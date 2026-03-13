Майкл Оуэн: «Ливерпуль» – лучшая команда АПЛ, он разнес лигу в прошлом сезоне. Сейчас он просто не очень хорошо играет, но его максимальный уровень выше, чем у других»

Майкл Оуэн: «Ливерпуль» – лучшая команда АПЛ, если брать пик возможностей.

«Лично я считаю, что это лучшая команда в АПЛ. Люди смеются, мол, на каком она месте? На шестом.

Они разнесли лигу в прошлом сезоне. Они просто не очень хорошо играют. Но если предположить, что каждая команда покажет свой максимальный уровень игры, и сравнить их, то, думаю, «Ливерпуль » будет лучшей из них. Когда он играет хорошо, поездка на «Энфилд» становится чем-то невыносимым.

Мне по-прежнему трудно поверить, что можно в одном сезоне так доминировать, добавить нескольких топ-футболистов, таких как Исак, Экитике, Виртц, и теперь играть хуже.

Да, они играют хуже в этом сезоне, но я думаю, что это вопрос времени. Возможно, в следующем сезоне, как сказал Руни , они снова будут на вершине.

Я думаю, что «Арсенал » выиграет чемпионат, но не говорите мне, что он настолько же хорош или хотя бы близок к уровню прошлогоднего «Ливерпуля», – сказал экс-форвард мерсисайдцев.