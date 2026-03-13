Семин о детских тренерах: «Мальчик хочет играть в телефон, теперь нужно увлечь его футболом. Созрела проблема гаджетов, спорт необходим»

Семин о детских тренерах: им приходится отвлекать детей от телефонов.

Бывший тренер «Локомотива » и сборной России Юрий Семин в своем блоге на Спортсе’‘ заявил, что современные тренеры вынуждены отрывать детей от гаджетов.

«Кстати, о гаджетах. Увлечение молодых ребят гаджетами – большая проблема, и не только для спорта. Вижу это даже по внуку: в любое свободное время ищет телефон. Неудивительно, что сейчас во многих странах хотят запретить детям пользоваться соцсетями. Проблема созрела. Созрела она и в футболе.

Тренировка – возможность хоть на какое-то время отвлечься от телефона и развиваться физически. Поэтому спорт современным детям необходим.

Все это проблема и для тренеров. Теперь нужно увлечь футболом мальчика, который хочет играть в телефон, и объяснить, для чего он вообще приходит.

Очевидно, сейчас психологическая нагрузка у тренеров гораздо выше, чем раньше», – считает Семин.

