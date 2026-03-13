  • «Не ##########». Глушенков о том, что ему сказал экс-директор «Чертаново» Ларин, когда Максим мало играл в «Зените»
Глушенков рассказал, что Ларин посоветовал ему не выпендриваться в «Зените».

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков передал слова бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина, которые помогли футболисту преодолеть трудный период в Санкт-Петербурге.

Андрей Аршавин: Говорят, может, так и было, что Николай Ларин специально приезжал к тебе (в августе 2025 года, когда футболист мало играл за «Зенит» – Спортс’‘), и вы с ним поговорили, и после этого все пошло так, как и должно. Это правда?

Максим Глушенков: Он ко мне приехал – на матч с ЦСКА, когда мы 1:1 сыграли. Потом у нас, по-моему, было два дня выходных, и мы уехали в «Охта Парк», сняли дом, качественно там время провели. Сейчас под вырез будет. Единственное, что он мне сказал: «Не ##########» (не выпендривайся). И все (улыбается).

Владислав Радимов: Зачем, не вырезайте, просто запикать можно.

Андрей Аршавин: По-футбольному сказал. А Николай Ларин – это директор футбольной школы «Чертаново».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал «Зенита»
И чего ж ты не прислушался к доброму совету?
Чтобы не стать как Луис Энрике, который из лучшего игрока Южной Америки 2024 превратился у Семака в исполнительного ролевичка вроде Мантуана.
Потому что слишком любит ’’##########’’(c)
Два слова за дня, и Глушенков все понял. Если бы слов было больше, хотя бы три, до него бы не дошло. Мозг бы не смог обработать.
Три слова - "Максим, не .... (выпендривайся)"
Вы слишком много ждете от футболистов. В соседней теме ногомячист не смог 5 кг от 100 отличить...
Ждём когда скажут до##########.
Походу не услышал он первого тренера.
Глушенкову этот совет через года пронести надо и следовать.
А без мата никак?
####### уже, ######
(Надоели уже, люди нетрадиционной ориентаци)
Я отгадал с первой попытки!
Была явная подсказка: поведение Глушенкова)
Хороший совет
Спорц кроссвордный и шарадный
