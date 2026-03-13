Артета о стиле «Арсенала»: «У «Барсы» самый захватывающий стиль в Европе, но сделала ли она с «Ньюкаслом» 1000 передач, как делает в Испании? Нет. Вот в такой лиге мы играем»
Микель Артета поделился мнением о том, насколько важно играть красиво на текущем этапе сезона.
«Сейчас главное – играть в лучший футбол, на который ты способен, и использовать лучшую возможность одержать победу, вот и все.
На днях я понял одну очень важную вещь о Премьер-лиге. Я смотрел матч Лиги чемпионов между «Ньюкаслом» и «Барселоной». Для меня «Барселона» во многих отношениях – это самая захватывающая команда Европы по стилю игры. И вот они встречаются с одной из команд Премьер-лиги – «Ньюкаслом», который невероятен в своей интенсивности, высоком прессинге, во всем, что связано с игрой один на один. Это команда огромным арсеналом, очень сильная в переходных фазах.
И с ней мы увидели совершенно другую «Барселону», какой я никогда ее не видел. Это огромная заслуга «Ньюкасла», но именно в такой лиге мы и играем.
Вы видели, чтобы «Барселона» сделала свою 1000 передач, как делает каждую неделю в Испании? Нет. Это была совсем другая игра. Может ли она быть красивой? Да. Но именно «Ньюкасл» сделал этот матч таким, и ему за это честь и хвала. Он отлично справился, и ему нужно отдать должное», – сказал главный тренер «Арсенала».
«Арсенал забивает больше всех с угловых, но смогли они забить хотя бы один Байеру? Нет. Вот в какой лиге мы играем»
Обе команды были никакущие, в физическом плане . Ньюкасл просто выжал из себя чуть по-больше на глазах своих болельщиков .
Всё что говорит доминатор про Ньюкасл и их игру, было более характерно, как раз для первого их очного матча .
И то, хватило сорок на такой темп и такую интенсивность , минут на 35 первого тайма, не более .
А потом Педри и Йонг полностью взяли под контроль центр поля и так же катали соперника через пас, как это делают в большинстве рядовых матчей с середняками в испании
О чем вообще Артета
Клубы АПЛ жалко выглядели в первых матчах
Барселона арендовала двух сбитых летчиков и пацана с большой травмой.
Вот только одна команда показывает красивый футбол, а другая отстаивает счет с Брайтоном.
Артета совсем глупый, если не понимает, что Барселона из-за своего кризиса не всегда может доминировать, но она пытается даже в таких условиях это делать. Когда у Барселоны будет всё хорошо с финансами и если так же будет болтаться против того же Ньюкасла, окей, не спорю, но сейчас это просто удобное оправдание, а не показатель силы лиги.
Тем более, Реал аннигилировал Сити, а Ливерпуль даже с турецкой командой справиться не может. Арсенал с каким-то Байером не может справиться. По его же логике.