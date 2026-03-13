Гонду дисквалифицирован на один матч и не сыграет за ЦСКА c «Балтикой»
Гонду пропустит один матч Мир РПЛ.
Глава контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц высказался о дисквалификации Лусиано Гонду за фол в матче ЦСКА против «Динамо» (1:4).
«Лусиано принял участие в заседании КДК. Он рассказал, что после матча связался с Осипенко, принес извинения перед футболистом, а Осипенко их принял. Посмотрели видео, оценили все действия Лусиано.
ЦСКА направлял в КДК заявление об отмене красной карточки, мы обратились в ЭСК, она дала заключение, что Гонду удален правильно. КДК не имел оснований отменить красную карточку.
Мы приняли решение не применять к футболисту дополнительной дисквалификации, он пропустит один матч РПЛ», – сказал Григорьянц.
В ближайшем матче Мир РПЛ ЦСКА встретится с «Балтикой».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
