Гонду дисквалифицирован на один матч и не сыграет за ЦСКА c «Балтикой»

Гонду пропустит один матч Мир РПЛ.

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц высказался о дисквалификации Лусиано Гонду за фол в матче ЦСКА против «Динамо » (1:4).

«Лусиано принял участие в заседании КДК. Он рассказал, что после матча связался с Осипенко , принес извинения перед футболистом, а Осипенко их принял. Посмотрели видео, оценили все действия Лусиано.

ЦСКА направлял в КДК заявление об отмене красной карточки, мы обратились в ЭСК, она дала заключение, что Гонду удален правильно. КДК не имел оснований отменить красную карточку.

Мы приняли решение не применять к футболисту дополнительной дисквалификации, он пропустит один матч РПЛ», – сказал Григорьянц.

В ближайшем матче Мир РПЛ ЦСКА встретится с «Балтикой».