Фанаты «Спартака» сломали 32 кресла, разгромили туалеты и скандировали оскорбления на игре с «Динамо» в Кубке. Клуб оштрафован на 200 000 рублей

«Спартак» оштрафовали за поведение фанатов на игре с «Динамо».

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о применении денежных санкций по отношению к «Динамо» и «Спартаку » после игры FONBET Кубка России.

«За неподобающее поведение команды «Динамо » (5 предупреждений и удаление представителя тренерского штаба) клуб оштрафован на 100 тысяч рублей.

Болельщики обеих команд скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения, штраф «Динамо» – 50 тысяч рублей, «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей.

Также болельщики красно‑белых совершили неправомерные действия. После окончания матча было проведено обследование секторов, которые занимали болельщики гостей. Было выявлено 32 сломанных кресла, в санитарных узлах повреждены двери кабинок, стойки и крепления перегородок, выломаны диспенсеры бумажных полотенец, урны, нанесены граффити. «Спартак» за нанесенный зрителями ущерб оштрафован на 100 тысяч рублей», – сообщил Григорьянц.