  • Пеп о результатах английских клубов в ЛЧ: «Неделю назад АПЛ была лучшей лигой мира – сейчас нет. Другие чемпионаты тоже сильны, все соперники сложные»
Пеп о результатах английских клубов в ЛЧ: «Неделю назад АПЛ была лучшей лигой мира – сейчас нет. Другие чемпионаты тоже сильны, все соперники сложные»

Гвардиола: неделю назад АПЛ была лучшей лигой мира – сейчас нет.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о неудачных результатах английских клубов в Лиге чемпионов на этой неделе.

В шести матчах 1/8 финала у клубов АПЛ четыре поражения и две ничьих. «Ман Сити» крупно уступил «Реалу» в гостях (0:3). 

«Раньше мы были лучшей лигой в мире, да? После того, что произошло на этой неделе, – уже нет. Но я по-прежнему уверен, что у нас невероятная лига. Это фантастический чемпионат, однако в таком турнире, где все решают один-два матча, может случиться что угодно.

Это означает, что и другие лиги тоже сильны. Сейчас все говорят о «Буде-Глимт» из Норвегии. Раньше никто о них не говорил. Топ-команда.

Они обыграли «Спортинг», обыграли «Интер», обыграли нас, «Атлетико». Сейчас все соперники сложные. Все подготовлены и испытывают огромное уважение друг к другу», – сказал Гвардиола. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
Да блин уже супер-давно такая фигня - есть Барса, Реал, Бавария, которые собирают всё лучшее от своих стран и поэтому держаться выше АПЛ, а есть клубы АПЛ, которые делят крутых игроков на поллиги как минимум, и борются друг с другом каждые выходные плюс кучу кубков. Средний уровень АПЛ виден по количеству клубов АПЛ в ПО, но дальше уже - встречи с супер-топами и Тотенхэм.
Да блин уже супер-давно такая фигня - есть Барса, Реал, Бавария, которые собирают всё лучшее от своих стран и поэтому держаться выше АПЛ, а есть клубы АПЛ, которые делят крутых игроков на поллиги как минимум, и борются друг с другом каждые выходные плюс кучу кубков. Средний уровень АПЛ виден по количеству клубов АПЛ в ПО, но дальше уже - встречи с супер-топами и Тотенхэм.
Средний уровень вот и стал виден, тут вы в точку
Да блин уже супер-давно такая фигня - есть Барса, Реал, Бавария, которые собирают всё лучшее от своих стран и поэтому держаться выше АПЛ, а есть клубы АПЛ, которые делят крутых игроков на поллиги как минимум, и борются друг с другом каждые выходные плюс кучу кубков. Средний уровень АПЛ виден по количеству клубов АПЛ в ПО, но дальше уже - встречи с супер-топами и Тотенхэм.
Особенно нищая барса
это какие другие? когда депортиво и валенсия брали ла лигу? когда в бундеслиге вольфсбург/шальке/штуттгарт/вердер чемпионами были? когда во франции монпелье/лилль/марсель/лион/бордо выигрывали? только в италии за счет того, что нет ни одного топ-клуба европейского уровня стабильного, как-то барахтаются, а по факту аксиома эскобара
это какие другие? когда депортиво и валенсия брали ла лигу? когда в бундеслиге вольфсбург/шальке/штуттгарт/вердер чемпионами были? когда во франции монпелье/лилль/марсель/лион/бордо выигрывали? только в италии за счет того, что нет ни одного топ-клуба европейского уровня стабильного, как-то барахтаются, а по факту аксиома эскобара
И это было отличное время для просмотра еврочемпионатов, когда чемпион менялся каждые год-два, а не когда Бавария или Псж выигрывают по 20 чемпионств подряд с отрывом в 15 очков.
И это было отличное время для просмотра еврочемпионатов, когда чемпион менялся каждые год-два, а не когда Бавария или Псж выигрывают по 20 чемпионств подряд с отрывом в 15 очков.
прекрасное. кайзерслаутерн рехагеля чемпионом сразу после выхода из пердива по конспектам ноттингема клафа стал, только уже в эпоху после дела босмана. сейчас баварию слепоглухонемой инвалид может тренировать и они все равно ниже 3 места не опустятся
Все эти разговоры о сильнейшей лиге лишены практического смысла. Под пивко с друзьями обсудить, поспорить - милое дело)) По факту, в каждой сильной лиге есть ТОПы, которые претендуют на все трофеи - соревнование за трофеи в Европе идёт, зачастую, между ними. А там, как получится...кто выиграл в финале, тот и сильнее - других, более объективных показателей, пока нет на горизонте
Все эти разговоры о сильнейшей лиге лишены практического смысла. Под пивко с друзьями обсудить, поспорить - милое дело)) По факту, в каждой сильной лиге есть ТОПы, которые претендуют на все трофеи - соревнование за трофеи в Европе идёт, зачастую, между ними. А там, как получится...кто выиграл в финале, тот и сильнее - других, более объективных показателей, пока нет на горизонте
Коэффициенты УЕФА необъективный показатель? По ним рассчитывается уровень лиги и представительство в турнирах
Коэффициенты УЕФА необъективный показатель? По ним рассчитывается уровень лиги и представительство в турнирах
это лишь одна из методик, которая принимается федерациями. Для нас, болельщиков, это не обязательно к безусловному принятию - у каждого может быть своё мнение...и это хорошо))
P.S. играют не коэффициенты, а люди, к счастью ))
Впечатление, что после зимы у клубов АПЛ начинается физический и эмоциональный спад, в силу слишком насыщенного календаря. Ещё осенью они дружно и без проблем ( ни катком , так комбайном) прошлись по групповому этапу ЛЧ и выглядели мощно и очень солидно. В марте у них совсем другая функционалка.
лисый точно отметил что в 1-2 играх может победить каждый, это не отменяет того факта что апл на голову выше чем другие чемпионаты, ла лиге вообше надо дать коефициент 0.5 за голы и передачы, там всего 2,5 команды.
