«Спартак» к матчу с «Зенитом» снял ролик в стиле «Шоу Трумана»: фанат красно-белых живет в симуляции, где петербуржцы выиграли РПЛ 34 раза подряд, а Соболев – лучший форвард

«Спартак» выпустил ролик перед матчем с «Зенитом» с отсылкой к «Шоу Трумана».

«Спартак» к матчу с «Зенитом» снял ролик в стиле фильма режиссера Питера Уира «Шоу Трумана», вышедшего в 1998 году.

Команды завтра в Санкт-Петербурге сыграют в 21-м туре Мир РПЛ, встреча начнется в 16:00 по московскому времени.

В видео красно-белых комик Дмитрий Кожома исполняет роль фаната, который живет в мире-симуляции, где он единственный болельщик «Спартака», а «Зенит» выиграл чемпионат 34 раза подряд.

Герой Кожомы собирается на матч в Петербург, но постоянно встречается с препятствиями – у него не получается купить билеты, начальник нагружает работой, ведущий на радио постоянно утверждает, что у «Спартака » нет шансов. Примечательно, что когда ведущий говорит «питерцы» в эфире, коллега исправляет его на «петербуржцы» .

Жена главного героя, болеющая за «Зенит », показывает ему новую покупку – маску для снорклинга с изображением Александра Соболева на коробке. Она называет форварда петербуржцев «лучшим нападающим России».

На работе персонаж Кожомы смотрит нарезки с 11-метровыми, поставленными в пользу сине-бело-голубых и восклицает: «Каждый раз, каждый раз пенальти!»

Дома, разговаривая с женой, он задает ей вопрос про лучшего бомбардира сезона-2017/18 в РПЛ [Квинси Промеса ], и, когда она не может ответить, понимает, что все ее знания о «Зените» основаны на подсказках.

Герой убегает из квартиры и слышит голос мужчины, управляющего реальностью в симуляции.

«Советую тебе остановиться. Здесь, в моем мире, хоть и искусственно созданном, все понятно и предсказуемо. «Спартак» всегда в районе 6-го места, нет ожиданий, а соответственно, и расстройств, если они не сбываются.

В реальном мире за «Спартак» болеют миллионы людей, и эти люди расстраиваются, когда «Спартак» проигрывает. Оставайся», – говорит он.

На это герой Кожомы отвечает: «Хотите жить в иллюзии? Живите. Я выбираю реальность. И даже если на стадионе я буду один, я буду один за всех. Это моя команда, это мои парни. Назад пути нет. Вперед, «Спартак»!