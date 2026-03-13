Глушаков о тренерстве: «Неинтересно, когда команда существует, чтобы пустить пыль в глаза губернатору. Самое главное – задача и цель, чтобы было за что отвечать»
Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков рассказал, какие предложения о работе готов рассматривать.
– Зацепила ваша фраза о тренерской карьере, что вы «не хотите охранять кукурузу» и ждете серьезных предложений. Что для вас «кукуруза»? Все, что ниже РПЛ?
– Знаете, Вторая лига – Второй лиге рознь. В той же Второй лиге есть клубы под задачу – это интересно.
А когда команда существует просто так, чтобы пустить пыль в глаза губернатору – мне такое неинтересно. Если идти работать, то добиваться результата, высокой цели.
Поэтому PARI Первая, LEON Вторая Лиги, КФК – для меня нет большой разницы. Самое главное – задача и цель, чтобы было за что отвечать. А для галочки куда-то идти не хочется, – заявил Глушаков.
Экс-футболист официально завершил карьеру осенью 2025 года. Денис выступал в «Локомотиве», «Спартаке», «Ахмате», «Пари НН», «Химках» и других клубах.
Жили-были мыши и все их обижали. Как-то пошли они к мудрому филину
и говорят:
- Мудрый филин, помоги советом. Все нас обижают, коты разные, совы.
Что нам делать?
Филин подумал и говорит:
- А вы станьте ежиками. У ежиков иголки, их никто не обижает.
Мыши обрадовались и побежали домой. Но по дороге одна мышка сказала:
- Как же мы станем ежиками? - и все побежали обратно, чтобы задать
этот вопрос мудрому филину.
Прибежав, они спросили:
- Мудрый филин, а как же мы станем ежиками?
И ответил филин:
- Ребята, вы меня ерундой не грузите. Я стратегией занимаюсь.
Глушаков: не хочу пускать пыль в глаза, мне бы задачу денег попилить...