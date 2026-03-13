У Менди мышечная травма бедра. Защитинк «Реала» не сыграет до перерыва на сборные
Ферлан Менди получил мышечную травму.
У Ферлана Менди диагностировано мышечное повреждение двуглавой мышцы бедра правой ноги, сообщает пресс-служба «Реала».
Сроки восстановления будут зависеть от хода лечения.
По данным The Athletic, защитник, вероятно, не сыграет до международной паузы.
В текущем сезоне француз провел 2 матча в Ла Лиге.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Реала»
Матч отыграет и снова лечится
Увы, здоровье такое
Жаль конечно что хрусталь, в защите он даст прикурить большинству лз