Гонду дисквалифицирован на один матч и не сыграет за ЦСКА c «Балтикой»

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц высказался о дисквалификации Лусиано Гонду за фол в матче ЦСКА против «Динамо» (1:4).

«Лусиано принял участие в заседании КДК. Он рассказал, что после матча связался с Осипенко, принес извинения перед футболистом, а Осипенко их принял. Посмотрели видео, оценили все действия Лусиано.

ЦСКА направлял в КДК заявление об отмене красной карточки, мы обратились в ЭСК, она дала заключение, что Гонду удален правильно. КДК не имел оснований отменить красную карточку.

Мы приняли решение не применять к футболисту дополнительной дисквалификации, он пропустит один матч РПЛ», – сказал Григорьянц.

В ближайшем матче Мир РПЛ ЦСКА встретится с «Балтикой».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Хотелось бы увидеть Воронова с первых минут а не Мусаева
К сожалению, в Калининграде будет сложно играть с Вороновым
Мусаев может хоть за что-то побороться, Воронов всё таки больше про игру низом
В прежней команде его бы за такое не удалили в 10 случаях из 10.
Значит в ЦСКА будет играть через 3 игры ?
В прежней команде он такого ни разу не исполнял, уверенный ты наш.
Трудный выезд. Желаю победы коняшкам!
Без Гонду, скорее всего шансов нет. Кто там будет, смешной Мусаев чтоле.
Как будто до появления Лусиано в команде некому было забивать. Круг, Глебов, Алвес, стандарты
Вспоминается анекдот про Гуса Хидинга, когда он пришел в аптеку и купил большую упаковку определённых изделий... "За счёт аптеки", - сказала ему провизор... Надеюсь, что Фабио хорошенько повставлял игрокам за две провальные игры. Посему может и Тамик выстрелит? Хотя больше надежды на КГК в атаке.
Шанс для Воронова.
Ну выйдет Мусаев, может даже это и опаснее, бывшей команде забить захочет)
Материалы по теме
Иванов верно удалил Гонду в матче с «Динамо», решила ЭСК: «Контакт шипами происходит с чрезмерной силой и угрожает безопасности Осипенко»
вчера, 14:22
Челестини не считает обмен Дивеева на Гонду ошибкой: «Нельзя все мерить результатом. ЦСКА нужен был нападающий уровня Лусиано»
11 марта, 12:21
Гонду об удалении в матче с «Динамо»: «У меня не было намерения причинить вред Осипенко, я его не видел. Я извинился перед Максимом, он не держит зла»
11 марта, 11:42
Чемпионат Италии. «Ювентус» одолел «Удинезе», «Интер» сыграл вничью с «Аталантой», «Наполи» одолел «Лечче», «Милан» сыграет с «Лацио» в воскресенье
15 минут назад
«Реал» – «Эльче». 3:0 – Хейсен довел счет до разгромного. Онлайн-трансляция
20 минут назадLive
Талалаев удален за «препятствование возобновлению игры», Челестини – за вход в техническую зону «Балтики» «в конфликтной манере». Тренеры получили по красной после стычки
26 минут назад
У Миранчука 3 гола в 2 последних матчах. Хавбек «Атланты» забил «Филадельфии»
42 минуты назад
Росеньор об игроках «Челси», окруживших судью перед матчем с «Ньюкаслом»: «Слишком много внимания к тому, что не имеет значения. Сосредоточься Тирни на работе, у нас был бы пенальти»
43 минуты назад
У Вальверде 5 голов в 3 последних матчах. Хавбек «Реала» забил «Эльче»
51 минуту назад
«Сити» после ошибки Доннаруммы на угловом пропустил от «Вест Хэма». Вратарь не дотянулся до мяча – Мавропанос пробил головой
сегодня, 20:55
Хенесс после 1:1 с «Байером»: «Худшая работа судей, которую я когда-либо видел в Бундеслиге»
сегодня, 20:55
Акинфеев о ЦСКА: «Четыре поражения подряд – это из рук вон плохо, в раздевалке состоялся серьезный разговор. Мы понимаем ваше негодование, даже приму любое оскорбление»
сегодня, 20:46Видео
Глава пресс-службы «Балтики» о стычке с участием Талалаева в матче с ЦСКА: «Не тренер стал первопричиной конфликта»
сегодня, 20:45
Ко всем новостям
Последние новости
«Ливерпуль» продлил контракт с Алиссоном до 2027 года. Вратарь играет за клуб с 2018-го
13 минут назад
«Ювентус» благодаря голу Бога победил «Удинезе» – 1:0
15 минут назад
Артета про гол 16-летнего Доумана «Эвертону»: «Это было волшебно. Макс не чувствует давления – и это самое лучшее. Уверен, что люди будут вспоминать это еще много лет»
22 минуты назад
МЛС. «Атланта» Миранчука победила «Филадельфию», «Интер Майами» Месси в гостях у «Шарлотт», «Гэлакси» Ройса сыграют с «Канзас Сити» Шапи
30 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» без Роналду разгромил «Аль-Халиджу», «Аль-Хилаль» Бензема обыграл «Аль-Фатех» на выезде
56 минут назад
Симеоне об 1:0 с «Хетафе»: «Доволен отличной игрой «Атлетико», особенно в 1-м тайме. Мы могли заканчивать его с большим преимуществом в счете»
сегодня, 20:14
Гол Сафронова в девятку принес «Ротору» ничью с «КАМАЗом» – 1:1. Это третий матч волгоградцев подряд с таким счетом
сегодня, 20:11Видео
Чемпионат Франции. «Монако» Головина играет с «Брестом»
сегодня, 20:10Live
Шипами в голову Алексееву из владивостокского «Динамо» попал Ковалевский из «Кубани». Форвард получил прямую красную карточку
сегодня, 20:05Видео
Дьокереш забил «Эвертону» победный гол на 89-й – добил в пустые ворота после ошибки Пикфорда на выходе. У форварда «Арсенала» 11 голов в 29 матчах АПЛ
сегодня, 20:03
