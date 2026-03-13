Экс-игрок сборной Мартиники Недра, арестованный со 102+ кг кокаина, знал о своем грузе, но думал, что везет 5-6 кг: «Это моя огромная ошибка. Я всего лишь винтик в механизме»

Экс-игрок сборной Мартиники признал, что перевозил кокаин.

Экс-полузащитник сборной Мартиники Жан-Мануэль Недра, арестованный в аэропорту Парижа с более чем 102 кг кокаина, признал в суде, что сознательно перевозил наркотики. Ранее он отрицал свою причастность к организации контрабанды.

31 декабря 2022 года сотрудники таможни в аэропорту Шарль-де-Голль обнаружили в чемоданах игрока и его спутницы более 102 кг кокаина. Рыночная стоимостью содержимого, по оценкам, составила более трех миллионов евро.

Представ перед судьей, Недра первоначально отрицал, что знал о наличии наркотиков в своем багаже, объяснив лишь, что согласился помочь своему дяде перевезти некоторые вещи во Францию. Но перед судом в Бобиньи он признал, что знал о кокаине и должен был получить за перевозку 20 000 евро. Однако подсудимый заявил, что «не знал, какое количество перевозил», полагая, что у него было «5-6 кг, не больше».

Председателю суда 33-летний экс-футболист объяснил, что у него не было финансовых проблем. Но в то время он был «в плохом психологическом состоянии», спустя несколько месяцев после потери мертворожденного ребенка.

«Я не подумал. Это была огромная ошибка, самая большая ошибка в моей жизни, я искренне сожалею об этом. Я всего лишь винтик в механизме, я только забирал чемоданы и перевозил их, ничего больше», – сказал Недра.

Суд также допросил его о сообщениях, датируемых декабрем 2019 года, в которых упоминались слова «товар», «килограммы» и «авиабилеты». На это экс-игрок заявил, что ему пришлось одолжить кому-то свой телефон.

Лорин, бывшая партнерша Жан-Мануэля, заявила, что не знала ничего о содержимом багажа, когда садилась в самолет, направлявшийся в Париж.

«Сначала я подумала, что его подставили, но, увидев, что там только брикеты кокаина и никакой одежды, я поняла, что об этом было невозможно не знать. Это предательство. Я была его партнершей, была беременна его ребенком. Он втянул меня в это, а я ничего не спросила», – заявила девушка.

Вместе с парой под следствием находятся еще восемь человек. Судебное разбирательство должно продолжиться до вынесения вердикта, ожидаемого в пятницу, 20 марта.