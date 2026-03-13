  • Иванов верно удалил Гонду в матче с «Динамо», решила ЭСК: «Контакт шипами происходит с чрезмерной силой и угрожает безопасности Осипенко»
31

Нападающий армейцев попал шипами в плечо защитнику Максиму Осипенко во время борьбы за верховой мяч на 15-й минуте игры с «Динамо» в 20-м туре Мир РПЛ (1:4). Главный арбитр Сергей Иванов удалил аргентинца с поля после просмотра видеоповтора. 

«Лусиано Гонду виновен в серьезном нарушении правил.

Он прыгает и выставляет открытую стопу в направлении игрока «Динамо» Максима Осипенко. Контакт шипами с телом соперника происходит с чрезмерной силой и угрожает его безопасности. 

ВАР правильно пригласил судью к монитору для собственной оценки данной игровой ситуации на предмет пропущенной красной карточки игроку ЦСКА», – говорится в решении ЭСК, принятом единогласно.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт РФС
31 комментарий
Ну это было очевидно и так, странно, что ЦСКА вообще решил отменять эту карточку
Ответ Влад Безруков
За спрос не бьют
Попытка не пытка
Ответ Влад Безруков
во первых гонду играл в мяч и не видел Осипенко который подставился
Как по видео можно определить давление (силу)??
Ответ Рубин2003
видемо глазомером, раз глазами больно, то и сила была!
Ответ Рубин2003
Ну там осипенко заплакал...
Я хоть и за Спартак болею(это всегда пишут хз зачем), но КК это перебор. Никакого чрезмерного давления или продавливания не видно, видно - пытается убрать ногу. КДК как всегда, лишь бы своих судеек-косячников отмазать
Ответ 6yrora_arz
тебе на диване не видно,а пострадавшему видно.а следы от шипов на плече это также свидетельствует о незначительном продавливании.
Ответ 6yrora_arz
когда велика уничтожали, никто не встал - все, как один, подметные письма мастрячили, Аминь 🙏
Да как бы никто и не спорит особо
Ответ Egobrain
Как никто. Цска же подавали на отмену.
Если это не спор, то что тогда?!
Ответ Caniball
Желание минимизировать дисквалификацию
Стандартное "а что, а вдруг"
шипы в плечо угрожают безопасности, а локоть в кадык не угрожает...
По итогу сколько матчей дисквалификация?
Ну это очевидная красная, сборная Аргентины по каратэ ждет новобранца.
Какую карточку получил Веллитон, когда совершил свой подлый стык с Акинфеевым и тот выбыл на полгода? По-моему, даже ЖК не было.
В случае с Гонду и Акинфеевым была опасная игра, но не было подлости и чрезмерной опасности. Такие нарушения на ЖК только тянут
Безопасности Осипенко угрожает только уход Карпина - без него всем очевидна его деревянность
