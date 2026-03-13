Агент Захаряна о «Сосьедаде»: «Тренерский штаб настоял, чтобы Арсен остался. Матараццо рассчитывает на него и не хочет отпускать»

Агент Захаряна о «Сосьедаде»: тренер рассчитывает на него и не хочет отпускать.

Геннадий Голубин , представитель полузащитника «Реал Сосьедад » Арсена Захаряна , заявил, что главный тренер команды Пеллегрино Матараццо рассчитывает на хавбека.

«Матараццо заинтересован в Захаряне. Главный тренер рассчитывает на Арсена и не хочет его отпускать.

Зимой им интересовались разные европейские клубы, но тренерский штаб настоял на том, чтобы Арсен остался в команде. В «Сосьедаде» Захарян получает игровую практику и не планирует покидать клуб», – сказал Голубин.

В нынешнем сезоне Захарян провел в составе «Сосьедада» 19 матчей во всех турнирах и забил один гол. Подробную статистику россиянина можно найти здесь .

