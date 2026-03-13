16

Слот о том, что победой в АПЛ установил высокую планку: «Ливерпуль» – топ-клуб, планка всегда высока. В этом сезоне не выиграем лигу, но есть ЛЧ и Кубок»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот отреагировал на замечание о том, что он установил высокую планку в своем первом сезоне, выиграв титул АПЛ.

«У «Ливерпуля» всегда высокая планка, она всегда была высока и всегда такой будет. Мы – топ-клуб. Планка должна быть высокой и для окружающих нас людей, но мы сами установим такую ​​же высокую планку.

Действительно, в прошлом сезоне нам удалось достичь одной из целей, которые мы преследовали, – выиграть чемпионат. Мы также были близки к победе в Кубке английской лиги, но проиграли в финале «Ньюкаслу».

В этом сезоне, конечно, мы не можем снова выиграть чемпионат, но мы по-прежнему участвуем в двух турнирах – Лиге чемпионов и Кубке Англии», – сказал Слот на пресс-конференции.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BBC
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Каждый раз обещает изменение но игры как не было с начала сезона так и нету
У Клоппа тоже не было особой игры в сезоне 2020-2021, но со след сезона начал рвать и метать. И тоже самое было в сезоне 22-23 а со след сезона опять начал рвать и метать. Все будет со следующего сезона, нужно додерпеть и попасть в ЛЧ на след сезон
Ты правда в это веришь?
Блин чувак, а какой ЛЧ и Кубке ты говоришь? У тебя нет игры. Твой максимум следующий раунд ЛЧ и вылет в кубке от МС. Прекрати обнадёживать болельщиков. С таким футболом Ливерпулю нечего не светит.
От кого вылет?
Ну да, в этом сезоне в 1/8 не ПСЖ, а всего лишь Галатасарай. И то проиграли первый матч
Тебе ли говорить про первый матч? 😏😁
Материалы по теме
Слот о том, что английские клубы полагаются на стандарты: «Это новая реальность, моему футбольному сердцу это не нравится. Я сейчас не получаю удовольствия от большинства матчей АПЛ»
2 марта, 11:24
Слот о результативности Салаха: «Он установил настолько высокие стандарты, что люди удивляются, когда он не забивает несколько матчей подряд. Но у Экитике и Гакпо тоже не так много голов»
28 февраля, 11:29
Руни сказал, что у Слота «нет ауры» для работы в «Ливерпуле». Арне напомнил, что выиграл АПЛ: «Не так плохо, правда? Чем больше тренер побеждает, тем больше у него ауры»
21 февраля, 11:31
«Зенит» – «Спартак». Соболев, Барко, Глушенков, Зобнин играют. Онлайн-трансляция начнется в 16:00
1 минуту назад
Чемпионат России. «Зенит» против «Спартака», «Краснодар» одолел «Сочи», «Ростов» примет «Динамо» Москва, «Балтика» сыграет с ЦСКА
4 минуты назад
«Краснодар» вырвал победу у «Сочи» на выезде – 2:1! Игнатов забил на 88-й, но Сперцян сделал дубль благодаря пенальти на 95-й
5 минут назад
Генич о «Зените» против «Оренбурга»: «Ветеранский футбол – они не летят вперед, перекатывают мяч. Оренбуржцы были просто быстрее и наглее»
7 минут назад
Фонт посвятил Хави публикацию перед выборами главы «Барсы», тот репостнул: «Спасибо за смелость, Хави, ты показал, что любишь клуб больше всего. Правда восторжествует в воскресенье»
21 минуту назадФото
Соболев, Барко, Глушенков, Солари, Джон Джон, Умяров, Барриос, Зобнин – в старте на матч «Зенит» – «Спартак»
37 минут назад
Мойес о стиле «Арсенала»: «Я не вижу проблемы, они сильны и хороши в стандартах. Было бы скучно, если бы все играли красиво. Артета смог вывести команду на новый уровень»
54 минуты назад
«Барса» объявила о возвращении Гави после травмы колена. Хавбек не играл с августа
56 минут назад
«Спартак» рискует пропустить целую пачку в Питере – у них нет защиты, полузащита только появляется. «Зенит» злой после «Оренбурга», они все там на грани». Первак о матче РПЛ
сегодня, 11:42
Арбитр Прокопов решил не ставить пенальти в пользу «Краснодара» в моментах с рукой Алвеса в штрафной и падением Батчи. ВАР не вмешивался
сегодня, 11:34Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«Вест Хэм» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
14 минут назад
Саусь получил небольшое повреждение перед игрой с «Зенитом», сообщили в «Спартаке»
25 минут назад
«Челси» – «Ньюкасл». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
51 минуту назад
«Арсенал» – «Эвертон». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
сегодня, 11:19
Рассказов отказывается продлевать истекающий летом контракт с «Крыльями». 28-летним защитником интересовалась «Балтика»
сегодня, 10:58
Слот о результатах клубов АПЛ в ЛЧ: «Не надо делать поспешных выводов, на следующей неделе они могут быть другими. Пять команд играли на выезде»
сегодня, 10:50
Сын Семака Савва дебютировал в ЮФЛ за «Зенит» U15
сегодня, 10:48
Глушаков про «Зенит» – «Спартак»: «Матч-загадка, обе команды играют не очень хорошо. У Соболева принципиальные амбиции забить красно-белым, настрой будет запредельным»
сегодня, 10:36
Андре Силва: «Роналду каждый день доказывает, что хочет быть лучшим. Его личный пример важнее советов»
сегодня, 10:32
В «Ордабасы» сообщили о переговорах со «Спартаком» по Бонгонда: «Игрок нам нравится, но запрашивают очень большую сумму»
сегодня, 10:19
Рекомендуем