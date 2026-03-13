  Гвардиола перед «Вест Хэмом»: «Завоевать титул АПЛ сложнее всего. Потеряем очки – все кончено. Права на ошибку нет»
Гвардиола перед «Вест Хэмом»: «Завоевать титул АПЛ сложнее всего. Потеряем очки – все кончено. Права на ошибку нет»

Пеп Гвардиола заявил о необходимости обыгрывать «Вест Хэм» в ближайшем туре Премьер-лиги.

«Впереди матч с «Вест Хэмом». Титул АПЛ завоевать сложнее всего. Мы все еще в гонке, но если потеряем очки, то все будет кончено.

Когда остается 10 матчей, каждая команда за что-то борется: за спасение, попадание в Лигу Европы, Лигу конференций, Лигу чемпионов, титул. Это нормально, таков каждый матч. Сейчас права на ошибку нет.

Приятно находиться на этом этапе. В прошлом сезоне мы не смогли этого добиться, поэтому это приятно», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
Эх, хитрющий родной Пеп, как всегда в своем репертуаре. Как минимум ЛЧ сложнее чем АПЛ. АПЛ Сити брал 8 раз за последние 15 лет (больше половины случаев!!!), ЛЧ 1 раз. Понятно, что после 0:3 как-то нужно придать себе значимости и унизить главный европейский турнир в своей любимой манере, незаметно
Ответ Ккк_1116498071
Это разные турниры, их сравнивать абсолютно тупо
тебе не приходило в голову, что 1) АПЛ взять настолько сложно, что еще и на ЛЧ не хватает сил ни у кого, 2) в ЛЧ фактор случайности гораздо выше, а случайно выиграть лигу длительностью 38 матчей практически невозможно?
Вымучил одну лч за три миллиарда... гордимся
он про 3 или 4 сколько там АПЛ подряд
Я про 4 лч реала за этот промежуток. Извините, что в этот раз не подряд. Ну, одна лч за 3 биллиона, наверное, тоже что-то гениальное
Пеп всё никак не может донести до людей насколько крутые результаты он добыл для Сити в период тренерства. Он прежде всего говорит о своих результатах, чем о силе Лиги или какого либо турнира.
А в чем отличие от моуриньо, простите, с его пальцами?
Я не вижу связи причем здесь Моуриньо, хотя очевидно, что Пеп, как тренер добился гораздо лучших результатов.
Давление на Артету.
