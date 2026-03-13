  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
12

«Арсенал» и Райс начали переговоры о продлении контракта. Хавбеку предложат больше нынешних 240 000 фунтов в неделю

BBC сообщает, что лондонцы начали переговоры о продлении договора с полузащитником.

Действующее соглашение рассчитано до лета 2028-го и предусматривает опцию продления еще на один сезон, однако клуб хочет подписать долгосрочный контракт с футболистом.

Сейчас Райс получает около 240 000 фунтов в неделю. Деклану будет предложено повышение зарплаты.

В этом сезоне хавбек принял участие в 29 матчах АПЛ и отдал 5 результативных передач. Подробно со статистикой 27-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
logoДеклан Райс
logoпремьер-лига Англия
logoBBC
logoАрсенал
деньги
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сколько бы не дали,он заслужил.
Там по моему у Тимбера смешная зарплата,для игрока его уровня.
Вот этим надо заняться.
И Сака бы ещё напомнить что он 300 получает теперь,а играет на 50...
Ответ Доминатор3000
Обычное дело в Арсенале. Получили контракт и булки расслабили
Ответ Доминатор3000
Сака, глядя на его игру, надо на воздух, а с его зарплаты добавить Тимберу, Райсу и сколько-то накинуть Инкапиэ
Хороший парень, хороший игрок с характером, надеюсь дотащит Арсенал до титула
Кто и заслуживает, так он
Ну топ же. Костяк полузащиты Арсенала
Нужно отталкиваться от контракта Сака, он как минимум с ним на одном уровне.
Ответ wxvnpc5psr
Да в этом сезоне Деклан выше уровнем
В Арсенале он лучший
240 000 и один фунт
Читайте новости футбола в любимой соцсети
