  У Винисиуса худший процент реализации пенальти среди игроков «Реала» в XXI веке с 10+ попытками – 4 промаха из 14 (71,4%). Лучший результат у Рамоса – 95,6%
У Винисиуса худший процент реализации пенальти среди игроков «Реала» в XXI веке с 10+ попытками – 4 промаха из 14 (71,4%). Лучший результат у Рамоса – 95,6%

Бразилец не смог забить с точки в матче с «Манчестер Сити» (3:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов. Джанлуиджи Доннарумма парировал удар. 

Это был 14-й пенальти Винисиуса в футболке «сливочных» и 4-й нереализованный – 71,4% точности. Из последних семи попыток успешными были лишь три. 

С сезона-2000/01 семь игроков «Реала» пробили не менее десяти пенальти. Самым точным оказался Серхио Рамос – 22 гола при одном промахе (95,6%). За ним идет Криштиану Роналду – 13 промахов / 79 точных (87,7%). Карим Бензема замыкает тройку – 5/32 (86,4%).

Также в топ-7 Луиш Фигу (6/31, 83,7%), Килиан Мбаппе (4/19, 82,6%) и Руд ван Нистелрой (4/11, 73,3%).

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
Это просто вратари расисты которые отбивают удары винисиуса
И штанги (они же белые)
Защитник имеет куда лучший процент, чем атакующий игрок. Что нам говорит о том, что техника и умение физически бить ногой по мячу в исполнении пенальти - вообще не главное. Нервишки и уверенность в себе - вот что главное. Они это называют интересным словом confidence. А берется это из того, что ты правильно все делаешь. Когда ты идешь своей дорогой - ты идешь прямо, не спотыкаешься и не оглядываешься. Тебе нечего стыдиться и нечего волноваться. Ты просто делаешь что должен. А когда ты сам знаешь, что у тебя жопка не вытерта как следует - тогда и возникают проблемы....
Рамос ещё и штрафные неплохо бьёт, помнится, забивал даже в ковидный год
В случае с Винисиусом удар тоже имеет значение, это его слабая сторона. До прихода Анчелотти он вообще по воротам не попадал, если помните
Винисиус - лучший по танцам у уголового флажка среди игроков Реала в 21-м веке. У полузащитника 85.12% успешных танцев
У рамоса менталитет жёсткий, без страха и упрека футболист. Неудивительно, что он лучший по пенальти
Тот промах с Баварией в 2012 его закалил до предела. После этого он пообещал болелам финал ЛЧ, и слово сдержал, через два года растерзав Баварию там же на Альянс Арене.
Причем буквально через пару месяцев после промаха с Баварией он пробил паненкой в полуфинале Евро. Сумасшедший менталитет
Давно замечено, худший процент реализации пенальти у всех,
кто при его исполнении прыгает, как козёл.
Интересно, а если бы Реал не вёл 3-0 на момент пенальти, а было бы 0-0, дали бы ему пробить или нет?
Серьёзно, что должно произойти, чтобы перестали давать ему пенальти бить?
А кто может ему запретить ? Весь клуб под него лёг, к сожалению.
Остальные тоже мажут как бы. Тот же Феде бьет на силу, но низко - для Доннарумы самое то.
Криш даже в пенальти второй
Ты даже в комментах последний
Что то у Ван Нистелроя многовато промахов за Реал. Помню за МЮ он пенальти вбивал как гвоздь в доску, на силу подъёмом низом в правый от вратаря угол.
В топ-7 Ван Нистерлой, у которого почти такой же процент, как у худшего Винисиуса.
Вот что значит нет в составе Ваньки Облякова! Заберут?))
Рекомендуем
Главные новости
«Реал» – «Эльче». 3:0 – Хейсен довел счет до разгромного. Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
Талалаев удален за «препятствование возобновлению игры», Челестини – за вход в техническую зону «Балтики» «в конфликтной манере». Тренеры получили по красной после стычки
9 минут назад
У Миранчука 3 гола в 2 последних матчах. Хавбек «Атланты» забил «Филадельфии»
25 минут назад
У Вальверде 5 голов в 3 последних матчах. Хавбек «Реала» забил «Эльче»
34 минуты назад
Хенесс после 1:1 с «Байером»: «Худшая работа судей, которую я когда-либо видел в Бундеслиге»
43 минуты назад
«Сити» после ошибки Доннаруммы на угловом пропустил от «Вест Хэма». Вратарь не дотянулся до мяча – Мавропанос пробил головой
43 минуты назад
Акинфеев о ЦСКА: «Четыре поражения подряд – это из рук вон плохо, в раздевалке состоялся серьезный разговор. Мы понимаем ваше негодование, даже приму любое оскорбление»
52 минуты назадВидео
Глава пресс-службы «Балтики» о стычке с участием Талалаева в матче с ЦСКА: «Не тренер стал первопричиной конфликта»
53 минуты назад
«Вест Хэм» – «Манчестер Сити». 1:1 – Мавропанос и Силва забили по голу. Онлайн-трансляция
58 минут назадLive
Лапочкин о возможном бане Талалаева на месяц, как было у Станковича, за стычку в матче с ЦСКА: «Навряд ли. Длительные дисквалификации в России дают редко»
сегодня, 20:35
Ко всем новостям
Последние новости
Артета про гол 16-летнего Доумана «Эвертону»: «Это было волшебно. Макс не чувствует давления – и это самое лучшее. Уверен, что люди будут вспоминать это еще много лет»
5 минут назад
МЛС. «Атланта» Миранчука победила «Филадельфию», «Интер Майами» Месси в гостях у «Шарлотт», «Гэлакси» Ройса сыграют с «Канзас Сити» Шапи
13 минут назад
Росеньор о том, что игроки «Челси» окружили судью перед матчем с «Ньюкаслом»: «Они собрались проявить уважения мячу и показать единство. Если бы Тирни сосредоточился на работе, у нас был бы пенальти»
26 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» без Роналду разгромил «Аль-Халиджу», «Аль-Хилаль» Бензема обыграл «Аль-Фатех» на выезде
39 минут назад
«Удинезе» – «Ювентус». 0:1 – Бога открыл счет. Онлайн-трансляция
сегодня, 20:29Live
Симеоне об 1:0 с «Хетафе»: «Доволен отличной игрой «Атлетико», особенно в 1-м тайме. Мы могли заканчивать его с большим преимуществом в счете»
сегодня, 20:14
Гол Сафронова в девятку принес «Ротору» ничью с «КАМАЗом» – 1:1. Это третий матч волгоградцев подряд с таким счетом
сегодня, 20:11Видео
Чемпионат Франции. «Монако» Головина играет с «Брестом»
сегодня, 20:10Live
Шипами в голову Алексееву из владивостокского «Динамо» попал Ковалевский из «Кубани». Форвард получил прямую красную карточку
сегодня, 20:05Видео
Дьокереш забил «Эвертону» победный гол на 89-й – добил в пустые ворота после ошибки Пикфорда на выходе. У форварда «Арсенала» 11 голов в 29 матчах АПЛ
сегодня, 20:03
Рекомендуем