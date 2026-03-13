Агент Захаряна о «Сосьедаде»: «Тренерский штаб настоял, чтобы Арсен остался. Матараццо рассчитывает на него и не хочет отпускать»
Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, заявил, что главный тренер команды Пеллегрино Матараццо рассчитывает на хавбека.
«Матараццо заинтересован в Захаряне. Главный тренер рассчитывает на Арсена и не хочет его отпускать.
Зимой им интересовались разные европейские клубы, но тренерский штаб настоял на том, чтобы Арсен остался в команде. В «Сосьедаде» Захарян получает игровую практику и не планирует покидать клуб», – сказал Голубин.
В нынешнем сезоне Захарян провел в составе «Сосьедада» 19 матчей во всех турнирах и забил один гол. Подробную статистику россиянина можно найти здесь.
Агент Захаряна: «Недавно Арсеном интересовался серьезный французский клуб – он играет в ЛЧ. Сразу скажу, что это не «ПСЖ»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Хотелось бы, чтоб Арсен окреп и стал показывать свой максимум, ему по силам закрепиться в Европе, но возможно лучше перейти в Италию или к Головину в Монако!