  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сухой верно удалил Гонсалеса в матче «Краснодара» с ЦСКА, решила ЭСК: «Он получил замечание, но продолжил вести себя неспортивно по отношению к Козлову. Это неуважение к игре»
75

Сухой верно удалил Гонсалеса в матче «Краснодара» с ЦСКА, решила ЭСК: «Он получил замечание, но продолжил вести себя неспортивно по отношению к Козлову. Это неуважение к игре»

ЭСК признала верным удаление Гонсалеса в матче с ЦСКА.

ЭСК РФС признала правомерным удаление защитника «Краснодара» Джованни Гонсалеса в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России против ЦСКА (1:3).

Защитник «быков», вышедший на замену на 61-й минуте, получил две желтые карточки: на 68-й он ударил сзади по ноге Кирилла Глебова, а на 72-й держал Данилу Козлова двумя руками перед подачей углового – футболист московской команды сел на газон. После свистка уругваец махнул рукой на судью Алексея Сухого и что-то крикнул. 

Краснодарский клуб обратился в ЭСК с просьбой рассмотреть удаление футболиста.

«Джованни Гонсалес получил замечание от судьи в момент остановки игры.

После чего он продолжил вести себя неспортивно по отношению к игроку ЦСКА Даниле Козлову, удерживал соперника, в результате чего Козлов упал на газон.

Джованни Гонсалес проявил неуважение к игре, и у судьи имелись веские основания вынести ему предупреждение за неспортивное поведение», – говорится в решении ЭСК, принятом большинством голосов.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт РФС
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoFONBET Кубок России
logoсудьи
logoКраснодар
logoДанила Козлов
logoДжованни Гонсалес
logoАлексей Сухой
75 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Всё как я и писал.
Сухой устно предупредил Гонсалеса что бы не хватал руками Козлова, а тот как только судья отошёл снова схватил Козлова руками фактически наплевав на арбитра матча. Именно за столь наглое отношение к судье и получил вторую ЖК, а ЭСК это решение ожидаемо поддержал.

Жаль только что судьи сильно либерально относятся к "Краснодару". За их хамство, провокации, постоянные споры с судьями, хватание судей за руки и за майку нужно каждый раз наказывать. Только тогда они начнут воспринимать адекватно арбитра на поле.
Ответ ЦСКА УСБ
Всё как я и писал. Сухой устно предупредил Гонсалеса что бы не хватал руками Козлова, а тот как только судья отошёл снова схватил Козлова руками фактически наплевав на арбитра матча. Именно за столь наглое отношение к судье и получил вторую ЖК, а ЭСК это решение ожидаемо поддержал. Жаль только что судьи сильно либерально относятся к "Краснодару". За их хамство, провокации, постоянные споры с судьями, хватание судей за руки и за майку нужно каждый раз наказывать. Только тогда они начнут воспринимать адекватно арбитра на поле.
Комментарий скрыт
Ответ ЦСКА УСБ
Всё как я и писал. Сухой устно предупредил Гонсалеса что бы не хватал руками Козлова, а тот как только судья отошёл снова схватил Козлова руками фактически наплевав на арбитра матча. Именно за столь наглое отношение к судье и получил вторую ЖК, а ЭСК это решение ожидаемо поддержал. Жаль только что судьи сильно либерально относятся к "Краснодару". За их хамство, провокации, постоянные споры с судьями, хватание судей за руки и за майку нужно каждый раз наказывать. Только тогда они начнут воспринимать адекватно арбитра на поле.
Комментарий скрыт
Тогда судьи должны быть последовательны и всем без исключения футболистам давать ЖК за игнорирование его устных предупреждений(а не только в тех случаях когда "ему" это нужно) а это значит на каждом угловом точно будут горчичники, ну и в матчах их станет больше.
Ответ Дмитрий_1116251224
Тогда судьи должны быть последовательны и всем без исключения футболистам давать ЖК за игнорирование его устных предупреждений(а не только в тех случаях когда "ему" это нужно) а это значит на каждом угловом точно будут горчичники, ну и в матчах их станет больше.
Там было демонстративное несогласие еще
Ответ mi1an
Там было демонстративное несогласие еще
А напомните, что было когда Гонду имея жк, жестко столицы на Густаво, а потом швырнул мяч, из за решения сухого дать штрафной... Хотя там пахло штрафным и вторым жк)))) так что молчите про лояльность... Посмотрите как ваши игроки наступали жестоко на ноги соперников, и не назначал суховатый даже штрафной, а когда ваш Виктор Мозеса нокаутировал ударом локтя в живот с грубой блокировкой... Тоже норм? Тогда и не жалуйтесь когда Краснодар дома ответит так же...
Пахахахахахах, там таких эпизодов в матче была куча)
В каждой игре тогда давайте удалять за такое... Проходила инфа в ЭФБ, судья забыл что у Гонсалеса это будет вторая карта, а так не один адекватный судья не удаляет за такое, поплыл просто.
Ответ D.Lukas
В каждой игре тогда давайте удалять за такое... Проходила инфа в ЭФБ, судья забыл что у Гонсалеса это будет вторая карта, а так не один адекватный судья не удаляет за такое, поплыл просто.
Похоже на правду, что реально забыл.
шипы в плечо угрожают безопасности, а локоть в кадык не угрожает...
Ответ Toppec09
шипы в плечо угрожают безопасности, а локоть в кадык не угрожает...
А слово вообще сильнее всего ранит)
Ты удерживал меня, но делал это без уважения.
Ответ Евгений Головин
Ты удерживал меня, но делал это без уважения.
А ещё бебекал и показывал рожки )))
Ну такие КК на каждом угловом можно рисовать. Чуваки даже после уговоров судьи держат друг друг за все возможные места. Просто Гонсалесу не повезло, вовремя отпустить надо было и Козлофф нарисовал балет.
Ответ Георгий Михеев
Ну такие КК на каждом угловом можно рисовать. Чуваки даже после уговоров судьи держат друг друг за все возможные места. Просто Гонсалесу не повезло, вовремя отпустить надо было и Козлофф нарисовал балет.
Так игроку КК и не дали, была ЖК...
Ответ Георгий Михеев
Ну такие КК на каждом угловом можно рисовать. Чуваки даже после уговоров судьи держат друг друг за все возможные места. Просто Гонсалесу не повезло, вовремя отпустить надо было и Козлофф нарисовал балет.
А чье протеже Мажич? Однако тут Газпромом попахивает
Может уже пора серьезное внимание обратить на непонимайку их языкатого тренера Мусаева?
Гонсалес конечно тупой, но эта жёлтая просто смешная.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
