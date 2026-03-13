Глушаков о тренерстве: «Неинтересно, когда команда существует, чтобы пустить пыль в глаза губернатору. Самое главное – задача и цель, чтобы было за что отвечать»

Глушаков: не нравятся клубы, существующие для пускания пыли в глаза губернатору.

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков рассказал, какие предложения о работе готов рассматривать.

– Зацепила ваша фраза о тренерской карьере, что вы «не хотите охранять кукурузу» и ждете серьезных предложений. Что для вас «кукуруза»? Все, что ниже РПЛ?

– Знаете, Вторая лига – Второй лиге рознь. В той же Второй лиге есть клубы под задачу – это интересно.

А когда команда существует просто так, чтобы пустить пыль в глаза губернатору – мне такое неинтересно. Если идти работать, то добиваться результата, высокой цели.

Поэтому PARI Первая, LEON Вторая Лиги, КФК – для меня нет большой разницы. Самое главное – задача и цель, чтобы было за что отвечать. А для галочки куда-то идти не хочется, – заявил Глушаков .

Экс-футболист официально завершил карьеру осенью 2025 года. Денис выступал в «Локомотиве», «Спартаке», «Ахмате», «Пари НН», «Химках» и других клубах.