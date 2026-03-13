Хавбек «Спартака» Дмитриев: «Есть уверенность, что обыграем «Зенит». Все лидеры потеряли очки в последнем туре, поэтому работаем и настраиваемся на большой матч»

Дмитриев: есть уверенность, что обыграем «Зенит».

Хавбек «Спартака » Игорь Дмитриев выразил уверенность, что команда сможет обыграть «Зенит» в матче 21-го тура Мир РПЛ , который пройдет завтра.

«Есть уверенность, что мы сможем обыграть «Зенит». Как видите, в последнем туре все лидеры потеряли очки, поэтому работаем и настраиваемся на большой матч.

Нас и вас ждет отличный матч», – сказал Дмитриев.

«Спартак» идет на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата России, у красно-белых 35 очков. «Зенит » занимает второе место с 42 баллами.