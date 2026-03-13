  • Экс-игрок сборной Мартиники Недра, арестованный со 102+ кг кокаина, знал о своем грузе, но думал, что везет 5-6 кг: «Это моя огромная ошибка. Я всего лишь винтик в механизме»
21

Экс-игрок сборной Мартиники признал, что перевозил кокаин.

Экс-полузащитник сборной Мартиники Жан-Мануэль Недра, арестованный в аэропорту Парижа с более чем 102 кг кокаина, признал в суде, что сознательно перевозил наркотики. Ранее он отрицал свою причастность к организации контрабанды.

31 декабря 2022 года сотрудники таможни в аэропорту Шарль-де-Голль обнаружили в чемоданах игрока и его спутницы более 102 кг кокаина. Рыночная стоимостью содержимого, по оценкам, составила более трех миллионов евро.

Представ перед судьей, Недра первоначально отрицал, что знал о наличии наркотиков в своем багаже, объяснив лишь, что согласился помочь своему дяде перевезти некоторые вещи во Францию. Но перед судом в Бобиньи он признал, что знал о кокаине и должен был получить за перевозку 20 000 евро. Однако подсудимый заявил, что «не знал, какое количество перевозил», полагая, что у него было «5-6 кг, не больше».

Председателю суда 33-летний экс-футболист объяснил, что у него не было финансовых проблем. Но в то время он был «в плохом психологическом состоянии», спустя несколько месяцев после потери мертворожденного ребенка.

«Я не подумал. Это была огромная ошибка, самая большая ошибка в моей жизни, я искренне сожалею об этом. Я всего лишь винтик в механизме, я только забирал чемоданы и перевозил их, ничего больше», – сказал Недра.

Суд также допросил его о сообщениях, датируемых декабрем 2019 года, в которых упоминались слова «товар», «килограммы» и «авиабилеты». На это экс-игрок заявил, что ему пришлось одолжить кому-то свой телефон.

Лорин, бывшая партнерша Жан-Мануэля, заявила, что не знала ничего о содержимом багажа, когда садилась в самолет, направлявшийся в Париж.

«Сначала я подумала, что его подставили, но, увидев, что там только брикеты кокаина и никакой одежды, я поняла, что об этом было невозможно не знать. Это предательство. Я была его партнершей, была беременна его ребенком. Он втянул меня в это, а я ничего не спросила», – заявила девушка.

Вместе с парой под следствием находятся еще восемь человек. Судебное разбирательство должно продолжиться до вынесения вердикта, ожидаемого в пятницу, 20 марта.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
что у к него за багаж был в аэропорту , что только одного кокаина больше центнера , это грубо четыре мешка цемента 🤣
"Своя ноша не тянет".)))
Был бы строителем, то мог бы соскочить, сказав, что дядя попросил привезти немного родбана, стены поровнять.
А, правда? Ну ладно, оправдан.
В МИД вез,недовез.А я то думаю,почему больше глупых законов из думы-закончилось,в Аргентине перекрыли канал и этот спалился)))Беда прям)
Судья:
- Кому все это принадлежит?
Недра:
- Народу!
Подумаешь 90 кг не распознал. 🤣
Обдолбленному, что 1 кг, что 100 кг. Разницы нет никакой)))
5 кг и центнер почти одинаково весят. Как они вообще доперли эти чемоданы?
Он Винтик, осталось найти Шпунтика
"там только брикеты кокаина и никакой одежды"
Уровень маскировки запредельный вообще)
Ну явно же человек невиновен. Чего пристали?
неисчерпаемые недра
Ну да, 5кг и 100кг разница плёвая, в пределах погрешности, трудно такое заметить=))
Рекомендуем
Главные новости
Тренер ЦСКА Экспосито о стычке в матче с «Балтикой»: «Челестини не взбесился. Все предельно видно на камерах»
29 секунд назад
Тренер «Балтики» Нагайцев о стычке в матче с ЦСКА: «Они зачем‑то прибежали в нашу техническую зону. Я на русском языке и без мата попросил их выйти – они почему‑то не хотели это делать»
6 минут назад
Брейдо о стычке в матче с «Балтикой»: «Если Челестини не взбесился, то ЦСКА взбешен. Фабио пошел успокаивать ситуацию, его дважды толкнули, а он еще и получил красную»
14 минут назад
16-летний Доуман – самый молодой автор гола в истории АПЛ. Вингер «Арсенала» забил «Эвертону»
28 минут назад
ЦСКА отстает от «Краснодара» на 10 очков после 21 тура РПЛ. Команда Челестини идет 5-й
32 минуты назад
«Вест Хэм» – «Манчестер Сити». Кастельянос и Холанд на полеОнлайн-трансляция
33 минуты назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Эльче», «Атлетико» одолел «Хетафе», «Атлетик» разгромно проиграл «Жироне»
33 минуты назадLive
Чемпионат Англии. «Арсенал» победил «Эвертон», «Челси» уступил «Ньюкаслу», «Ман Сити» в гостях у «Вест Хэма», «МЮ» сыграет с «Астон Виллой» в воскресенье
33 минуты назадLive
Вспомните россиян, которые играли в Бразилии? Челлендж в 3х3
34 минуты назадТесты и игры
Тренер «Урала-2» о задержании Секача по подозрению в убийстве: «Я в шоке. Не верю, что Даниил мог совершить такое, он максимально спокойный и добрый человек»
40 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Удинезе» – «Ювентус». 0:1 – Бога открыл счет. Онлайн-трансляция
5 минут назадLive
Симеоне об 1:0 с «Хетафе»: «Доволен отличной игрой «Атлетико», особенно в 1-м тайме. Мы могли заканчивать его с большим преимуществом в счете»
20 минут назад
У «Челси» два поражения подряд – от «ПСЖ» и «Ньюкасла», в АПЛ – 1 победа в 5 последних играх. Дальше – ответный матч с парижанами
20 минут назад
Гол Сафронова в девятку принес «Ротору» ничью с «КАМАЗом» – 1:1. Это третий матч волгоградцев подряд с таким счетом
23 минуты назадВидео
Чемпионат Франции. «Монако» Головина играет с «Брестом»
24 минуты назадLive
Шипами в голову Алексееву из владивостокского «Динамо» попал Ковалевский из «Кубани». Форвард получил прямую красную карточку
29 минут назадВидео
Дьокереш забил «Эвертону» победный гол на 89-й – добил в пустые ворота после ошибки Пикфорда на выходе. У форварда «Арсенала» 11 голов в 29 матчах АПЛ
31 минуту назад
МЛС. «Атланта» Миранчука против «Филадельфии», «Интер Майами» Месси в гостях у «Шарлотт», «Гэлакси» Ройса сыграют с «Канзас Сити» Шапи
сегодня, 19:20Live
Компани о судействе в матче с «Байером»: «Были спорные моменты, и это повлияло на игру. Не понимаю удаление Диаса и отмену голов Кейна и Та»
сегодня, 19:12
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Халиджа», «Аль-Хилаль» Бензема играет с «Аль-Фатехом» на выезде
сегодня, 19:02Live
Рекомендуем