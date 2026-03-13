Семак о фильме «Зенит навсегда»: «Он передает дух клуба, чувство гордости горожан за команду. Мы должны нести ответственность за то, что нарабатывали предыдущие поколения»

Семак о фильме про «Зенит»: передает дух клуба, чувство гордости за команду.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от просмотра документального фильма о петербургском клубе.

В четверг в Санкт‑Петербурге прошел закрытый показ полнометражного документального фильма о «Зените ». Он является частью проекта «Зенит навсегда» , который также включает сериал из пяти эпизодов. Проект создан студией Спортса” при поддержке онлайн-кинотеатра PREMIER и видеосервиса RUTUBE. Первыми зрителями документального фильма стала главная команда «Зенит» в полном составе, включая тренерский, административный и медицинский штабы.

– Общее впечатление о фильме – очень хорошее. Без прошлого нет будущего, поэтому очень полезно знать, как строился клуб «Зенит», кто стоял у его истоков. Не было бы этих людей, а также тех, кто стоял у руля клуба – и нас здесь не было бы. Когда во все это погружаешься, в том числе благодаря фильму, становится понятнее отношение города к «Зениту».

Много и долго думал об этом и пришел к выводу – тот сильный и несломленный дух, что есть у жителей Ленинграда/Санкт‑Петербурга, в том числе, которые пережили блокаду, он объединяет их с духом профессиональных спортсменов. В итоге для горожан надо было найти родственную в этом смысле душу в виде клуба «Зенит». Он объединяет весь город вместе командой.

– Может быть, какие‑то моменты фильма, что называется, зацепили больше всего?

– Всегда цепляет все первое. Победа «Зенита» в Кубке СССР 1944 года. Чемпионство 1984 года, а потом уже российское в 2007 году. А дальше болельщик начинает привыкать к победам и они становятся немного размытыми и чуть менее ценными. Но в любой победе собран большой труд игроков, и вообще всех людей, кто работает в команде, клубе. Все титулы – это большие достижения для города и команды.

– Как вам кажется, болельщикам «Зенита» и вообще любителям футбола фильм понравится?

– Конечно. Болельщики «Зенита» смогут увидеть людей, которые являются для них кумирами, причем разных поколений. Они часть истории команды. Про кого‑то, может быть, уже подзабыли, а про кого‑то и не знали. Но напомнить, вспомнить, узнать – это очень важно. Но вообще фильм передает дух «Зенита», чувство гордости горожан за команду. Поэтому мы должны нести ответственность за то, что нарабатывали предыдущие поколения, – сказал Семак.