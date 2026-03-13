ЦСКА оштрафован на миллион рублей за расизм фанатов в адрес Кордобы на игре с «Краснодаром»: «Было уханье, это не весь сектор и трибуна, не массовое скандирование»

ЦСКА оштрафован на миллион за скандирования фанатов в адрес Кордобы.

КДК РФС оштрафовал ЦСКА на миллион рублей за расистские скандирования фанатов в адрес форварда «Краснодара » Джона Кордобы.

4 марта армейцы дома обыграли «быков» (3:1) в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России. После игры полузащитник гостей Эдуард Сперцян заявил , что фанаты армейцев оскорбляли Джона Кордобу на почве расизма.

Позже генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг сообщил , что клуб обратился в ЭСК и КДК РФС.

«В двух эпизодах данного матча было так называемое уханье со стороны болельщиков ЦСКА. В секторе, кто мог скандировать уханье, было порядка семи‑восьми человек. Это не весь сектор и трибуна, не массовое скандирование. Звуки были, это нарушение регламента.

Приняли во внимание позицию ЦСКА по серьезной работе по установлению личностей людей. Если их личности будут установлены, в КДК будут представлены протоколы задержания и административного наказания.

Решение следующее: за совершение зрителями действий направленных на унижение достоинства человека по признакам расы оштрафовать ЦСКА на 1 миллион рублей», – сказал глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Артур Григорьянц.

