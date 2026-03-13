Кэррик о критике от Скоулза: «Не придаю этому значения. Сейчас такова реальность – посты и цитаты в соцсетях. Их можно интерпретировать по-разному»

Кэррик о критике от Скоулза: не придаю этому значения.

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед » Майкл Кэррик высказался о критике со стороны бывшего партнера по команде Пола Скоулза в соцсетях.

Ранее Скоулз высмеял временного тренера «МЮ» после поражения от «Ньюкасла» (1:2): «Команда дерьмово играет последние 4 матча. В Кэррике точно есть что-то особенное». Потом Пол заявил : «Люди просто не так все поняли. Я не хотел оскорбить Майкла, сразу сказал ему об этом. Он не расстроился».

«На самом деле ничего особенного, и сказать особо нечего. Сейчас такова реальность – посты и цитаты в соцсетях. Их можно интерпретировать по-разному, поэтому нужно просто спокойно к этому относиться.

Существуют разные мнения, и любые слова можно воспринять от одной крайности до другой. Так оно и есть. Меня это не беспокоит. Я не придаю этому большого значения», – сказал Кэррик.