Сухой верно удалил Гонсалеса в матче «Краснодара» с ЦСКА, решила ЭСК: «Он получил замечание, но продолжил вести себя неспортивно по отношению к Козлову. Это неуважение к игре»

ЭСК признала верным удаление Гонсалеса в матче с ЦСКА.

ЭСК РФС признала правомерным удаление защитника «Краснодара » Джованни Гонсалеса в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России против ЦСКА (1:3).

Защитник «быков», вышедший на замену на 61-й минуте, получил две желтые карточки : на 68-й он ударил сзади по ноге Кирилла Глебова, а на 72-й держал Данилу Козлова двумя руками перед подачей углового – футболист московской команды сел на газон. После свистка уругваец махнул рукой на судью Алексея Сухого и что-то крикнул.

Краснодарский клуб обратился в ЭСК с просьбой рассмотреть удаление футболиста.

«Джованни Гонсалес получил замечание от судьи в момент остановки игры.

После чего он продолжил вести себя неспортивно по отношению к игроку ЦСКА Даниле Козлову, удерживал соперника, в результате чего Козлов упал на газон.

Джованни Гонсалес проявил неуважение к игре, и у судьи имелись веские основания вынести ему предупреждение за неспортивное поведение», – говорится в решении ЭСК, принятом большинством голосов.