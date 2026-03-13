Артета о стиле «Арсенала»: «У «Барсы» самый захватывающий стиль в Европе, но сделала ли она с «Ньюкаслом» 1000 передач, как делает в Испании? Нет. Вот в такой лиге мы играем»

Микель Артета: с «Ньюкаслом» «Барса» не могла играть как обычно.

Микель Артета поделился мнением о том, насколько важно играть красиво на текущем этапе сезона.

«Сейчас главное – играть в лучший футбол, на который ты способен, и использовать лучшую возможность одержать победу, вот и все.

На днях я понял одну очень важную вещь о Премьер-лиге. Я смотрел матч Лиги чемпионов между «Ньюкаслом» и «Барселоной». Для меня «Барселона » во многих отношениях – это самая захватывающая команда Европы по стилю игры. И вот они встречаются с одной из команд Премьер-лиги – «Ньюкаслом», который невероятен в своей интенсивности, высоком прессинге, во всем, что связано с игрой один на один. Это команда огромным арсеналом, очень сильная в переходных фазах.

И с ней мы увидели совершенно другую «Барселону», какой я никогда ее не видел. Это огромная заслуга «Ньюкасла », но именно в такой лиге мы и играем.

Вы видели, чтобы «Барселона» сделала свою 1000 передач, как делает каждую неделю в Испании ? Нет. Это была совсем другая игра. Может ли она быть красивой? Да. Но именно «Ньюкасл» сделал этот матч таким, и ему за это честь и хвала. Он отлично справился, и ему нужно отдать должное», – сказал главный тренер «Арсенала».