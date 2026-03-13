Слот о том, что победой в АПЛ установил высокую планку: «Ливерпуль» – топ-клуб, планка всегда высока. В этом сезоне не выиграем лигу, но есть ЛЧ и Кубок»
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот отреагировал на замечание о том, что он установил высокую планку в своем первом сезоне, выиграв титул АПЛ.
«У «Ливерпуля» всегда высокая планка, она всегда была высока и всегда такой будет. Мы – топ-клуб. Планка должна быть высокой и для окружающих нас людей, но мы сами установим такую же высокую планку.
Действительно, в прошлом сезоне нам удалось достичь одной из целей, которые мы преследовали, – выиграть чемпионат. Мы также были близки к победе в Кубке английской лиги, но проиграли в финале «Ньюкаслу».
В этом сезоне, конечно, мы не можем снова выиграть чемпионат, но мы по-прежнему участвуем в двух турнирах – Лиге чемпионов и Кубке Англии», – сказал Слот на пресс-конференции.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BBC
Каждый раз обещает изменение но игры как не было с начала сезона так и нету
У Клоппа тоже не было особой игры в сезоне 2020-2021, но со след сезона начал рвать и метать. И тоже самое было в сезоне 22-23 а со след сезона опять начал рвать и метать. Все будет со следующего сезона, нужно додерпеть и попасть в ЛЧ на след сезон
Ты правда в это веришь?
Блин чувак, а какой ЛЧ и Кубке ты говоришь? У тебя нет игры. Твой максимум следующий раунд ЛЧ и вылет в кубке от МС. Прекрати обнадёживать болельщиков. С таким футболом Ливерпулю нечего не светит.
От кого вылет?
Ну да, в этом сезоне в 1/8 не ПСЖ, а всего лишь Галатасарай. И то проиграли первый матч
Тебе ли говорить про первый матч? 😏😁
