Александр Соболев: «Буду праздновать гол «Спартаку», если забью. Дань уважения я уже отдал. Уважаю болельщиков «Спартака», сам клуб как бренд»

Александр Соболев: буду праздновать гол «Спартаку», если забью.

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался перед матчем Мир РПЛ со «Спартаком », который состоится завтра.

– Поражение в Оренбурге может как-то дополнительно «подогреть» «Зенит» перед встречей со «Спартаком», или сам факт матча с этим соперником – ​достаточный подогрев?

– Матчи «Зенита» со «Спартаком» и так всегда максимально эмоциональны, их все ждут. Но после Оренбурга мы просто не имеем права сыграть плохо дома. Это еще одна мотивация для нас, тут даже спорить не о чем.

– Лично для вас «Спартак» – ​особенный раздражитель?

– Когда я играл там, не могу сказать, что для меня был раздражителем «Зенит». Также не могу сказать сейчас, что для меня раздражитель «Спартак».

Я провел в нем немало времени, четыре с половиной года. Я уважаю его болельщиков, они любили меня. Со мной хорошо поступало руководство, особенно когда был Федун . Да и сам клуб как бренд я тоже уважаю.

Но если говорить о матче, я прекрасно понимаю, что он значит для болельщиков «Зенита». Я буду отдавать всего себя на поле, чтобы мы выиграли. Уже решил, что, если забью гол, буду праздновать. Дань уважения я уже отдал, когда не праздновал, забив в Москве. Так же было, когда я из «Крыльев » перешел в «Спартак»: не праздновал только первый гол в ворота самарцев, – сказал Соболев, перешедший в «Зенит» из «Спартака» в 2024 году.

