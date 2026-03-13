  Семак о фильме «Зенит навсегда»: «Он передает дух клуба, чувство гордости горожан за команду. Мы должны нести ответственность за то, что нарабатывали предыдущие поколения»
Семак о фильме «Зенит навсегда»: «Он передает дух клуба, чувство гордости горожан за команду. Мы должны нести ответственность за то, что нарабатывали предыдущие поколения»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от просмотра документального фильма о петербургском клубе.

В четверг в Санкт‑Петербурге прошел закрытый показ полнометражного документального фильма о «Зените». Он является частью проекта «Зенит навсегда», который также включает сериал из пяти эпизодов. Проект создан студией Спортса” при поддержке онлайн-кинотеатра PREMIER и видеосервиса RUTUBE. Первыми зрителями документального фильма стала главная команда «Зенит» в полном составе, включая тренерский, административный и медицинский штабы.

– Общее впечатление о фильме – очень хорошее. Без прошлого нет будущего, поэтому очень полезно знать, как строился клуб «Зенит», кто стоял у его истоков. Не было бы этих людей, а также тех, кто стоял у руля клуба – и нас здесь не было бы. Когда во все это погружаешься, в том числе благодаря фильму, становится понятнее отношение города к «Зениту».

Много и долго думал об этом и пришел к выводу – тот сильный и несломленный дух, что есть у жителей Ленинграда/Санкт‑Петербурга, в том числе, которые пережили блокаду, он объединяет их с духом профессиональных спортсменов. В итоге для горожан надо было найти родственную в этом смысле душу в виде клуба «Зенит». Он объединяет весь город вместе командой.

Может быть, какие‑то моменты фильма, что называется, зацепили больше всего?

– Всегда цепляет все первое. Победа «Зенита» в Кубке СССР 1944 года. Чемпионство 1984 года, а потом уже российское в 2007 году. А дальше болельщик начинает привыкать к победам и они становятся немного размытыми и чуть менее ценными. Но в любой победе собран большой труд игроков, и вообще всех людей, кто работает в команде, клубе. Все титулы – это большие достижения для города и команды.

Как вам кажется, болельщикам «Зенита» и вообще любителям футбола фильм понравится?

– Конечно. Болельщики «Зенита» смогут увидеть людей, которые являются для них кумирами, причем разных поколений. Они часть истории команды. Про кого‑то, может быть, уже подзабыли, а про кого‑то и не знали. Но напомнить, вспомнить, узнать – это очень важно. Но вообще фильм передает дух «Зенита», чувство гордости горожан за команду. Поэтому мы должны нести ответственность за то, что нарабатывали предыдущие поколения, – сказал Семак. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Всё что наработали прежние поколения зенитовцев - 1 чемпионство за первые 80 лет существования клуба ... Зенит=Газпром. Убери финансовые, административные и медийные ресурсы газовой монополии, и всё что Зенит сможет выдать самостоятельно : еще одно чемпионство за 80 лет ))
Ответ Фокс45
Всё что наработали прежние поколения зенитовцев - 1 чемпионство за первые 80 лет существования клуба ... Зенит=Газпром. Убери финансовые, административные и медийные ресурсы газовой монополии, и всё что Зенит сможет выдать самостоятельно : еще одно чемпионство за 80 лет ))
Убери у любого клуба финансирование и он провалится. До конца прошлого века, практически во всех групповых видах спорта 95% чемпионств брали московские команды. А почему? Всё просто, сгребали себе лучших игроков со всей страны плюшками, типа ЗП, квартиры, машины, что не могли себе позволить себе не московские клубы со своим нищенским финансированием по сравнению со столичными клубами. Понятно, что когда регионы начали отбирать золото, это очень не нравится москвичам.
Ответ Фокс45
Всё что наработали прежние поколения зенитовцев - 1 чемпионство за первые 80 лет существования клуба ... Зенит=Газпром. Убери финансовые, административные и медийные ресурсы газовой монополии, и всё что Зенит сможет выдать самостоятельно : еще одно чемпионство за 80 лет ))
Раз в 80 лет не так и плохо, учитывая, что на примере Кирова показали/посоветовали знать ’’свое’’ место.
Семак если бы ты понял дух фильма и реально придерживался ему то тотчас написал бы заявление об увольнении
