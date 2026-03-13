Андрей Канчельскис: «Соболев не Дзюба, чтобы за счет мотивации постоянно забивать «Спартаку». В большинстве матчей он безобиден и не оказывает большого влияния на игру «Зенита»

Канчельскис: Соболев не Дзюба, в большинстве матчей он безобиден.

Бывший полузащитник «МЮ» Андрей Канчельскис высказался об Александре Соболеве и предстоящей игре «Зенита» со «Спартаком » в РПЛ .

«Вряд ли Соболев станет главным действующим лицом матча «Зенит » – «Спартак». Александр не оказывает большого влияния на игру «Зенита». Мы видим, что в большинстве матчей этого сезона Соболев безобиден для защиты соперника.

И Соболев не Дзюба, чтобы за счет мотивации и спортивной злости постоянно забивать «Спартаку». Думаю, исход этого матча будут решать другие футболисты», – сказал Канчельскис.