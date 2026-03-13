Слот о том, что победой в АПЛ установил высокую планку: «Ливерпуль» – топ-клуб, планка всегда высока. В этом сезоне не выиграем лигу, но есть ЛЧ и Кубок»

Слот: «Ливерпуль» – топ-клуб, планка всегда высока, в этом году есть ЛЧ и Кубок.

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот отреагировал на замечание о том, что он установил высокую планку в своем первом сезоне, выиграв титул АПЛ .

«У «Ливерпуля » всегда высокая планка, она всегда была высока и всегда такой будет. Мы – топ-клуб. Планка должна быть высокой и для окружающих нас людей, но мы сами установим такую ​​же высокую планку.

Действительно, в прошлом сезоне нам удалось достичь одной из целей, которые мы преследовали, – выиграть чемпионат. Мы также были близки к победе в Кубке английской лиги, но проиграли в финале «Ньюкаслу ».

В этом сезоне, конечно, мы не можем снова выиграть чемпионат, но мы по-прежнему участвуем в двух турнирах – Лиге чемпионов и Кубке Англии», – сказал Слот на пресс-конференции.