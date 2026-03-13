Семин о детских тренерах: «Мальчик хочет играть в телефон, теперь нужно увлечь его футболом. Созрела проблема гаджетов, спорт необходим»
Бывший тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин в своем блоге на Спортсе’‘ заявил, что современные тренеры вынуждены отрывать детей от гаджетов.
«Кстати, о гаджетах. Увлечение молодых ребят гаджетами – большая проблема, и не только для спорта. Вижу это даже по внуку: в любое свободное время ищет телефон. Неудивительно, что сейчас во многих странах хотят запретить детям пользоваться соцсетями. Проблема созрела. Созрела она и в футболе.
Тренировка – возможность хоть на какое-то время отвлечься от телефона и развиваться физически. Поэтому спорт современным детям необходим.
Все это проблема и для тренеров. Теперь нужно увлечь футболом мальчика, который хочет играть в телефон, и объяснить, для чего он вообще приходит.
Очевидно, сейчас психологическая нагрузка у тренеров гораздо выше, чем раньше», – считает Семин.
А ты что видишь интересно для детей как спорт?
Точно не телефоны проблемой являются) Просто футбол не может сейчас заманивать даже деньгами. Слишком скучный.
Ну мне нравится теннис. Большой, настольный, падел тоже выглядит перспективно, игра смотрится реально. Но тут не про объективность, я просто теннисом настольным занимался в детстве, потом бросал, сейчас снова играю)
Главное, чтобы был интерес, какой вид спорта — без разницы. Зачем требовать ходить, если не нравится.