Моратти назвал освистывание Бастони абсурдом: «У свистящих в командах есть игроки, которые устраивают театральные представления, корчатся от малейшего контакта и хватаются за лицо после удара в грудь»

Моратти про освистывание Бастони: у этих фанатов в командах такие же игроки.

Массимо Моратти считает, что фанатам не стоит подвергать травле Алессандро Бастони , при помощи симуляции добившегося удаления Пьера Калулу в матче «Интера» с «Ювентусом ».

– Это абсурд, тем более что те, кто его освистывает, сами имеют в команде игроков, которые устраивают целые театральные представления: корчатся от малейшего контакта или хватаются за лицо, когда их ударили по груди. Это общее зло, которое, надеюсь, наконец-то вскроют с новыми правилами.

– Но сам жест, конечно, был некрасивым.

– Бастони совершил большую глупость, в том числе начав бурно праздновать, несмотря на весь накал борьбы. Однако все раздули до предела именно потому, что это был матч «Интер» – «Ювентус». Особенно когда после игры менеджеры «бьянконери» устраивают цирк и заявляют о смерти футбола. Вам это вообще кажется возможным? Это был просто частичный возврат долгов.

– Бастони выдержит этот удар?

– Он крепкий парень – это видно даже по тому, как он шел [в дерби] на Меньяна, глядя прямо в глаза. Он ошибся, признал это и извинился. Давайте на этом и закончим. Бастони еще и достояние сборной Италии, а наш футбол и без того полон любителей самобичевания, – сказал бывший владелец «Интера ».

Бастони получил травму, срывая контратаку «Милана» ударом в колено Рабьо. Фанаты «россонери» освистывали защитника по ходу матча