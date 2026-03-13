  • Майкл Оуэн: «Ливерпуль» – лучшая команда АПЛ, он разнес лигу в прошлом сезоне. Сейчас он просто не очень хорошо играет, но его максимальный уровень выше, чем у других»
Майкл Оуэн: «Ливерпуль» – лучшая команда АПЛ, он разнес лигу в прошлом сезоне. Сейчас он просто не очень хорошо играет, но его максимальный уровень выше, чем у других»

Майкл Оуэн: «Ливерпуль» – лучшая команда АПЛ, если брать пик возможностей.

Майкл Оуэн назвал потенциал «Ливерпуля» самым высоким в АПЛ.

«Лично я считаю, что это лучшая команда в АПЛ. Люди смеются, мол, на каком она месте? На шестом.

Они разнесли лигу в прошлом сезоне. Они просто не очень хорошо играют. Но если предположить, что каждая команда покажет свой максимальный уровень игры, и сравнить их, то, думаю, «Ливерпуль» будет лучшей из них. Когда он играет хорошо, поездка на «Энфилд» становится чем-то невыносимым.

Мне по-прежнему трудно поверить, что можно в одном сезоне так доминировать, добавить нескольких топ-футболистов, таких как Исак, Экитике, Виртц, и теперь играть хуже. 

Да, они играют хуже в этом сезоне, но я думаю, что это вопрос времени. Возможно, в следующем сезоне, как сказал Руни, они снова будут на вершине.

Я думаю, что «Арсенал» выиграет чемпионат, но не говорите мне, что он настолько же хорош или хотя бы близок к уровню прошлогоднего «Ливерпуля», – сказал экс-форвард мерсисайдцев.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
Потому что прошлогодний Салах > Исак, Экитике и Виртц вместе взятые. То как Мо феерил в прошлом сезоне - это один из лучших перфомансов в истории апл. К 30 туру у него было 27 мячей и 17 ассистов. Так даже Суарес не играл
Потому что прошлогодний Салах > Исак, Экитике и Виртц вместе взятые. То как Мо феерил в прошлом сезоне - это один из лучших перфомансов в истории апл. К 30 туру у него было 27 мячей и 17 ассистов. Так даже Суарес не играл
Причем фирменной скорости и резкости уже не было в прошлом сезоне, но было офигенное виденье поля, филигранная техника последнего паса и отличная реализация голевых моментов. Я хз, как это могло испариться в один момент - может его пролет мимо ЗМ так уколол или продление контракта успокоило, но Мо кончился прошлой весной.
Потому что прошлогодний Салах > Исак, Экитике и Виртц вместе взятые. То как Мо феерил в прошлом сезоне - это один из лучших перфомансов в истории апл. К 30 туру у него было 27 мячей и 17 ассистов. Так даже Суарес не играл
Согласен.Так Суарес не играл.Он играл лучше , и это с тем учетом что игроков уровня условно АллисонаВан Дейка в том составе и близко не было.
Салах половину своих действий совершил с пенальти.Суарес же голы на любой вкус забивал.Что со штрафных ,что с 35 метров ,что всю команду накрутил
Багаж Клоппа и форма Салаха закончились и наступила реальность.
Багаж Клоппа и форма Салаха закончились и наступила реальность.
Но в памяти остались 6 ЛЧ и большой харчок в лицо манкам 7:0
Если брать прайм каждого по позициям, то как по мне, у челси и арсенала с сити и мю не хуже составы. Да, все в чем то проседают, но если брать прайм, то мне как человеку которому импонирует футбол гвардиолы нравится сейчас футбол челси, а арсенал с угловыми это мю с фергитаймом
Если брать прайм каждого по позициям, то как по мне, у челси и арсенала с сити и мю не хуже составы. Да, все в чем то проседают, но если брать прайм, то мне как человеку которому импонирует футбол гвардиолы нравится сейчас футбол челси, а арсенал с угловыми это мю с фергитаймом
у Чесли и МЮ?) не придумывай отец, если сейчас всех в прайм поставить то за чесмпионство будут по классике бороться Ливер и Сити, а дальше уже как повезет кому в борьбе за 3е место
Если брать прайм каждого по позициям, то как по мне, у челси и арсенала с сити и мю не хуже составы. Да, все в чем то проседают, но если брать прайм, то мне как человеку которому импонирует футбол гвардиолы нравится сейчас футбол челси, а арсенал с угловыми это мю с фергитаймом
В челси ростер мусор, ты че
Там еще прайма ни у кого не было, не доросли, у манков хотя бы бруну есть, который стабильно хорошо выступает
В челси есть потенциал, но не более
Вот это категории... ну, желаю удачи лузерам против Реала на их максималках, если в утопию пошли. В целом, такое наблюдали не раз
Ливерпуль лучшая команда лиги в прошлом сезоне
Глен Джонсон выдающийся игрок ,Миньоле в том сезоне много выручал , Мамаду Сако был капитаном ПСЖ до перехода в Ливерпуль , Лукас Лейва признавался лучшим игроком сезона , да и вроде Шкртел тогда еще был . По поводу молодых, а вы футбол статистикой смотрите ? Я тот сезон вживую смотрел и прекрасно помню что было и не могу назвать команду плохой
