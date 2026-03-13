  • Андрей Канчельскис: «Соболев не Дзюба, чтобы за счет мотивации постоянно забивать «Спартаку». В большинстве матчей он безобиден и не оказывает большого влияния на игру «Зенита»
Бывший полузащитник «МЮ» Андрей Канчельскис высказался об Александре Соболеве и предстоящей игре «Зенита» со «Спартаком» в РПЛ

«Вряд ли Соболев станет главным действующим лицом матча «Зенит» – «Спартак». Александр не оказывает большого влияния на игру «Зенита». Мы видим, что в большинстве матчей этого сезона Соболев безобиден для защиты соперника.

И Соболев не Дзюба, чтобы за счет мотивации и спортивной злости постоянно забивать «Спартаку». Думаю, исход этого матча будут решать другие футболисты», – сказал Канчельскис. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Советский спорт»
12 комментариев
Дельфины действительно довольно безобидны
Ответ Ебздрогыч
Дельфины действительно довольно безобидны
Но ко дну утащить могут )
Как это безобиден?!

Он вообще-то плохой мальчик!))))
Сложно спорить с легендой
Вполне вижу его в Сочи или Оренбурге в следующем сезоне, но это если совсем на Соболе крест ставить, если решит спасти карьеру перейдет в Крылья.
Зениту надо Дзюбу купить ,какой ещё соболев
