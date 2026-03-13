Нету получил 1-матчевый бан и штраф в 70 тысяч фунтов за оскорбление судей после удаления в игре с «Арсеналом»

Нету получил 1-матчевый бан и штраф после красной в матче с «Арсеналом».

Хавбек «Челси» Педру Нету получил дополнительное наказание от FA за удаление в матче 28-го тура АПЛ против «Арсенала » (1:2).

25-летний португалец на 67-й минуте гостевого дерби получил первую карточку за претензии к работе судей. На 70-й Нету в подкате сбил Габриэла Мартинелли, убегавшего в контратаку по левому флангу, и получил вторую желтую от арбитра Даррена Инглэнда. Он спорил с рефери и эмоционально жестикулировал, покидая поле. Кроме того, футболист спорил с четвертым арбитром Стюартом Эттуэллом.

Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула против Нету обвинение в «ненадлежащем поведении» по отношению к Инглэнду.

«Педру Нету получил дисквалификацию на один матч и штраф в размере 70 000 фунтов за неправомерное поведение, совершенное после удаления в матче Премьер-лиги между «Челси » и «Арсеналом» в воскресенье, 1 марта.

Утверждалось, что игрок действовал ненадлежащим образом, не покинув поле вовремя и/или используя оскорбительные слова в адрес судьи/судей после удаления на 70-й минуте.

Педру Нету впоследствии признал свою вину. Независимая регулирующая комиссия наложила эти санкции после слушания, письменное обоснование ее решения будет опубликовано в установленном порядке», – говорится в решении FA.