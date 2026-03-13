Майкл Оуэн: «Ливерпуль» – лучшая команда АПЛ, он разнес лигу в прошлом сезоне. Сейчас он просто не очень хорошо играет, но его максимальный уровень выше, чем у других»
Майкл Оуэн назвал потенциал «Ливерпуля» самым высоким в АПЛ.
«Лично я считаю, что это лучшая команда в АПЛ. Люди смеются, мол, на каком она месте? На шестом.
Они разнесли лигу в прошлом сезоне. Они просто не очень хорошо играют. Но если предположить, что каждая команда покажет свой максимальный уровень игры, и сравнить их, то, думаю, «Ливерпуль» будет лучшей из них. Когда он играет хорошо, поездка на «Энфилд» становится чем-то невыносимым.
Мне по-прежнему трудно поверить, что можно в одном сезоне так доминировать, добавить нескольких топ-футболистов, таких как Исак, Экитике, Виртц, и теперь играть хуже.
Да, они играют хуже в этом сезоне, но я думаю, что это вопрос времени. Возможно, в следующем сезоне, как сказал Руни, они снова будут на вершине.
Я думаю, что «Арсенал» выиграет чемпионат, но не говорите мне, что он настолько же хорош или хотя бы близок к уровню прошлогоднего «Ливерпуля», – сказал экс-форвард мерсисайдцев.
Салах половину своих действий совершил с пенальти.Суарес же голы на любой вкус забивал.Что со штрафных ,что с 35 метров ,что всю команду накрутил
Там еще прайма ни у кого не было, не доросли, у манков хотя бы бруну есть, который стабильно хорошо выступает
В челси есть потенциал, но не более