Танашев правильно назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Акроном», решила ЭСК: «Дмитриев играет опасно, не попадает в мяч и совершает контакт с голеностопом Беншимола»

Судья верно назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Акроном».

ЭСК РФС согласилась с решением назначить 11-метровый в ворота «Спартака» в матче с «Акроном » (4:3) в 20-м туре Мир РПЛ .

Ранее московский клуб попросил рассмотреть эпизод с назначением пенальти пользу тольяттинской команды: на 54-й минуте хавбек красно-белых Игорь Дмитриев ударил по ноге Жилсону Беншимолу в штрафной, когда форвард тянулся к мячу в воздухе. Главный арбитр Инал Танашев посмотрел эпизод после вмешательства ВАР и увидел на повторе удар Дмитриева в голеностоп Беншимолу.

«Решение: судья правильно назначил пенальти в ворота «Спартака» после видеопросмотра. Голосование: единогласно.

Защитник «Спартака» Игорь Дмитриев вступает в единоборство за мяч с нападающим «Акрона» Жилсоном Беншимолом в опасной манере, направляя открытую стопу в сторону движения ноги соперника. При этом, Дмитриев не играет в мяч и совершает контакт открытой стопой с голеностопом игрока «Акрона».

ВАР правильно пригласил судью к монитору для собственной оценки игровой ситуации, и судья правильно назначил пенальти после видеопросмотра», – говорится на сайте РФС.