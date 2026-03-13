  • ЦСКА о штрафе за расизм в адрес Кордобы: «Уханье было, но нет доказательств, что гул имел расистский подтекст. И важно, что он стал ответной реакцией на действия игроков «Краснодара»
ЦСКА о штрафе за расизм в адрес Кордобы: «Уханье было, но нет доказательств, что гул имел расистский подтекст. И важно, что он стал ответной реакцией на действия игроков «Краснодара»

ЦСКА о штрафе за расизм: уханье было, но нет доказательств расистского подтекста.

ЦСКА отреагировал на решение оштрафовать клуб на миллион рублей за расизм фанатов в отношении Джона Кордобы во время игры армейцев с «Краснодаром» в FONBET Кубке России.

«По итогам решения КДК, а также анализа и просмотра всех доступных видеоматериалов было установлено, что с нашей трибуны имели место быть гул и свист, а также на рассматриваемой видеозаписи был слышен в двух эпизодах прерывистый гул со стороны нескольких болельщиков – так называемое уханье.

Однако в обсуждаемом эпицентре событий вместе с нашими болельщиками находились и футболисты ЦСКА, и футболисты соперника абсолютно разных рас и национальностей, поэтому у нас нет убеждения и доказательной базы, что данный гул имел под собой расистский подтекст. Также мы считаем важным отметить, что гул стал ответной реакцией на действия некоторых игроков «Краснодара».

Однако мы понимаем, что так называемое уханье давно интерпретируется как действие, направленное на унижение достоинства человека. Поэтому, как и заявлялось нами ранее, вместе с клубом болельщиков мы намерены завершить наше самостоятельное расследование и принять в отношении виновных соответствующие меры.

В преддверии ответного матча просим наших болельщиков, планирующих посетить стадион в Краснодаре, сосредоточиться вокруг общей и главной цели – поддержки своей команды, не поддаваясь на провокации», – сообщили в пресс-службе ЦСКА.

Так нет доказательств или они изображали сов в ответ на действия игроков Краснодара? Как можно в одном сообщении заявить две противоположные позиции? :D
Так нет доказательств или они изображали сов в ответ на действия игроков Краснодара? Как можно в одном сообщении заявить две противоположные позиции? :D
Так нет доказательств или они изображали сов в ответ на действия игроков Краснодара? Как можно в одном сообщении заявить две противоположные позиции? :D
Мягче надо быть, изображали невинных ГОЛУБКОВ
Доказательств вины нет, но виновных накажем.
Так юлят, что сами запутались
Доказательств вины нет, но виновных накажем. Так юлят, что сами запутались
Доказательств расистского подтекста уханья- нет, виновных т.е ухавших болел- накажем.
Нельзя же настолько деревянными то быть🤦🏻‍♂️
Доказательств вины нет, но виновных накажем. Так юлят, что сами запутались
предлагаю снова выложить раздевалку, антикриз подвести очередной
предлагаю снова выложить раздевалку, антикриз подвести очередной
У нас в школе кто неаккуратно кушал , фоткали «результаты» и выкладывали , у ЦСКА примерно такой же уровень
предлагаю снова выложить раздевалку, антикриз подвести очередной
Предлагаю дальше болеть за команду нытиков и провокаторов
"Ухонье было,но доказательств расизма нет"!
У нас так чиновников за хищение миллиардов сажают под домашний арест.
"Ухонье было,но доказательств расизма нет"! У нас так чиновников за хищение миллиардов сажают под домашний арест.
Это как у нас средняя зарплата 140 к, говорят, но доказательств нет😁
"Ухонье было,но доказательств расизма нет"! У нас так чиновников за хищение миллиардов сажают под домашний арест.
Это точно
Уханье было, тут все по факту, но держали скрещенные пальцы за спиной. Не счетово, все было понарошку,тем более у нас тоже негр есть. 🙃
Оправдывают расизм, позорище.
Как низко со стороны ЦСКА, ну, признайте было уханье, чтобы разозлисть Женю. Неееет, эьо было не расисткое уханье, а поддерживающие уханье. Шапито.
Методологическая ошибка при назначении штрафа лишь одна - штрафовать надо не клуб, а болельщиков.

На стадионы в РПЛ ходят фан-айдишники, их очень легко идентифицировать, а на кубке пока ещё пускают без фан-айди, но продажа билетов осуществляется по паспортам.

Чтобы победить уханья или оскорбления с трибун достаточно ставить камеры в сторону трибун, и смотреть по камерам с каких мест есть уханья и маты (оскорбления) и штрафовать НЕ КЛУБ, а ЛЮДЕЙ С ТРИБУН в зависимости от занимаемых мест. Видят что на таком-то ряду и таком-то месте ухает быдлятина, и идентифицируют его по месту и, соответственно, паспортным данным, и этой быдлятине в госуслуги прилетает штраф (тот самый миллион рублей, который хотят с ЦСКА, раскидывается СОЛИДАРНО в РАВНЫХ ДОЛЯХ на всех ухальщиков). Пару раз отдадут по 30, 50, 100 тысяч, и как бабушка отшепчет. И РФС получит свои деньги, и эти будут думать как себя вести.

Клоунов надо учить жить, никак иначе.
Методологическая ошибка при назначении штрафа лишь одна - штрафовать надо не клуб, а болельщиков. На стадионы в РПЛ ходят фан-айдишники, их очень легко идентифицировать, а на кубке пока ещё пускают без фан-айди, но продажа билетов осуществляется по паспортам. Чтобы победить уханья или оскорбления с трибун достаточно ставить камеры в сторону трибун, и смотреть по камерам с каких мест есть уханья и маты (оскорбления) и штрафовать НЕ КЛУБ, а ЛЮДЕЙ С ТРИБУН в зависимости от занимаемых мест. Видят что на таком-то ряду и таком-то месте ухает быдлятина, и идентифицируют его по месту и, соответственно, паспортным данным, и этой быдлятине в госуслуги прилетает штраф (тот самый миллион рублей, который хотят с ЦСКА, раскидывается СОЛИДАРНО в РАВНЫХ ДОЛЯХ на всех ухальщиков). Пару раз отдадут по 30, 50, 100 тысяч, и как бабушка отшепчет. И РФС получит свои деньги, и эти будут думать как себя вести. Клоунов надо учить жить, никак иначе.
Правильно! Вот клуб этим и займётся.
Это мировая практика.
Методологическая ошибка при назначении штрафа лишь одна - штрафовать надо не клуб, а болельщиков. На стадионы в РПЛ ходят фан-айдишники, их очень легко идентифицировать, а на кубке пока ещё пускают без фан-айди, но продажа билетов осуществляется по паспортам. Чтобы победить уханья или оскорбления с трибун достаточно ставить камеры в сторону трибун, и смотреть по камерам с каких мест есть уханья и маты (оскорбления) и штрафовать НЕ КЛУБ, а ЛЮДЕЙ С ТРИБУН в зависимости от занимаемых мест. Видят что на таком-то ряду и таком-то месте ухает быдлятина, и идентифицируют его по месту и, соответственно, паспортным данным, и этой быдлятине в госуслуги прилетает штраф (тот самый миллион рублей, который хотят с ЦСКА, раскидывается СОЛИДАРНО в РАВНЫХ ДОЛЯХ на всех ухальщиков). Пару раз отдадут по 30, 50, 100 тысяч, и как бабушка отшепчет. И РФС получит свои деньги, и эти будут думать как себя вести. Клоунов надо учить жить, никак иначе.
Камеры имеют свойство выключаться в нужный момент)
Переложу на понятно-человеческий по возможности: "Гул и свист был – тут мотив вообще не установить, а за гул и свист на стадионе не наказывают. Установлено несколько отдельных людей, которые издавали обезьяньи звуки – также не особо понятно, это вообще было в чей адрес и точно ли к Кордобе и из-за цвета ли кожи, но так как социально это часто трактуется как раз как проявление расизма, то к этим болельщикам применим санкции как за расизм на стадионе".

Где не прав в пересказе – исправьте. А если прав, так в чём вы пытаетесь обличить клуб? И, ну-ка, вы действительно считаете, что пробить перегородку раздевалки ногой, в помещении которое принадлежит другим людям (то бишь порча имущества) – это менее серьёзно, чем оскорбить человека?
Переложу на понятно-человеческий по возможности: "Гул и свист был – тут мотив вообще не установить, а за гул и свист на стадионе не наказывают. Установлено несколько отдельных людей, которые издавали обезьяньи звуки – также не особо понятно, это вообще было в чей адрес и точно ли к Кордобе и из-за цвета ли кожи, но так как социально это часто трактуется как раз как проявление расизма, то к этим болельщикам применим санкции как за расизм на стадионе". Где не прав в пересказе – исправьте. А если прав, так в чём вы пытаетесь обличить клуб? И, ну-ка, вы действительно считаете, что пробить перегородку раздевалки ногой, в помещении которое принадлежит другим людям (то бишь порча имущества) – это менее серьёзно, чем оскорбить человека?
Там просто группа квадроберов была, не разобрались.
Там просто группа квадроберов была, не разобрались.
Крадроберы, квадрокоптеры – "у-у-у" фанатьё может и к Черникову применить, но в другой интонации и с другим подтекстом. Дурачка из себя не строю, пытаюсь показать, что имел ввиду редактор в публикации. Что важны подтекст, контекст, личность и мотив – а установить это трудно, чтобы заявить "да, они злоумышленники, мы их щя накажем". Что-что, но уж обвинять ЦСКА в неумении давать комментарии типа "сами запутались" – это дикая чепуха. Как раз-таки клуб всё аккуратно сказал: "С мотивом мы, конечно, не разобрались, но и мы, и болельщики должны понимать, что такие междометия в любом случае выглядят неуместно из-за распространённого в обществе смысла, через который жест читается недвусмысленно. Поэтому даже если ты, Вась, намерений не имел – бан тебе пропишем, чтобы подумал".
Ух Кордоба, Ух. Если это не прекратся, то нас ждёт это в каждом матче, где проиграет Краснодар.
