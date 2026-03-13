«Не ##########». Глушенков о том, что ему сказал экс-директор «Чертаново» Ларин, когда Максим мало играл в «Зените»

Глушенков рассказал, что Ларин посоветовал ему не выпендриваться в «Зените».

Полузащитник «Зенита » Максим Глушенков передал слова бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина , которые помогли футболисту преодолеть трудный период в Санкт-Петербурге.

Андрей Аршавин: Говорят, может, так и было, что Николай Ларин специально приезжал к тебе (в августе 2025 года, когда футболист мало играл за «Зенит» – Спортс’‘), и вы с ним поговорили, и после этого все пошло так, как и должно. Это правда?

Максим Глушенков: Он ко мне приехал – на матч с ЦСКА , когда мы 1:1 сыграли. Потом у нас, по-моему, было два дня выходных, и мы уехали в «Охта Парк», сняли дом, качественно там время провели. Сейчас под вырез будет. Единственное, что он мне сказал: «Не ##########» (не выпендривайся). И все (улыбается).

Владислав Радимов: Зачем, не вырезайте, просто запикать можно.

Андрей Аршавин: По-футбольному сказал. А Николай Ларин – это директор футбольной школы «Чертаново».