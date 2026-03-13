  • Моратти назвал освистывание Бастони абсурдом: «У свистящих в командах есть игроки, которые устраивают театральные представления, корчатся от малейшего контакта и хватаются за лицо после удара в грудь»
Моратти про освистывание Бастони: у этих фанатов в командах такие же игроки.

Массимо Моратти считает, что фанатам не стоит подвергать травле Алессандро Бастони, при помощи симуляции добившегося удаления Пьера Калулу в матче «Интера» с «Ювентусом».

– Это абсурд, тем более что те, кто его освистывает, сами имеют в команде игроков, которые устраивают целые театральные представления: корчатся от малейшего контакта или хватаются за лицо, когда их ударили по груди. Это общее зло, которое, надеюсь, наконец-то вскроют с новыми правилами.

– Но сам жест, конечно, был некрасивым.

– Бастони совершил большую глупость, в том числе начав бурно праздновать, несмотря на весь накал борьбы. Однако все раздули до предела именно потому, что это был матч «Интер» – «Ювентус». Особенно когда после игры менеджеры «бьянконери» устраивают цирк и заявляют о смерти футбола. Вам это вообще кажется возможным? Это был просто частичный возврат долгов.

– Бастони выдержит этот удар?

– Он крепкий парень – это видно даже по тому, как он шел [в дерби] на Меньяна, глядя прямо в глаза. Он ошибся, признал это и извинился. Давайте на этом и закончим. Бастони еще и достояние сборной Италии, а наш футбол и без того полон любителей самобичевания, – сказал бывший владелец «Интера».

Бастони получил травму, срывая контратаку «Милана» ударом в колено Рабьо. Фанаты «россонери» освистывали защитника по ходу матча

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: La Gazzetta dello Sport
Это он вовремя слил клуб. Сейчас бы ему 15-й год как свистели. Как свиноте, пустившей в расход итальянский футбол ради очередной пачки картона под конец 00-х.
Ответ д к.не.
Ответ Joey Ramone
Судя по переписанному комменту, принял их как раз ты))
симулируют все. стоял бы спокойно рядом и все претензии были бы только к судье. судья конечно сильно накасячил и не только в этом эпизоде
В каждой команде иногда бывает такой персонаж. Клише, предвзятость, субъективность или стереотип, но в Интере таких персонажей всегда полсостава было. Это стиль клуба - искренне радоваться такой грязи или прыгать от счастья с кубком, выигранном в суде.
оу желтозубый вылез ))
Это был просто частичный возврат долгов.
варежку бы прикрыл фк я просрал милиларды и даже с R9 не смог выиграть скуддо
А околоИнтер продолжают строить из себя дурачков, будто хейт Бастони - это за симуляцию.
Рад, что болелы на стадионах не дают ему забыть, кто он и что он
Ответ mcjnun
Один из лучших итальянских защитников современности?
Ответ SpilightTwarkle
Да. При этом оказавшийся гнилым человеком. Так бывает.
Оооо, старый мердозник вылез
Интересно, этот старый интриган где видел что менеджеры бьянконери устраивают цирк после игры)) это ваш удел хныкать и выспрашивать левые пенальти и удаления
13 марта Бастони был официально выдвинут на премию региона Ломбардия Rosa Camuna за "спортивные достижения" и за "подвиг-сознаться публично в симуляции".
Это не шутка.
Это Италия
Ответ PabloMontero
Героя Италии дадут? Подвиг - не шутки
Фабрегас о симуляции Бастони: «Алессандро совершил ошибку, но со мной это тоже случалось – вы извиняетесь и идете дальше. Он будущий капитан сборной Италии, его нужно защищать»
5 марта, 08:36
Джузеппе Росси о симуляции Бастони: «Для победы все средства хороши. Его команда осталась в большинстве и выиграла – можно ли его винить? Нельзя»
4 марта, 18:57
Коллина об удалении Калулу из-за симуляции Бастони: «Хватило бы 10 секунд, чтобы избежать недели кошмара. Мы обсуждали вмешательства ВАР при второй желтой, но три  года назад меня не послушали»
1 марта, 14:19
Рекомендуем
Главные новости
«Реал» – «Эльче». 3:0 – Хейсен довел счет до разгромного. Онлайн-трансляция
11 минут назадLive
Талалаев удален за «препятствование возобновлению игры», Челестини – за вход в техническую зону «Балтики» «в конфликтной манере». Тренеры получили по красной после стычки
16 минут назад
У Миранчука 3 гола в 2 последних матчах. Хавбек «Атланты» забил «Филадельфии»
32 минуты назад
Росеньор об игроках «Челси», окруживших судью перед матчем с «Ньюкаслом»: «Слишком много внимания к тому, что не имеет значения. Сосредоточься Тирни на работе, у нас был бы пенальти»
33 минуты назад
У Вальверде 5 голов в 3 последних матчах. Хавбек «Реала» забил «Эльче»
41 минуту назад
«Сити» после ошибки Доннаруммы на угловом пропустил от «Вест Хэма». Вратарь не дотянулся до мяча – Мавропанос пробил головой
50 минут назад
Хенесс после 1:1 с «Байером»: «Худшая работа судей, которую я когда-либо видел в Бундеслиге»
50 минут назад
Акинфеев о ЦСКА: «Четыре поражения подряд – это из рук вон плохо, в раздевалке состоялся серьезный разговор. Мы понимаем ваше негодование, даже приму любое оскорбление»
59 минут назадВидео
Глава пресс-службы «Балтики» о стычке с участием Талалаева в матче с ЦСКА: «Не тренер стал первопричиной конфликта»
сегодня, 20:45
«Вест Хэм» – «Манчестер Сити». 1:1 – Мавропанос и Силва забили по голу. Онлайн-трансляция
сегодня, 20:40Live
Ко всем новостям
Последние новости
«Ливерпуль» продлил контракт с Алиссоном до 2027 года. Вратарь играет за клуб с 2018-го
3 минуты назад
Артета про гол 16-летнего Доумана «Эвертону»: «Это было волшебно. Макс не чувствует давления – и это самое лучшее. Уверен, что люди будут вспоминать это еще много лет»
12 минут назад
МЛС. «Атланта» Миранчука победила «Филадельфию», «Интер Майами» Месси в гостях у «Шарлотт», «Гэлакси» Ройса сыграют с «Канзас Сити» Шапи
20 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» без Роналду разгромил «Аль-Халиджу», «Аль-Хилаль» Бензема обыграл «Аль-Фатех» на выезде
46 минут назад
«Удинезе» – «Ювентус». 0:1 – Бога открыл счет. Онлайн-трансляция
сегодня, 20:29Live
Симеоне об 1:0 с «Хетафе»: «Доволен отличной игрой «Атлетико», особенно в 1-м тайме. Мы могли заканчивать его с большим преимуществом в счете»
сегодня, 20:14
Гол Сафронова в девятку принес «Ротору» ничью с «КАМАЗом» – 1:1. Это третий матч волгоградцев подряд с таким счетом
сегодня, 20:11Видео
Чемпионат Франции. «Монако» Головина играет с «Брестом»
сегодня, 20:10Live
Шипами в голову Алексееву из владивостокского «Динамо» попал Ковалевский из «Кубани». Форвард получил прямую красную карточку
сегодня, 20:05Видео
Дьокереш забил «Эвертону» победный гол на 89-й – добил в пустые ворота после ошибки Пикфорда на выходе. У форварда «Арсенала» 11 голов в 29 матчах АПЛ
сегодня, 20:03
Рекомендуем