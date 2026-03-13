  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Кэррик о критике от Скоулза: «Не придаю этому значения. Сейчас такова реальность – посты и цитаты в соцсетях. Их можно интерпретировать по-разному»
7

Кэррик о критике от Скоулза: «Не придаю этому значения. Сейчас такова реальность – посты и цитаты в соцсетях. Их можно интерпретировать по-разному»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о критике со стороны бывшего партнера по команде Пола Скоулза в соцсетях. 

Ранее Скоулз высмеял временного тренера «МЮ» после поражения от «Ньюкасла» (1:2): «Команда дерьмово играет последние 4 матча. В Кэррике точно есть что-то особенное». Потом Пол заявил: «Люди просто не так все поняли. Я не хотел оскорбить Майкла, сразу сказал ему об этом. Он не расстроился».

«На самом деле ничего особенного, и сказать особо нечего. Сейчас такова реальность – посты и цитаты в соцсетях. Их можно интерпретировать по-разному, поэтому нужно просто спокойно к этому относиться.

Существуют разные мнения, и любые слова можно воспринять от одной крайности до другой. Так оно и есть. Меня это не беспокоит. Я не придаю этому большого значения», – сказал Кэррик. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
logoМайкл Кэррик
соцсети
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoПол Скоулз
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не знаю что нужно сказать в СМИ, что бы вывести Майкла из себя. Настоящий джентельмен и ролевая модель поведения.

Бывшим одноклубникам поучиться бы манерам и дипломатичности.
Каррик что на поле был спокойный, рассудительный, что и сейчас в роли тренера. Кажется, его сложно вывести из себя
Самый по сути благородный Скоулз критикует тренера, который вывел Мю на 3 место. От Скоулза ожидать такое, от любого другого можно, но не Скоулз. Нет бы наооборот поддержать.
Ответ Саид Саруханов
Самый по сути благородный Скоулз критикует тренера, который вывел Мю на 3 место. От Скоулза ожидать такое, от любого другого можно, но не Скоулз. Нет бы наооборот поддержать.
Да у Скоулза личная жизнь тяжёлая, у верблюда два горба, потому что жизнь борьба. Я только этим могу объяснить его высказывания.
Искренне не понимаю критикующих Майкла, тем более не понимаю критикующих его бывших партнеров по команде. МЮ играет лучше чем при любом тренере, которые были после Ферги. Могли бы поддержать. Лишь бы желчь низвергнуть.
Правильно, нечего обращать внимания на то что говорят ради хайпа на тв.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
