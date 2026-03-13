Экс-тренер мужской сборной Ирана Готби об отказе футболисток петь гимн: «Эти женщины стали символами, героинями. Весь мир будет следить за ними. Надеюсь, политики от них отстанут»
Бывший тренер мужской сборной Ирана по футболу Афшин Готби считает решение женской команды не исполнять гимн страны перед матчем с Южной Кореей на Кубке Азии выдающимся поступком.
«Представьте себе давление. Вы хотите показать лучший футбол, но еще до начала игры вынуждены решать, как стоять, куда смотреть и что делать. Я считаю, что это просто несправедливо.
[На ЧМ-2022] футболисты были в растерянности, не знали, как поступить. Если они поют гимн и делают приветственный жест – правительство их принимает с распростертыми объятиями и проявляет любовь, но фанаты и иранский народ их ненавидят.
Эти женщины стали символами, стали героинями. Весь мир будет следить за тем, как с ними обойдутся, что с ними будет. Поэтому я надеюсь, что политики всех сторон просто оставят их в покое и позволят спокойно жить дальше.
Все люди заслуживают свободы. Они заслуживают самого базового в жизни. И я думаю, что именно за это борются эти женщины [которые получили убежище]. Они хотят быть свободными. Они хотят иметь право быть теми, кем хотят быть. И мы должны им это позволить», – сказал Готби.
Настолько временное понятие, что смешно о нем говорить должно быть. Люди хотят жить, а не дрочить на какие то лозунги и бессмысленные идеи о мнимом превосходстве