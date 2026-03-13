  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Танашев правильно назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Акроном», решила ЭСК: «Дмитриев играет опасно, не попадает в мяч и совершает контакт с голеностопом Беншимола»
69

ЭСК РФС согласилась с решением назначить 11-метровый в ворота «Спартака» в матче с «Акроном» (4:3) в 20-м туре Мир РПЛ.

Ранее московский клуб попросил рассмотреть эпизод с назначением пенальти пользу тольяттинской команды: на 54-й минуте хавбек красно-белых Игорь Дмитриев ударил по ноге Жилсону Беншимолу в штрафной, когда форвард тянулся к мячу в воздухе. Главный арбитр Инал Танашев посмотрел эпизод после вмешательства ВАР и увидел на повторе удар Дмитриева в голеностоп Беншимолу.

«Решение: судья правильно назначил пенальти в ворота «Спартака» после видеопросмотра. Голосование: единогласно.

Защитник «Спартака» Игорь Дмитриев вступает в единоборство за мяч с нападающим «Акрона» Жилсоном Беншимолом в опасной манере, направляя открытую стопу в сторону движения ноги соперника. При этом, Дмитриев не играет в мяч и совершает контакт открытой стопой с голеностопом игрока «Акрона». 

ВАР правильно пригласил судью к монитору для собственной оценки игровой ситуации, и судья правильно назначил пенальти после видеопросмотра», – говорится на сайте РФС. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт РФС
ЭСК РФС
logoсудьи
Инал Танашев
logoпремьер-лига Россия
logoЖилсон Беншимол
logoИгорь Дмитриев
logoСпартак
logoАкрон
видеоповторы
69 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Мне кажется, если в каком-нибудь матче судья в какой-то момент насрет на поле, ЭСК единогласно согласился с решением арбитра, и выдаст мотивировку о том, как это соответствует духу игры
Ответ Ебздрогыч
Это соответствует духу лиги точно. Я бы вообще ввел это как обязательный ритуал перед матчем
Ответ Император Плутона
Только еще, чтобы эти квалифицированные эксперты свой продукт потом еще и съедали
В ворота Спартака, все пенальти правильные, по умолчанию.
Ответ Shamarin
Кто бы сомневался! Находить обоснования любому судейскому косяку - это главная задача ЭСК.
Если Дмитриев не играет в мяч,то каким образом этот мяч полетел от ворот?Его Беншимол выбивал?)
Ответ Lucas92
Комментарий скрыт
странно было бы,если б признали ошибочным это решение))
Ответ v3097roma
Тем более, после рассказа Мажича на языке, отдаленно напоминающем русский. Если будете еще звать его, пусть будет переводчик. Мало ли что он считает, что свободно владеет. Зрителям непонятно.
Тут все просто. Если бы не назначили, формулировка была бы та же, но про напа.
По факту оба играли не видя друг друга, в мяч не сыграли и никто не нарушил. Но... Всегда можно подогнать под нужный ответ
Ответ Mike_81
Однозначно
Остаётся подождать аналогичной ситуации. Посмотрим интерпретацию момента. Хотя, что я говорю, там наверняка движение будет неакцентированное или под другим углом, и вообще нога ведь не оторванная.
Ответ СергейЮЮ
Дивеев же коснулся мяча, когда сбил Зобнина, по мнению Карасева. 😂
Ответ Мой Спартак
Вот и я говорю, в одном случае по мнению коснулся, в другом по мнению не коснулся. Только почему мяч траекторию поменял, не сильно, но все-таки? А так по мнению.
Беншимол играет опасно, не попадает в мяч и совершает контакт с голеностопом Дмитриева
Ребята ау, ворон ворону глаз не выклюет. Тут ни кто в мяч не играл, какое нарушение. Вот если бы Дмитриев тоже бы упал и повалялся по траве может бы и в другую сторону свистнули. Тут 50% дают за артистизм как в фигурном катании. Цирк.
Дак и игрок Акрона не играет в мяч и ударяет Дмитриева.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Италии. «Ювентус» одолел «Удинезе», «Интер» сыграл вничью с «Аталантой», «Наполи» одолел «Лечче», «Милан» сыграет с «Лацио» в воскресенье
3 минуты назад
«Реал» – «Эльче». 3:0 – Хейсен довел счет до разгромного. Онлайн-трансляция
16 минут назадLive
Талалаев удален за «препятствование возобновлению игры», Челестини – за вход в техническую зону «Балтики» «в конфликтной манере». Тренеры получили по красной после стычки
22 минуты назад
У Миранчука 3 гола в 2 последних матчах. Хавбек «Атланты» забил «Филадельфии»
38 минут назад
Росеньор об игроках «Челси», окруживших судью перед матчем с «Ньюкаслом»: «Слишком много внимания к тому, что не имеет значения. Сосредоточься Тирни на работе, у нас был бы пенальти»
39 минут назад
У Вальверде 5 голов в 3 последних матчах. Хавбек «Реала» забил «Эльче»
47 минут назад
«Сити» после ошибки Доннаруммы на угловом пропустил от «Вест Хэма». Вратарь не дотянулся до мяча – Мавропанос пробил головой
56 минут назад
Хенесс после 1:1 с «Байером»: «Худшая работа судей, которую я когда-либо видел в Бундеслиге»
56 минут назад
Акинфеев о ЦСКА: «Четыре поражения подряд – это из рук вон плохо, в раздевалке состоялся серьезный разговор. Мы понимаем ваше негодование, даже приму любое оскорбление»
сегодня, 20:46Видео
Глава пресс-службы «Балтики» о стычке с участием Талалаева в матче с ЦСКА: «Не тренер стал первопричиной конфликта»
сегодня, 20:45
Ко всем новостям
Последние новости
«Ливерпуль» продлил контракт с Алиссоном до 2027 года. Вратарь играет за клуб с 2018-го
9 минут назад
«Ювентус» благодаря голу Бога победил «Удинезе» – 1:0
11 минут назад
Артета про гол 16-летнего Доумана «Эвертону»: «Это было волшебно. Макс не чувствует давления – и это самое лучшее. Уверен, что люди будут вспоминать это еще много лет»
18 минут назад
МЛС. «Атланта» Миранчука победила «Филадельфию», «Интер Майами» Месси в гостях у «Шарлотт», «Гэлакси» Ройса сыграют с «Канзас Сити» Шапи
26 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» без Роналду разгромил «Аль-Халиджу», «Аль-Хилаль» Бензема обыграл «Аль-Фатех» на выезде
52 минуты назад
Симеоне об 1:0 с «Хетафе»: «Доволен отличной игрой «Атлетико», особенно в 1-м тайме. Мы могли заканчивать его с большим преимуществом в счете»
сегодня, 20:14
Гол Сафронова в девятку принес «Ротору» ничью с «КАМАЗом» – 1:1. Это третий матч волгоградцев подряд с таким счетом
сегодня, 20:11Видео
Чемпионат Франции. «Монако» Головина играет с «Брестом»
сегодня, 20:10Live
Шипами в голову Алексееву из владивостокского «Динамо» попал Ковалевский из «Кубани». Форвард получил прямую красную карточку
сегодня, 20:05Видео
Дьокереш забил «Эвертону» победный гол на 89-й – добил в пустые ворота после ошибки Пикфорда на выходе. У форварда «Арсенала» 11 голов в 29 матчах АПЛ
сегодня, 20:03
Рекомендуем