Андрей Канчельскис: «Соболев не Дзюба, чтобы за счет мотивации постоянно забивать «Спартаку». В большинстве матчей он безобиден и не оказывает большого влияния на игру «Зенита»
Канчельскис: Соболев не Дзюба, в большинстве матчей он безобиден.
Бывший полузащитник «МЮ» Андрей Канчельскис высказался об Александре Соболеве и предстоящей игре «Зенита» со «Спартаком» в РПЛ.
«Вряд ли Соболев станет главным действующим лицом матча «Зенит» – «Спартак». Александр не оказывает большого влияния на игру «Зенита». Мы видим, что в большинстве матчей этого сезона Соболев безобиден для защиты соперника.
И Соболев не Дзюба, чтобы за счет мотивации и спортивной злости постоянно забивать «Спартаку». Думаю, исход этого матча будут решать другие футболисты», – сказал Канчельскис.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Советский спорт»
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Он вообще-то плохой мальчик!))))