  Александр Соболев: «Буду праздновать гол «Спартаку», если забью. Дань уважения я уже отдал. Уважаю болельщиков «Спартака», сам клуб как бренд»
Александр Соболев: «Буду праздновать гол «Спартаку», если забью. Дань уважения я уже отдал. Уважаю болельщиков «Спартака», сам клуб как бренд»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался перед матчем Мир РПЛ со «Спартаком», который состоится завтра.

– Поражение в Оренбурге может как-то дополнительно «подогреть» «Зенит» перед встречей со «Спартаком», или сам факт матча с этим соперником – ​достаточный подогрев?

– Матчи «Зенита» со «Спартаком» и так всегда максимально эмоциональны, их все ждут. Но после Оренбурга мы просто не имеем права сыграть плохо дома. Это еще одна мотивация для нас, тут даже спорить не о чем.

– Лично для вас «Спартак» – ​особенный раздражитель?

– Когда я играл там, не могу сказать, что для меня был раздражителем «Зенит». Также не могу сказать сейчас, что для меня раздражитель «Спартак».

Я провел в нем немало времени, четыре с половиной года. Я уважаю его болельщиков, они любили меня. Со мной хорошо поступало руководство, особенно когда был Федун. Да и сам клуб как бренд я тоже уважаю.

Но если говорить о матче, я прекрасно понимаю, что он значит для болельщиков «Зенита». Я буду отдавать всего себя на поле, чтобы мы выиграли. Уже решил, что, если забью гол, буду праздновать. Дань уважения я уже отдал, когда не праздновал, забив в Москве. Так же было, когда я из «Крыльев» перешел в «Спартак»: не праздновал только первый гол в ворота самарцев, – сказал Соболев, перешедший в «Зенит» из «Спартака» в 2024 году.

Роскошный анонс «Спартака»: фанат в симуляции, маска для снорклинга с Соболевым и 34 чемпионства «Зенита»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Зенита»
Недалёкий клоун пытаясь угодить новым хозяевам, плюнет в колодец из которого воду пил, но своим он там никогда не станет.
Единственный вариант был до конца в Спартаке остаться, по факту он Дюрану конкуренцию проиграет там.
Он и в Спартаке особо родным и не был
Он считает иначе😁
ничему жизнь не учит, вон дзюба начал нализывать уже
Так Дзюба конкретно про Спартак ничего плохого и не говорил. Про руководство, отдельных личностей - да. И даже спартачом он себя не переставал считать, играя в Зените.
Особенно, когда на шарф Спартака наступал)
А теперь поносит Зенит. Клоун
Иногда лучше промолчать, чем сказать, но IQ Саши на уровне его результативности
Комментарий скрыт
Одно слово - румын!
Да он бурундиец!
А какая разница ?
Дзюба, как к нему не относись, голы в ворота Спартака не праздновал. Уважал клуб.
Соболь как был безмозглым детиной, так им и остался.
Помню я сам прям заплакал,когда он забил и заплакал из-за мамы....,все думаю болелы были с ним душой,но вот потом он повел себя так,как повел.... Видно,что он полудебил,так бывает,ничего страшного!!!
Для начала забей, Саш. Себя ты уже открыл.
Когда так заранее говорят, никогда не забивают) Желаю Макси провести лучший матч в сезоне, чтобы это переоцененное чудо не забило
Будет нырять в штрафной
