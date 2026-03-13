«Арсенал» и Райс начали переговоры о продлении контракта. Хавбеку предложат больше нынешних 240 000 фунтов в неделю

«Арсенал» и Райс могут продлить контракт.

Деклан Райс может заключить с «Арсеналом » новый контракт.

BBC сообщает, что лондонцы начали переговоры о продлении договора с полузащитником.

Действующее соглашение рассчитано до лета 2028-го и предусматривает опцию продления еще на один сезон, однако клуб хочет подписать долгосрочный контракт с футболистом.

Сейчас Райс получает около 240 000 фунтов в неделю. Деклану будет предложено повышение зарплаты.

В этом сезоне хавбек принял участие в 29 матчах АПЛ и отдал 5 результативных передач. Подробно со статистикой 27-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь .