ЦСКА оштрафован на миллион рублей за расизм фанатов в адрес Кордобы на игре с «Краснодаром»: «Было уханье, это не весь сектор и трибуна, не массовое скандирование»
КДК РФС оштрафовал ЦСКА на миллион рублей за расистские скандирования фанатов в адрес форварда «Краснодара» Джона Кордобы.
4 марта армейцы дома обыграли «быков» (3:1) в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России. После игры полузащитник гостей Эдуард Сперцян заявил, что фанаты армейцев оскорбляли Джона Кордобу на почве расизма.
Позже генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг сообщил, что клуб обратился в ЭСК и КДК РФС.
«В двух эпизодах данного матча было так называемое уханье со стороны болельщиков ЦСКА. В секторе, кто мог скандировать уханье, было порядка семи‑восьми человек. Это не весь сектор и трибуна, не массовое скандирование. Звуки были, это нарушение регламента.
Приняли во внимание позицию ЦСКА по серьезной работе по установлению личностей людей. Если их личности будут установлены, в КДК будут представлены протоколы задержания и административного наказания.
Решение следующее: за совершение зрителями действий направленных на унижение достоинства человека по признакам расы оштрафовать ЦСКА на 1 миллион рублей», – сказал глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Артур Григорьянц.
КДК в своём стиле, им главное оштрафовать
За что штраф тогда?
На второй вопрос ответ: штраф за уханье!
Хотя не, не прокатит... Мойзес порядочный и адекватный человек, в отличие от кое кого... и не позволит себе такой грязи