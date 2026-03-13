Экс-тренер мужской сборной Ирана Готби об отказе футболисток петь гимн: «Эти женщины стали символами, героинями. Весь мир будет следить за ними. Надеюсь, политики от них отстанут»

Экс-тренер сборной Ирана про отказ футболисток петь гимн: они стали героинями.

Бывший тренер мужской сборной Ирана по футболу Афшин Готби считает решение женской команды не исполнять гимн страны перед матчем с Южной Кореей на Кубке Азии выдающимся поступком.

«Представьте себе давление. Вы хотите показать лучший футбол, но еще до начала игры вынуждены решать, как стоять, куда смотреть и что делать. Я считаю, что это просто несправедливо.

[На ЧМ-2022] футболисты были в растерянности, не знали, как поступить. Если они поют гимн и делают приветственный жест – правительство их принимает с распростертыми объятиями и проявляет любовь, но фанаты и иранский народ их ненавидят.

Эти женщины стали символами, стали героинями. Весь мир будет следить за тем, как с ними обойдутся, что с ними будет. Поэтому я надеюсь, что политики всех сторон просто оставят их в покое и позволят спокойно жить дальше.

Все люди заслуживают свободы. Они заслуживают самого базового в жизни. И я думаю, что именно за это борются эти женщины [которые получили убежище]. Они хотят быть свободными. Они хотят иметь право быть теми, кем хотят быть. И мы должны им это позволить», – сказал Готби.