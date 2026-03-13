Глава РПЛ Алаев о словах МОК «спорт должен оставаться маяком надежды, объединящим мир»: «Где они в 2022-м были, когда принимали решения? Что, тогда не было этого маяка?»
Президент Российской премьер‑лиги (РПЛ) Александр Алаев отреагировал на заявление Международного олимпийского комитета (МОК) на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
Ранее МОК опубликовал обращение, в котором заявил, что спорт «должен оставаться маяком надежды и силой, объединяющей весь мир».
– Недавно МОК выпустил заявление, в котором заявил, что спорт должен оставаться маяком надежды.
– А где они в 2022 году были, когда принимали решения? Что, тогда не было этого маяка? – сказал Алаев.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
14 комментариев
Лучше как раньше когда предполагал таблицы очками торговала как только обезопасила себя от прямого вылета?
Хотя , если уж по совести , то после Крыма с ДНР и ЛНР - вели себя , как зайки и на ЧМ приехали к нам!
И какая к лешему объективность , если спорт вне политики ?
Хотя посмотрим, как они , МОК , себя поведут , когда иранская провинция Бушир добровольно войдет в состав США - это будет главный маркер !