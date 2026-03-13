Пеп о результатах английских клубов в ЛЧ: «Неделю назад АПЛ была лучшей лигой мира – сейчас нет. Другие чемпионаты тоже сильны, все соперники сложные»

Гвардиола: неделю назад АПЛ была лучшей лигой мира – сейчас нет.

Главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола высказался о неудачных результатах английских клубов в Лиге чемпионов на этой неделе.

В шести матчах 1/8 финала у клубов АПЛ четыре поражения и две ничьих. «Ман Сити» крупно уступил «Реалу» в гостях (0:3).

«Раньше мы были лучшей лигой в мире, да? После того, что произошло на этой неделе, – уже нет. Но я по-прежнему уверен, что у нас невероятная лига. Это фантастический чемпионат, однако в таком турнире, где все решают один-два матча, может случиться что угодно.

Это означает, что и другие лиги тоже сильны. Сейчас все говорят о «Буде-Глимт » из Норвегии. Раньше никто о них не говорил. Топ-команда.

Они обыграли «Спортинг», обыграли «Интер», обыграли нас, «Атлетико». Сейчас все соперники сложные. Все подготовлены и испытывают огромное уважение друг к другу», – сказал Гвардиола.