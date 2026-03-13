Глава РПЛ Алаев о словах МОК «спорт должен оставаться маяком надежды, объединящим мир»: «Где они в 2022-м были, когда принимали решения? Что, тогда не было этого маяка?»

Глава РПЛ Алаев о словах МОК: где они в 2022-м были, когда принимали решения?.

Президент Российской премьер‑лиги (РПЛ ) Александр Алаев отреагировал на заявление Международного олимпийского комитета (МОК) на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее МОК опубликовал обращение, в котором заявил, что спорт «должен оставаться маяком надежды и силой, объединяющей весь мир».

– А где они в 2022 году были, когда принимали решения? Что, тогда не было этого маяка? – сказал Алаев.