  • Фанаты «Спартака» сломали 32 кресла, разгромили туалеты и скандировали оскорбления на игре с «Динамо» в Кубке. Клуб оштрафован на 200 000 рублей
«Спартак» оштрафовали за поведение фанатов на игре с «Динамо».

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о применении денежных санкций по отношению к «Динамо» и «Спартаку» после игры FONBET Кубка России.

«За неподобающее поведение команды «Динамо» (5 предупреждений и удаление представителя тренерского штаба) клуб оштрафован на 100 тысяч рублей.

Болельщики обеих команд скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения, штраф «Динамо» – 50 тысяч рублей, «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей.

Также болельщики красно‑белых совершили неправомерные действия. После окончания матча было проведено обследование секторов, которые занимали болельщики гостей. Было выявлено 32 сломанных кресла, в санитарных узлах повреждены двери кабинок, стойки и крепления перегородок, выломаны диспенсеры бумажных полотенец, урны, нанесены граффити. «Спартак» за нанесенный зрителями ущерб оштрафован на 100 тысяч рублей», – сообщил Григорьянц.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Спартак
Артур Григорьянц
logoпремьер-лига Россия
происшествия
logoFONBET Кубок России
болельщики
деньги
logoМатч ТВ
КДК РФС
logoДинамо Москва
Ответ Рустам Мусаев_1116188171
Дикари
Комментарий скрыт
Ответ Рустам Мусаев_1116188171
Дикари
Так фанаты спартака те ещё винисиусы…
Наконец-то фанайди сработал как надо. Ой
Ответ Madseryi88
Наконец-то фанайди сработал как надо. Ой
Это был Кубок, там эта хрень не нужна...
Ответ Madseryi88
Наконец-то фанайди сработал как надо. Ой
Вот именно — ой. На Кубке нет Fan ID.
За 100 тысяч можно восстановить 32 кресла и туалеты? Ну и цены там у вас в Москве)))
Ответ Onion
За 100 тысяч можно восстановить 32 кресла и туалеты? Ну и цены там у вас в Москве)))
Все стадионы застрахованы. Поэтому оплачивать ущерб будет страховая компания.
Ответ Django Joker
Все стадионы застрахованы. Поэтому оплачивать ущерб будет страховая компания.
Страховая компания не меценат. Она становится правообладателем на обращение в суд с иском к вандалам.
Вот для этого и нужен фан айди, чтобы не находиться рядом с такими животными. Пусть арендуют себе остров и там друг с другом петушатся
Ответ hikkikomori
Вот для этого и нужен фан айди, чтобы не находиться рядом с такими животными. Пусть арендуют себе остров и там друг с другом петушатся
Так для чего он нужен?
Ответ hikkikomori
Вот для этого и нужен фан айди, чтобы не находиться рядом с такими животными. Пусть арендуют себе остров и там друг с другом петушатся
Странно, я думал для этого полиция существует. Вас, Васьков, еще и чипировать осталось - тогда заживете в полном порядке)))
Заметили, что каждый раз, когда фанаты Спама позорятся (бьют фаната ЦСКА или кресла ломают) их фанаты в комментариях пытаются перевести стрелки на фан ID и тд 😆
Ответ Dane Rossi
Заметили, что каждый раз, когда фанаты Спама позорятся (бьют фаната ЦСКА или кресла ломают) их фанаты в комментариях пытаются перевести стрелки на фан ID и тд 😆
Ничего не изменилось за 30 лет, они как были отмороженные, так и остались, им самое место в звериной клетке, а не на стадионе.
В заголовок только Спартак? Динамо оштрафовали на 150 тыс, Спартак на 200 тыс. Разница невелика.
Ответ Evgeny Valyaev
В заголовок только Спартак? Динамо оштрафовали на 150 тыс, Спартак на 200 тыс. Разница невелика.
это другое
Больные люди им лечиться надо, а не на футбол ходить смотреть.
Ответ Nico52
Больные люди им лечиться надо, а не на футбол ходить смотреть.
Поимели на поле , ещё и денежку за это получит Динамо , но не сопоставимо маленькую за содеянное алкосвинотой . А помните как буквально лет 7-10 ’бедные’ болельщики Спартака жаловались что их ущемляют на досмотрах, на секторе , и не выпускают после матча ? Так сами себе заработали свинячье-позорную репутацию
Почему за расизм штрафуют на миллион рублей, а за порчу, оскорбления — на 200к? Не факт, что тех 100к за толчки хватило бы для ремонта. Бредятина.
Ответ Noken
Почему за расизм штрафуют на миллион рублей, а за порчу, оскорбления — на 200к? Не факт, что тех 100к за толчки хватило бы для ремонта. Бредятина.
Так штраф это штраф, никто Динамо восстанавливать стадион не поможет. Только взыскивать средства с нарушителей.
Ответ antip2000@pisem.net
Так штраф это штраф, никто Динамо восстанавливать стадион не поможет. Только взыскивать средства с нарушителей.
Да, это я понял через минуту после написанного коммента. Так еще веселее.
Вот из-за таких дебилов находят лишний повод ввести очередной запрет.
Нормальные люди себя "мясом" не назовут.
