Мостовой о лицемерии в футболе: «Вам готовы и ножичек в спинку, и вилочкой – те же люди, которые вас облизывают, целуют, когда все хорошо»

Мостовой: в футболе вам готовы и ножичек в спинку, и вилочкой.

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о лицемерии в футболе.

«Ну, вы же знаете, в футболе, елки-палки, что я только не видел, кого я только не видел, что внутри творится там, поверьте мне, вам готовы и ножичек в спинку, и вилочкой.

Когда все хорошо, вроде все прекрасно, красиво, а как только что-то где-то, те же самые, которые тебя облизывают, целуют, как сейчас я вижу, многие делают, они же тебя готовы [растоптать]», – сказал Мостовой.