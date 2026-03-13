  • Артета о стиле «Арсенала»: «У «Барсы» самый захватывающий стиль в Европе, но сделала ли она с «Ньюкаслом» 1000 передач, как делает в Испании? Нет. Вот в такой лиге мы играем»
86

Артета о стиле «Арсенала»: «У «Барсы» самый захватывающий стиль в Европе, но сделала ли она с «Ньюкаслом» 1000 передач, как делает в Испании? Нет. Вот в такой лиге мы играем»

Микель Артета: с «Ньюкаслом» «Барса» не могла играть как обычно.

Микель Артета поделился мнением о том, насколько важно играть красиво на текущем этапе сезона.

«Сейчас главное – играть в лучший футбол, на который ты способен, и использовать лучшую возможность одержать победу, вот и все.

На днях я понял одну очень важную вещь о Премьер-лиге. Я смотрел матч Лиги чемпионов между «Ньюкаслом» и «Барселоной». Для меня «Барселона» во многих отношениях – это самая захватывающая команда Европы по стилю игры. И вот они встречаются с одной из команд Премьер-лиги – «Ньюкаслом», который невероятен в своей интенсивности, высоком прессинге, во всем, что связано с игрой один на один. Это команда огромным арсеналом, очень сильная в переходных фазах.

И с ней мы увидели совершенно другую «Барселону», какой я никогда ее не видел. Это огромная заслуга «Ньюкасла», но именно в такой лиге мы и играем.

Вы видели, чтобы «Барселона» сделала свою 1000 передач, как делает каждую неделю в Испании? Нет. Это была совсем другая игра. Может ли она быть красивой? Да. Но именно «Ньюкасл» сделал этот матч таким, и ему за это честь и хвала. Он отлично справился, и ему нужно отдать должное», – сказал главный тренер «Арсенала».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Арсенала»
Поэтому мы стремимся бить 1000 угловых, где мы из вратарской делаем октагон
Поэтому мы стремимся бить 1000 угловых, где мы из вратарской делаем октагон
Сколько Арсенал подал угловых в этом сезоне?
Сколько Арсенал подал угловых в этом сезоне?
Комментарий удален
Нашёл чем гордиться. А те же Челси, Сити, Ливер, Тоттенхэм из какой лиги? Или они в Европе не показатель?
Нашёл чем гордиться. А те же Челси, Сити, Ливер, Тоттенхэм из какой лиги? Или они в Европе не показатель?
Передачи не делают тебя чемпионом
Как кирпич дать сдачи
Реал Мадрид, Ж.К Ван-Дам
Нашёл чем гордиться. А те же Челси, Сити, Ливер, Тоттенхэм из какой лиги? Или они в Европе не показатель?
Нужен трофей. Мне, как болельщику плевать сейчас на красоту. На это и намекает Артета, ему сейчас результат важнее, красоты.
А с Байером тогда ты нахрена играл так же? Тем более когда Бундеслига один из самых открытых чемпионатов?
А с Байером тогда ты нахрена играл так же? Тем более когда Бундеслига один из самых открытых чемпионатов?
А Байер открыто играл?)
А с Байером тогда ты нахрена играл так же? Тем более когда Бундеслига один из самых открытых чемпионатов?
Как вариант у Арсенала нет основной десятки уже долго, к тому же Арсенал учавствует в 4х турнирах, график бешеный. 8 матчей в ЛЧ они соперников обыгрывали без автобусов и угловых, а стоило на выезде в закрытый футбол сыграть, так вы плакать сразу начинаете, хотя, больше чем уверен, вы и матч не смотрели.
Барса в Ньюкасле показатель, а Арсенал в Леверкузене не показатель. Логика, конечно... Бавария может тоже сказать, что Арсенал забил кучу голов в АПЛ, а в Леверкузене только с левого пенальти. Вот в такой лиге Бавария играет.
Барса в Ньюкасле показатель, а Арсенал в Леверкузене не показатель. Логика, конечно... Бавария может тоже сказать, что Арсенал забил кучу голов в АПЛ, а в Леверкузене только с левого пенальти. Вот в такой лиге Бавария играет.
Убил👌🏻👍🏻🤝
Барса в Ньюкасле показатель, а Арсенал в Леверкузене не показатель. Логика, конечно... Бавария может тоже сказать, что Арсенал забил кучу голов в АПЛ, а в Леверкузене только с левого пенальти. Вот в такой лиге Бавария играет.
Арсенал так и играет в апл, ровно как и против Баера сыграл, забивая без игры корявые голы (ничего против не имею), но суть высказывания в том, что даже Барса играет с Каслом в другом стиле. Тут нет противоречия.
Венсан Компани:

«Арсенал забивает больше всех с угловых, но смогли они забить хотя бы один Байеру? Нет. Вот в какой лиге мы играем»
Венсан Компани: «Арсенал забивает больше всех с угловых, но смогли они забить хотя бы один Байеру? Нет. Вот в какой лиге мы играем»
Тем временем Компани чуть не отлетел от этого же Байера) Чудом дожили, миллиметровый офсайд спас
Барса возможно сыграла бы в другой футбол при таком прессинге, если бы не было столько травмированных. Педри только после травмы, минус два основных фланговых защитника и Де Йонг. Конечно это все если, но все же.
Барса возможно сыграла бы в другой футбол при таком прессинге, если бы не было столько травмированных. Педри только после травмы, минус два основных фланговых защитника и Де Йонг. Конечно это все если, но все же.
У Ньюкасла не было их самого важного игрока - Бруну Гимараеша, Ливраменто тоже только возвращается, только на замены выходит, Шэр травмирован.
Барса возможно сыграла бы в другой футбол при таком прессинге, если бы не было столько травмированных. Педри только после травмы, минус два основных фланговых защитника и Де Йонг. Конечно это все если, но все же.
В прошлом году у Арсенала вообще не было Напа, они с Мерино играли)
Барса по пять точных передач подряд не могла сделать в этом матче и при всём уважении к Артете, только она сама виновата в этом , а не какой-то там сумашедший прессинг или сумашедшея плотность в игре сорок.
Обе команды были никакущие, в физическом плане . Ньюкасл просто выжал из себя чуть по-больше на глазах своих болельщиков .

Всё что говорит доминатор про Ньюкасл и их игру, было более характерно, как раз для первого их очного матча .
И то, хватило сорок на такой темп и такую интенсивность , минут на 35 первого тайма, не более .
А потом Педри и Йонг полностью взяли под контроль центр поля и так же катали соперника через пас, как это делают в большинстве рядовых матчей с середняками в испании
Барса по пять точных передач подряд не могла сделать в этом матче и при всём уважении к Артете, только она сама виновата в этом , а не какой-то там сумашедший прессинг или сумашедшея плотность в игре сорок. Обе команды были никакущие, в физическом плане . Ньюкасл просто выжал из себя чуть по-больше на глазах своих болельщиков . Всё что говорит доминатор про Ньюкасл и их игру, было более характерно, как раз для первого их очного матча . И то, хватило сорок на такой темп и такую интенсивность , минут на 35 первого тайма, не более . А потом Педри и Йонг полностью взяли под контроль центр поля и так же катали соперника через пас, как это делают в большинстве рядовых матчей с середняками в испании
Мне вот тоже смешно как они забывают первую игру и лишь говорят толь вот про вторую что артета что Руни
Барса сыграла прагматично на выезде, рабочий результат
О чем вообще Артета

Клубы АПЛ жалко выглядели в первых матчах
Барса сыграла прагматично на выезде, рабочий результат О чем вообще Артета Клубы АПЛ жалко выглядели в первых матчах
апл в этот раз опозорился
апл в этот раз опозорился
Один Ньюкасл ( 12-ая команда АПЛ) сыграл более менее достойно и лишь в силу досадной невнимательности упустил победу в игре, где полностью доминировал над соперником.
Похоже комментаторы Спортса забыли , что первые года при Артете Арсенал был куражный , атакующим , который забивал по 4 мяча за игру и пропускал каждый мат по 2 . Было интересно смотреть всем болельщикам , даже которые не болели за арсенал. Принесло ли это титулы ? Нет . была ли критика за отсутствие трофеев ? Да . и вот Артета решил изменить подход и полностью изменить игру своей команды . Теперь когда Арсенал реально претендует на трофеи , что мы слышим :это что за скучная команда , как всегда с углового , снова сухари и тд. Мне как фанату Арсенала все равно какая сейчас игра , главное результат . Красивого футбола я насмотрелся за 20 лет , результатов не было . Захочу посмотреть красивый футбол - включу матч Баварии, Псж или Барсы .
Похоже комментаторы Спортса забыли , что первые года при Артете Арсенал был куражный , атакующим , который забивал по 4 мяча за игру и пропускал каждый мат по 2 . Было интересно смотреть всем болельщикам , даже которые не болели за арсенал. Принесло ли это титулы ? Нет . была ли критика за отсутствие трофеев ? Да . и вот Артета решил изменить подход и полностью изменить игру своей команды . Теперь когда Арсенал реально претендует на трофеи , что мы слышим :это что за скучная команда , как всегда с углового , снова сухари и тд. Мне как фанату Арсенала все равно какая сейчас игра , главное результат . Красивого футбола я насмотрелся за 20 лет , результатов не было . Захочу посмотреть красивый футбол - включу матч Баварии, Псж или Барсы .
В прошлом сезоне Флику ничего мешало взять три титула показывая хороший футбол.
В прошлом сезоне Флику ничего мешало взять три титула показывая хороший футбол.
В чемпионате с 2.5 командами , без обид . Условный Ньюкасл будет идти в топ 4, каждый год в Испании . Уровень конкуренции и футбола между тремя топ клубами существенно отличается , от остальных в Испании . в Англии конкуренция выше и нет такой пропасти между командами .
Арсенал за два сезона выложил пол миллиарда на состав, для хотелок Артеты.

Барселона арендовала двух сбитых летчиков и пацана с большой травмой.

Вот только одна команда показывает красивый футбол, а другая отстаивает счет с Брайтоном.

Артета совсем глупый, если не понимает, что Барселона из-за своего кризиса не всегда может доминировать, но она пытается даже в таких условиях это делать. Когда у Барселоны будет всё хорошо с финансами и если так же будет болтаться против того же Ньюкасла, окей, не спорю, но сейчас это просто удобное оправдание, а не показатель силы лиги.

Тем более, Реал аннигилировал Сити, а Ливерпуль даже с турецкой командой справиться не может. Арсенал с каким-то Байером не может справиться. По его же логике.
