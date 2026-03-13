У Винисиуса худший процент реализации пенальти среди игроков «Реала» в XXI веке с 10+ попытками – 4 промаха из 14 (71,4%). Лучший результат у Рамоса – 95,6%
Бразилец не смог забить с точки в матче с «Манчестер Сити» (3:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов. Джанлуиджи Доннарумма парировал удар.
Это был 14-й пенальти Винисиуса в футболке «сливочных» и 4-й нереализованный – 71,4% точности. Из последних семи попыток успешными были лишь три.
С сезона-2000/01 семь игроков «Реала» пробили не менее десяти пенальти. Самым точным оказался Серхио Рамос – 22 гола при одном промахе (95,6%). За ним идет Криштиану Роналду – 13 промахов / 79 точных (87,7%). Карим Бензема замыкает тройку – 5/32 (86,4%).
Также в топ-7 Луиш Фигу (6/31, 83,7%), Килиан Мбаппе (4/19, 82,6%) и Руд ван Нистелрой (4/11, 73,3%).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
кто при его исполнении прыгает, как козёл.
Серьёзно, что должно произойти, чтобы перестали давать ему пенальти бить?