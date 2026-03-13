Хавбек «Спартака» Дмитриев: «Есть уверенность, что обыграем «Зенит». Все лидеры потеряли очки в последнем туре, поэтому работаем и настраиваемся на большой матч»
Дмитриев: есть уверенность, что обыграем «Зенит».
Хавбек «Спартака» Игорь Дмитриев выразил уверенность, что команда сможет обыграть «Зенит» в матче 21-го тура Мир РПЛ, который пройдет завтра.
«Есть уверенность, что мы сможем обыграть «Зенит». Как видите, в последнем туре все лидеры потеряли очки, поэтому работаем и настраиваемся на большой матч.
Нас и вас ждет отличный матч», – сказал Дмитриев.
«Спартак» идет на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата России, у красно-белых 35 очков. «Зенит» занимает второе место с 42 баллами.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Legalbet
Есть уверенность, что после таких слов сказавший их человек сядет в лужу со своими прогнозами
Дмитриев нашел чьи-то очки, но диоптрии не подходят
Зенит Семака большие матчи не проваливает обычно, больше шансов выиграть у Оренбурга или Акрона какого-нибудь
Не говорил гоп, пока не перепрыгнул
Если ты будешь в защите играть также как с Акророи, ничего мы не выиграем. И нечего до игры чесать языком попусту
В недрах аналитики просматривается разгром(
гоп
гоп
стоп
гоп
И львята у ног его сели😅
У спартака новый цикл чаще чем у женщин...Опять бравады поют.
Никогда бахвальство до хорошего не доводит. С такой игрой в обороне как бы не было того же счета как при Эмери, также играем развеселые матчи, пропуская пачками.
Оборона ваша совершенно не вселяет уверенности!
