСКА отреагировал на решение оштрафовать клуб на миллион рублей за расизм фанатов в отношении Джона Кордобы во время игры армейцев с «Краснодаром» в FONBET Кубке России.
«По итогам решения КДК, а также анализа и просмотра всех доступных видеоматериалов было установлено, что с нашей трибуны имели место быть гул и свист, а также на рассматриваемой видеозаписи был слышен в двух эпизодах прерывистый гул со стороны нескольких болельщиков – так называемое уханье.
Однако в обсуждаемом эпицентре событий вместе с нашими болельщиками находились и футболисты ЦСКА, и футболисты соперника абсолютно разных рас и национальностей, поэтому у нас нет убеждения и доказательной базы, что данный гул имел под собой расистский подтекст. Также мы считаем важным отметить, что гул стал ответной реакцией на действия некоторых игроков «Краснодара».
Однако мы понимаем, что так называемое уханье давно интерпретируется как действие, направленное на унижение достоинства человека. Поэтому, как и заявлялось нами ранее, вместе с клубом болельщиков мы намерены завершить наше самостоятельное расследование и принять в отношении виновных соответствующие меры.
В преддверии ответного матча просим наших болельщиков, планирующих посетить стадион в Краснодаре, сосредоточиться вокруг общей и главной цели – поддержки своей команды, не поддаваясь на провокации», – сообщили в пресс-службе ЦСКА.
На стадионы в РПЛ ходят фан-айдишники, их очень легко идентифицировать, а на кубке пока ещё пускают без фан-айди, но продажа билетов осуществляется по паспортам.
Чтобы победить уханья или оскорбления с трибун достаточно ставить камеры в сторону трибун, и смотреть по камерам с каких мест есть уханья и маты (оскорбления) и штрафовать НЕ КЛУБ, а ЛЮДЕЙ С ТРИБУН в зависимости от занимаемых мест. Видят что на таком-то ряду и таком-то месте ухает быдлятина, и идентифицируют его по месту и, соответственно, паспортным данным, и этой быдлятине в госуслуги прилетает штраф (тот самый миллион рублей, который хотят с ЦСКА, раскидывается СОЛИДАРНО в РАВНЫХ ДОЛЯХ на всех ухальщиков). Пару раз отдадут по 30, 50, 100 тысяч, и как бабушка отшепчет. И РФС получит свои деньги, и эти будут думать как себя вести.
Где не прав в пересказе – исправьте. А если прав, так в чём вы пытаетесь обличить клуб? И, ну-ка, вы действительно считаете, что пробить перегородку раздевалки ногой, в помещении которое принадлежит другим людям (то бишь порча имущества) – это менее серьёзно, чем оскорбить человека?