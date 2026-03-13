Трошечкин о Талалаеве: «Спартак» – истеричный клуб, но Викторович справился бы с давлением. Кто еще из россиян способен тренировать топ-клуб в России?»
Александр Трошечкин считает, что Андрею Талалаеву по плечу работа в «Спартаке».
– Можете представить Талалаева в «Спартаке»? Этой зимой о нем писали как о возможном кандидате.
– Я могу представить его где угодно, вопрос только в том, как он сработается в той или иной команде. Если говорить о «Спартаке», то это клуб, где на тебя оказывается колоссальное давление. Но, зная Викторовича, лично я уверен, что он справится с таким давлением.
«Спартак» – немного истеричный клуб, там всегда много истерики вокруг команды. И, например, какие-то слова Талалаева могут эту истерику еще усилить, но таков он. Он всегда говорит прямо и по существу, хоть многим это и не нравится.
– То есть он дорос до работы в топ-клубе РПЛ?
– Думаю, да. Почему нет? Вот скажите, кто еще из российских тренеров способен тренировать топ-клуб в России?
– По сути, только он и остался.
– Да. 100 процентов своей работой он заслужил шанс попробовать себя в большой команде. Берем за основу именно результаты, прогресс, а не только потому, что это российский специалист.
В общем, если позовут его в «Спартак», то, конечно, туда нужно идти. Такие вещи даже не обсуждаются, – сказал полузащитник «Ротора».
Строить команду ему не дадут, дадут максимум сезон, это раз. Тренеры-диктаторы, типа Лобановского, Газзаева или Талалаева давно не в моде - жди ОПГ Ромашка и слив тренера с его дурацкими требованиями, это два.
Ему проще из Балтики попробовать сделать хорошую команду-звезду