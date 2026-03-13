Гвардиола перед «Вест Хэмом»: «Завоевать титул АПЛ сложнее всего. Потеряем очки – все кончено. Права на ошибку нет»

Пеп Гвардиола: потеряем очки в АПЛ – все кончено.

Пеп Гвардиола заявил о необходимости обыгрывать «Вест Хэм » в ближайшем туре Премьер-лиги.

«Впереди матч с «Вест Хэмом». Титул АПЛ завоевать сложнее всего. Мы все еще в гонке, но если потеряем очки, то все будет кончено.

Когда остается 10 матчей, каждая команда за что-то борется: за спасение, попадание в Лигу Европы, Лигу конференций, Лигу чемпионов, титул. Это нормально, таков каждый матч. Сейчас права на ошибку нет.

Приятно находиться на этом этапе. В прошлом сезоне мы не смогли этого добиться, поэтому это приятно», – сказал главный тренер «Манчестер Сити ».