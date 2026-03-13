Сухой верно удалил Гонсалеса в матче «Краснодара» с ЦСКА, решила ЭСК: «Он получил замечание, но продолжил вести себя неспортивно по отношению к Козлову. Это неуважение к игре»
ЭСК РФС признала правомерным удаление защитника «Краснодара» Джованни Гонсалеса в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России против ЦСКА (1:3).
Защитник «быков», вышедший на замену на 61-й минуте, получил две желтые карточки: на 68-й он ударил сзади по ноге Кирилла Глебова, а на 72-й держал Данилу Козлова двумя руками перед подачей углового – футболист московской команды сел на газон. После свистка уругваец махнул рукой на судью Алексея Сухого и что-то крикнул.
Краснодарский клуб обратился в ЭСК с просьбой рассмотреть удаление футболиста.
«Джованни Гонсалес получил замечание от судьи в момент остановки игры.
После чего он продолжил вести себя неспортивно по отношению к игроку ЦСКА Даниле Козлову, удерживал соперника, в результате чего Козлов упал на газон.
Джованни Гонсалес проявил неуважение к игре, и у судьи имелись веские основания вынести ему предупреждение за неспортивное поведение», – говорится в решении ЭСК, принятом большинством голосов.
Сухой устно предупредил Гонсалеса что бы не хватал руками Козлова, а тот как только судья отошёл снова схватил Козлова руками фактически наплевав на арбитра матча. Именно за столь наглое отношение к судье и получил вторую ЖК, а ЭСК это решение ожидаемо поддержал.
Жаль только что судьи сильно либерально относятся к "Краснодару". За их хамство, провокации, постоянные споры с судьями, хватание судей за руки и за майку нужно каждый раз наказывать. Только тогда они начнут воспринимать адекватно арбитра на поле.