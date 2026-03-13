  • Экс-тренер мужской сборной Ирана Готби об отказе футболисток петь гимн: «Эти женщины стали символами, героинями. Весь мир будет следить за ними. Надеюсь, политики от них отстанут»
17

Бывший тренер мужской сборной Ирана по футболу Афшин Готби считает решение женской команды не исполнять гимн страны перед матчем с Южной Кореей на Кубке Азии выдающимся поступком.

«Представьте себе давление. Вы хотите показать лучший футбол, но еще до начала игры вынуждены решать, как стоять, куда смотреть и что делать. Я считаю, что это просто несправедливо.

[На ЧМ-2022] футболисты были в растерянности, не знали, как поступить. Если они поют гимн и делают приветственный жест – правительство их принимает с распростертыми объятиями и проявляет любовь, но фанаты и иранский народ их ненавидят.

Эти женщины стали символами, стали героинями. Весь мир будет следить за тем, как с ними обойдутся, что с ними будет. Поэтому я надеюсь, что политики всех сторон просто оставят их в покое и позволят спокойно жить дальше.

Все люди заслуживают свободы. Они заслуживают самого базового в жизни. И я думаю, что именно за это борются эти женщины [которые получили убежище]. Они хотят быть свободными. Они хотят иметь право быть теми, кем хотят быть. И мы должны им это позволить», – сказал Готби.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
logoСборная Ирана по футболу
Афшин Готби
Политика
женский футбол
17 комментариев
Ответ сергей петров
И в чем героизм
Показать протест, с пониманием последствий.
Ответ MaeL
Показать протест, с пониманием последствий.
Это не героизм а дурость так как они подставили своих родных хотя знали на что идут
Наш прекрасный мир надо освободить от Вашингтона и Нью-Йорка, свободу миру
Ответ Экспертное мнение
Наш прекрасный мир надо освободить от Вашингтона и Нью-Йорка, свободу миру
Кто же будет гадить в наших прекрасных подъездах? Миру свободу
Ответ Экспертное мнение
Наш прекрасный мир надо освободить от Вашингтона и Нью-Йорка, свободу миру
Какой из аятолл сейчас с тобой рядом?
В чем геройство не петь гимн своей страны, политики проходят и уходят, а страна останется.По мне -это обычные предатели, без царя в голове...
Ответ Б81
В чем геройство не петь гимн своей страны, политики проходят и уходят, а страна останется.По мне -это обычные предатели, без царя в голове...
надоели уже эти националистские вопли про предательства. Прям такое же единство внутри страны, полный консенсус и понимание. За сто лет уже кучи предателей стали судьями, наказывающими тех, кого теперь они сами считают предателями.
Настолько временное понятие, что смешно о нем говорить должно быть. Люди хотят жить, а не дрочить на какие то лозунги и бессмысленные идеи о мнимом превосходстве
Афшин Готби, выросший в Калифорнии) Неудивительно, что для него они героини.
ну конечно... кому как не американскому тренеру знать кого и за что любит или ненавидит иранский народ.
они заслуживают свободы, потому что при тоталитаризме у них нет ни одного шанса попасть на остров Эпштейна
Комментарий удален модератором
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Вы - одна из футболисток сборной Ирана?
Все люди заслуживают свободы. А свобода - это жить свою жизнь в положении человека третьего сорта и строго по указке богатеньких дядей из США - закончил свою мысль бывший тренер
Материалы по теме
Часть женской сборной Ирана, не просившая убежища, улетела из Австралии на родину. Протестующие пытались остановить их, опасаясь за безопасность
11 марта, 09:48
Одна из футболисток сборной Ирана, получивших убежище в Австралии, решила вернуться на родину
11 марта, 09:09
Генпрокуратура Ирана призвала женскую сборную вернуться в страну: «Готовы принять дорогих детей. Под коварным воздействием врага они вызвали бредовое возбуждение у развязавших войну»
10 марта, 20:22
