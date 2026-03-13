Иванов верно удалил Гонду в матче с «Динамо», решила ЭСК: «Контакт шипами происходит с чрезмерной силой и угрожает безопасности Осипенко»

ЭСК решила, что Иванов верно удалил Гонду в матче с «Динамо».

Нападающий армейцев попал шипами в плечо защитнику Максиму Осипенко во время борьбы за верховой мяч на 15-й минуте игры с «Динамо» в 20-м туре Мир РПЛ (1:4). Главный арбитр Сергей Иванов удалил аргентинца с поля после просмотра видеоповтора.

«Лусиано Гонду виновен в серьезном нарушении правил.

Он прыгает и выставляет открытую стопу в направлении игрока «Динамо » Максима Осипенко. Контакт шипами с телом соперника происходит с чрезмерной силой и угрожает его безопасности.

ВАР правильно пригласил судью к монитору для собственной оценки данной игровой ситуации на предмет пропущенной красной карточки игроку ЦСКА », – говорится в решении ЭСК, принятом единогласно.