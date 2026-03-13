  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семин о детских тренерах: «Мальчик хочет играть в телефон, теперь нужно увлечь его футболом. Созрела проблема гаджетов, спорт необходим»
Семин о детских тренерах: «Мальчик хочет играть в телефон, теперь нужно увлечь его футболом. Созрела проблема гаджетов, спорт необходим»

Бывший тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин в своем блоге на Спортсе’‘ заявил, что современные тренеры вынуждены отрывать детей от гаджетов.

«Кстати, о гаджетах. Увлечение молодых ребят гаджетами – большая проблема, и не только для спорта. Вижу это даже по внуку: в любое свободное время ищет телефон. Неудивительно, что сейчас во многих странах хотят запретить детям пользоваться соцсетями. Проблема созрела. Созрела она и в футболе.

Тренировка – возможность хоть на какое-то время отвлечься от телефона и развиваться физически. Поэтому спорт современным детям необходим.

Все это проблема и для тренеров. Теперь нужно увлечь футболом мальчика, который хочет играть в телефон, и объяснить, для чего он вообще приходит.

Очевидно, сейчас психологическая нагрузка у тренеров гораздо выше, чем раньше», – считает Семин.

Молния: это блог Юрия Семина! И его первый важный пост – про детей и наши академии

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoСборная России по футболу
детский футбол
logoЮрий Семин
logoпремьер-лига Россия
технологии
logoСпортс
психология
соцсети
logoЛокомотив
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Последние лет десять заметил, что дети намного меньше играют в футбол, хоккей, и баскетбол во дворе и на коробках. В нулевых, когда я был ребёнком, зачастую проблемой было найти свободное поле для футбола, всё было занято.
Ответ Дмитрий Ермолаев
Ну вот и хорошо! Можно перестать закапывать миллионы на ненужные коробки и прочий бред.
Ответ Noken
ага, лучше многоэтажечку на это место херануть
Да хрен с ними, пусть сидят в телефонах хоть всю жизнь. Нормальным ребятам будет проще пробиться.
Ахахахаха, кому сейчас нужен унылейший футбол? Как им можно хоть кого-то увлечь?
Ответ Александр Худобин_1116329546
Ну надо видимо специально пихать ребенка на нелюбимую секцию. Мне кажется когда интересно, то проблема телефона не актуальна

А ты что видишь интересно для детей как спорт?
Ответ Роман Грожан
В любом случае в детстве за ребёнка решают родители. Просто кто-то пытается реализовать свои амбиции, начинает возить на тренировки ребёнка через весь город на какой-нибудь футбол или хоккей. Это вообще жесть. Допустим, ездить на тренировки зимой. А если на общественном транспорте? Такое моментально отбивает любой интерес.
Точно не телефоны проблемой являются) Просто футбол не может сейчас заманивать даже деньгами. Слишком скучный.
Ну мне нравится теннис. Большой, настольный, падел тоже выглядит перспективно, игра смотрится реально. Но тут не про объективность, я просто теннисом настольным занимался в детстве, потом бросал, сейчас снова играю)
Главное, чтобы был интерес, какой вид спорта — без разницы. Зачем требовать ходить, если не нравится.
это конкуренция. в киберспорте скоро (или уже) будет больше денег.
Ответ Рокко Сиффредди
а в наркотиках еще больше. улавливаешь?
Палыч мир изменился они из дома не выходят, какой к черту футбол?
спорт всегда необходим
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Италии. «Ювентус» одолел «Удинезе», «Интер» сыграл вничью с «Аталантой», «Наполи» одолел «Лечче», «Милан» сыграет с «Лацио» в воскресенье
13 минут назад
«Реал» – «Эльче». 3:0 – Хейсен довел счет до разгромного. Онлайн-трансляция
18 минут назадLive
Талалаев удален за «препятствование возобновлению игры», Челестини – за вход в техническую зону «Балтики» «в конфликтной манере». Тренеры получили по красной после стычки
24 минуты назад
У Миранчука 3 гола в 2 последних матчах. Хавбек «Атланты» забил «Филадельфии»
40 минут назад
Росеньор об игроках «Челси», окруживших судью перед матчем с «Ньюкаслом»: «Слишком много внимания к тому, что не имеет значения. Сосредоточься Тирни на работе, у нас был бы пенальти»
41 минуту назад
У Вальверде 5 голов в 3 последних матчах. Хавбек «Реала» забил «Эльче»
49 минут назад
«Сити» после ошибки Доннаруммы на угловом пропустил от «Вест Хэма». Вратарь не дотянулся до мяча – Мавропанос пробил головой
58 минут назад
Хенесс после 1:1 с «Байером»: «Худшая работа судей, которую я когда-либо видел в Бундеслиге»
58 минут назад
Акинфеев о ЦСКА: «Четыре поражения подряд – это из рук вон плохо, в раздевалке состоялся серьезный разговор. Мы понимаем ваше негодование, даже приму любое оскорбление»
сегодня, 20:46Видео
Глава пресс-службы «Балтики» о стычке с участием Талалаева в матче с ЦСКА: «Не тренер стал первопричиной конфликта»
сегодня, 20:45
Ко всем новостям
Последние новости
«Ливерпуль» продлил контракт с Алиссоном до 2027 года. Вратарь играет за клуб с 2018-го
11 минут назад
«Ювентус» благодаря голу Бога победил «Удинезе» – 1:0
13 минут назад
Артета про гол 16-летнего Доумана «Эвертону»: «Это было волшебно. Макс не чувствует давления – и это самое лучшее. Уверен, что люди будут вспоминать это еще много лет»
20 минут назад
МЛС. «Атланта» Миранчука победила «Филадельфию», «Интер Майами» Месси в гостях у «Шарлотт», «Гэлакси» Ройса сыграют с «Канзас Сити» Шапи
28 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» без Роналду разгромил «Аль-Халиджу», «Аль-Хилаль» Бензема обыграл «Аль-Фатех» на выезде
54 минуты назад
Симеоне об 1:0 с «Хетафе»: «Доволен отличной игрой «Атлетико», особенно в 1-м тайме. Мы могли заканчивать его с большим преимуществом в счете»
сегодня, 20:14
Гол Сафронова в девятку принес «Ротору» ничью с «КАМАЗом» – 1:1. Это третий матч волгоградцев подряд с таким счетом
сегодня, 20:11Видео
Чемпионат Франции. «Монако» Головина играет с «Брестом»
сегодня, 20:10Live
Шипами в голову Алексееву из владивостокского «Динамо» попал Ковалевский из «Кубани». Форвард получил прямую красную карточку
сегодня, 20:05Видео
Дьокереш забил «Эвертону» победный гол на 89-й – добил в пустые ворота после ошибки Пикфорда на выходе. У форварда «Арсенала» 11 голов в 29 матчах АПЛ
сегодня, 20:03
Рекомендуем