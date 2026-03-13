  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Агент Захаряна о «Сосьедаде»: «Тренерский штаб настоял, чтобы Арсен остался. Матараццо рассчитывает на него и не хочет отпускать»
10

Агент Захаряна о «Сосьедаде»: «Тренерский штаб настоял, чтобы Арсен остался. Матараццо рассчитывает на него и не хочет отпускать»

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, заявил, что главный тренер команды Пеллегрино Матараццо рассчитывает на хавбека.

«Матараццо заинтересован в Захаряне. Главный тренер рассчитывает на Арсена и не хочет его отпускать.

Зимой им интересовались разные европейские клубы, но тренерский штаб настоял на том, чтобы Арсен остался в команде. В «Сосьедаде» Захарян получает игровую практику и не планирует покидать клуб», – сказал Голубин. 

В нынешнем сезоне Захарян провел в составе «Сосьедада» 19 матчей во всех турнирах и забил один гол. Подробную статистику россиянина можно найти здесь.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
logoАрсен Захарян
logoГеннадий Голубин
logoЛа Лига
logoПеллегрино Матараццо
logoРеал Сосьедад
агенты
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
возможные трансферы
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
19 матчей переведите в минуты и все встанет на свои обычные места
Ответ Nils Michael
19 матчей переведите в минуты и все встанет на свои обычные места
Минут примерно столько же)
Гена Голубин это реинкарнация Лёни Голубкова
Очевидно, что в интересах клуба дать Арсену сначала хоть немного блеснуть, а потом уже продавать с минимальными потерями
Да давно стало ясно, что как агент Гена Голубкин это полное фуфло! От тебя надо избавляться!
Как же хочется, чтоб Арсен показал свой настоящий уровень, видно, что он старается, учит язык, налаживает взаимопонимание с партнерами, это не типичный лимитчик, которому лишь бы денежка капала, вырвался из тепличной атмосферы, где мог бы на долгие годы стать примой Динамо, но жаль здоровье слабое!

Хотелось бы, чтоб Арсен окреп и стал показывать свой максимум, ему по силам закрепиться в Европе, но возможно лучше перейти в Италию или к Головину в Монако!
Если 100 раз сказать сахар - во рту слаще не станет. Если 100 раз агент скажет "Матараццо рассчитывает на Захаряна", то того... (домыслите сами - моя версия "его позовут в кипрскую команду")
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Рекомендуем