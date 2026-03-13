  «Спартак» к матчу с «Зенитом» снял ролик в стиле «Шоу Трумана»: фанат красно-белых живет в симуляции, где петербуржцы выиграли РПЛ 34 раза подряд, а Соболев – лучший форвард
116

«Спартак» к матчу с «Зенитом» снял ролик в стиле «Шоу Трумана»: фанат красно-белых живет в симуляции, где петербуржцы выиграли РПЛ 34 раза подряд, а Соболев – лучший форвард

«Спартак» выпустил ролик перед матчем с «Зенитом» с отсылкой к «Шоу Трумана».

«Спартак» к матчу с «Зенитом» снял ролик в стиле фильма режиссера Питера Уира «Шоу Трумана», вышедшего в 1998 году.

Команды завтра в Санкт-Петербурге сыграют в 21-м туре Мир РПЛ, встреча начнется в 16:00 по московскому времени.

В видео красно-белых комик Дмитрий Кожома исполняет роль фаната, который живет в мире-симуляции, где он единственный болельщик «Спартака», а «Зенит» выиграл чемпионат 34 раза подряд.

Герой Кожомы собирается на матч в Петербург, но постоянно встречается с препятствиями – у него не получается купить билеты, начальник нагружает работой, ведущий на радио постоянно утверждает, что у «Спартака» нет шансов. Примечательно, что когда ведущий говорит «питерцы» в эфире, коллега исправляет его на «петербуржцы».

Жена главного героя, болеющая за «Зенит», показывает ему новую покупку – маску для снорклинга с изображением Александра Соболева на коробке. Она называет форварда петербуржцев «лучшим нападающим России».

На работе персонаж Кожомы смотрит нарезки с 11-метровыми, поставленными в пользу сине-бело-голубых и восклицает: «Каждый раз, каждый раз пенальти!»

Дома, разговаривая с женой, он задает ей вопрос про лучшего бомбардира сезона-2017/18 в РПЛ [Квинси Промеса], и, когда она не может ответить, понимает, что все ее знания о «Зените» основаны на подсказках.

Герой убегает из квартиры и слышит голос мужчины, управляющего реальностью в симуляции.

«Советую тебе остановиться. Здесь, в моем мире, хоть и искусственно созданном, все понятно и предсказуемо. «Спартак» всегда в районе 6-го места, нет ожиданий, а соответственно, и расстройств, если они не сбываются.

В реальном мире за «Спартак» болеют миллионы людей, и эти люди расстраиваются, когда «Спартак» проигрывает. Оставайся», – говорит он.

На это герой Кожомы отвечает: «Хотите жить в иллюзии? Живите. Я выбираю реальность. И даже если на стадионе я буду один, я буду один за всех. Это моя команда, это мои парни. Назад пути нет. Вперед, «Спартак»!

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Видео Спортс’‘
Ролик сделан интересной, с хорошей идеей, с самоиронией, никого не высмеивая и не умаляя ничьих достижений, Но все равно набежали альтернативно одаренные уникумы, которые гадят не по теме, лишь бы нагадить. Чтоб было
Ответ Зицпредседатель Фунт
Ролик сделан интересной, с хорошей идеей, с самоиронией, никого не высмеивая и не умаляя ничьих достижений, Но все равно набежали альтернативно одаренные уникумы, которые гадят не по теме, лишь бы нагадить. Чтоб было
Культурная столица, терпите, сэр)
Ну то что фанаты кб живут в симуляции это не новость. Борзыкин, заговоры, вот это вот всё.
Ответ fil_spb
Ну то что фанаты кб живут в симуляции это не новость. Борзыкин, заговоры, вот это вот всё.
Лучше в симуляции, чем в вашем судейском гадюшнике
Ответ fil_spb
Ну то что фанаты кб живут в симуляции это не новость. Борзыкин, заговоры, вот это вот всё.
Ну куда уж нам до альтернативной геометрии
Очень классно получилось.
И ВАР потролили, и судей, и Соболева, и популярность Зенита.
До слез
В реальности же у спартака за 25 лет одно чемпионство )
Ответ Dr_horrible
До слез В реальности же у спартака за 25 лет одно чемпионство )
Что по математике было?
2001 и 2017
Ответ TurboX
Что по математике было? 2001 и 2017
Культурная столица, не спорь.
Дмитрий Кожома-это,конечно не Джим Керри...
Ответ Сергей Круг
Дмитрий Кожома-это,конечно не Джим Керри...
По крайней имя и фамилия начинаются с тех же букв
Ответ Сергей Круг
Дмитрий Кожома-это,конечно не Джим Керри...
Уж на кого денег хватило)
Отличный ролик. Оригинально.
Для тех, кто смотрел Шоу Трумана, зайдёт на ура.
Советую тебе остановиться. Здесь, в моем мире, хоть и искусственно созданном, все понятно и предсказуемо. «Спартак» всегда в районе 6-го места, нет ожиданий, а соответственно, и расстройств, если они не сбываются.

По идее, как сейчас модно, перед роликом должен быть титр "Основано на реальных событиях".
Максименко на воротах - это тоже симуляция от Газпрома...
Странное дело, как раз в реальном мире Спартак на своем законном 6-ом месте )
Ответ rusriver
Странное дело, как раз в реальном мире Спартак на своем законном 6-ом месте )
Это называется самоирония
Вспоминается Бышовец и его нетленная фраза: надо быть полным идиотом, чтобы верить всему тому, что происходит...
