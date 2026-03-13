  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • ЦСКА оштрафован на миллион рублей за расизм фанатов в адрес Кордобы на игре с «Краснодаром»: «Было уханье, это не весь сектор и трибуна, не массовое скандирование»
244

КДК РФС оштрафовал ЦСКА на миллион рублей за расистские скандирования фанатов в адрес форварда «Краснодара» Джона Кордобы. 

4 марта армейцы дома обыграли «быков» (3:1) в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России. После игры полузащитник гостей Эдуард Сперцян заявил, что фанаты армейцев оскорбляли Джона Кордобу на почве расизма.

Позже генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг сообщил, что клуб обратился в ЭСК и КДК РФС.

«В двух эпизодах данного матча было так называемое уханье со стороны болельщиков ЦСКА. В секторе, кто мог скандировать уханье, было порядка семи‑восьми человек. Это не весь сектор и трибуна, не массовое скандирование. Звуки были, это нарушение регламента.

Приняли во внимание позицию ЦСКА по серьезной работе по установлению личностей людей. Если их личности будут установлены, в КДК будут представлены протоколы задержания и административного наказания.

Решение следующее: за совершение зрителями действий направленных на унижение достоинства человека по признакам расы оштрафовать ЦСКА на 1 миллион рублей», – сказал глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Артур Григорьянц.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
КДК РФС
дискриминация
болельщики
logoМатч ТВ
logoКраснодар
деньги
logoпремьер-лига Россия
logoДжон Кордоба
logoВЭБ Арена
logoFONBET Кубок России
244 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
"Какие ваши доказательства?" ©

КДК в своём стиле, им главное оштрафовать
Ответ Aleksey Yashin
Ну камеры, вероятно, которых на стадионе больше, чем зрителей
Ответ cmorblr
Так почему бы не штрафовать физлиц по административке? Причем тут вообще клуб?
Главное доказательство: "Сперцян заявил"
Ответ Bucefall
Мамай клинус!
Так тут же все доказывали, что ничего не было. Ни одного слова...
За что штраф тогда?
Ответ Вячеслав Клименко
Комментарий скрыт
Ответ Вячеслав Клименко
Подскажите, а в чем противоречие? Конкретнее? Слов не было, в новости об этом и написано, к чему ваш комментарий?

На второй вопрос ответ: штраф за уханье!
Такого бы не было. Если бы весь стадион был в камерах. Если бы ввели Fan id. А, стоп…..
Какое же позорище. Передайте там Мойзесу, чтобы тоже жертву изображал в каждом матче.
Хотя не, не прокатит... Мойзес порядочный и адекватный человек, в отличие от кое кого... и не позволит себе такой грязи
Ответ Дмитрий Воронцов
Мойзес порядочный?))))
Ответ Дмитрий Воронцов
Слова «Мойзес» и «порядочный» не могут находиться в одном предложении
Как вообще определяют, что эти действия несут расовую неприязнь? Почему уханье это расисткий жест? Что за бред? Или любое действие в сторону чернокожего имеет расисткий подтекст? Я понимаю в Европе этот бред работает, у них там повестку отрабатывают, у нас-то что?
Ответ Анатолий Конь
у нас дружбонародочка и многонационалочка. То же самое
Так любую команду можно подставить. Зайти на трибуну, чуть поухать - получите штраф миллион рублей
Ответ Рубин2003
Штраф поделить пополам с РФС.
Ответ Рубин2003
Всех соперников Реала уже какой год подставляют какие то злые провокаторы.
почему не дисквал стадиона? Факел при пустых играл за аналогичное поведение болельщиков
Ответ sebastian1410
Это называется полвинчатое решение) доказать не смогли, но Краснодар очень недоволен, надо умаслить)
Ответ sebastian1410
Если ЦСКА давать дисквалификацию стадиона, то при проходе Краснодара играть придется при пустых трибунах с Динамо, а если вдруг Спартак сумеет сделать камбэк в ответном матче, тут вообще караул, главное дерби страны без зрителей, хотя такое было плюс-минус, когда Спартак наказали за беспорядки в Ярославле в 2013 году и домашние матчи с Локомотивом и Зенитом играли без зрителей.
Не кисло. Доказательства были хотя бы?
Ответ Alamarrr
Комментарий скрыт
Ответ sebastian1410
Гудят и ухают всем на каждом угловом.
Как уханье связано с расизмом?
Ответ iscariot13
Oбезьяна, типо
Ответ fedor2026turin
Недавно пересматривал фильм планета обезьян.. Вот где лютый расизм то оказывается 😂
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
