  • Трошечкин о Талалаеве: «Спартак» – истеричный клуб, но Викторович справился бы с давлением. Кто еще из россиян способен тренировать топ-клуб в России?»
24

Трошечкин о Талалаеве: «Спартак» – истеричный клуб, но Викторович справился бы с давлением. Кто еще из россиян способен тренировать топ-клуб в России?»

Трошечкин о Талалаеве: «Спартак» – истеричный клуб, но Викторович бы справился.

Александр Трошечкин считает, что Андрею Талалаеву по плечу работа в «Спартаке».

– Можете представить Талалаева в «Спартаке»? Этой зимой о нем писали как о возможном кандидате.

– Я могу представить его где угодно, вопрос только в том, как он сработается в той или иной команде. Если говорить о «Спартаке», то это клуб, где на тебя оказывается колоссальное давление. Но, зная Викторовича, лично я уверен, что он справится с таким давлением.

«Спартак» – немного истеричный клуб, там всегда много истерики вокруг команды. И, например, какие-то слова Талалаева могут эту истерику еще усилить, но таков он. Он всегда говорит прямо и по существу, хоть многим это и не нравится.

– То есть он дорос до работы в топ-клубе РПЛ?

– Думаю, да. Почему нет? Вот скажите, кто еще из российских тренеров способен тренировать топ-клуб в России?

– По сути, только он и остался.

– Да. 100 процентов своей работой он заслужил шанс попробовать себя в большой команде. Берем за основу именно результаты, прогресс, а не только потому, что это российский специалист.

В общем, если позовут его в «Спартак», то, конечно, туда нужно идти. Такие вещи даже не обсуждаются, – сказал полузащитник «Ротора».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
Какое вам всем дело до Спартака? Всю неделю, нет всю жизнь:"Спартак, Спартак, Спартак, Спартак..." своими делами займитесь. Других проблем что ли нет?
У Спартака есть тренер. Зачем это обсуждать?
Чего б Трошечкину о Роторе не порассуждать. Вроде поближе тема. Но нет, всем надо именно Спартак обсудить. Иначе мало шансов кого-то заинтересовать.
Эксперты которых мы заслужили
Эксперты которых мы заслужили
Скорее, которых не заслужили... Так будет правильнее.
У Спартака новый тренер,почему все продолжают Талалаев сватать именно в Спартак,почему не в зенит к примеру,им как раз в обозримом будущем нужен будет новый тренер.
Смысл ему идти в Спартак?
Строить команду ему не дадут, дадут максимум сезон, это раз. Тренеры-диктаторы, типа Лобановского, Газзаева или Талалаева давно не в моде - жди ОПГ Ромашка и слив тренера с его дурацкими требованиями, это два.
Ему проще из Балтики попробовать сделать хорошую команду-звезду
Талалаев тренирует уже 20 лет, и только сейчас худо-бедно что-то получилось. Ну это же смешно. В следующем году Балтика будет как-то обычно болтаться в середине и зоне вылета.
откуда такая уверенность, что он справится с давлением? он работает в Балтике, не в реале, не в Манчестере.
откуда такая уверенность, что он справится с давлением? он работает в Балтике, не в реале, не в Манчестере.
Это типо давление в Реале=давление в Спартаке?
Это типо давление в Реале=давление в Спартаке?
совсем нет. просто если бы он пришел из реала, он бы вообще не почувствовал давления в Спартаке)
Этот игрунчик всю жизнь по помоечным командам шлялся и что он может знать про великий Спартак….
Топ клуб, да никто наверное, наши тренеры как бы и за рубежом ничего не тренеруют топового, почему просто не признать, что дно пробито давно. Нет никакой тренерской школы. Посмотрите на попрыгунчика, тут его с помоями мешали а он идёт к титулу. Но его же такого нефутбольного кто то выучил, там нормальная школа была, а наши они же все самоучки у кого-то получается у кого-то нет. Да и с Балтикой спешить не надо, ещё непонятно чем сезон закончится. Если Рубин с Артигой будет выше? Вот Вам и ответ на вопрос почему, средней руки зарубежный тренер...
Топ клуб, да никто наверное, наши тренеры как бы и за рубежом ничего не тренеруют топового, почему просто не признать, что дно пробито давно. Нет никакой тренерской школы. Посмотрите на попрыгунчика, тут его с помоями мешали а он идёт к титулу. Но его же такого нефутбольного кто то выучил, там нормальная школа была, а наши они же все самоучки у кого-то получается у кого-то нет. Да и с Балтикой спешить не надо, ещё непонятно чем сезон закончится. Если Рубин с Артигой будет выше? Вот Вам и ответ на вопрос почему, средней руки зарубежный тренер...
Артига топ-тренер для рпл, но он уже проигрывал Талалаеву по очкам на зимнем отрезке с Родиной. И Химки Родину в гостях обыграли тогда.
