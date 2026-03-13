  • Глушаков о тренерстве: «Неинтересно, когда команда существует, чтобы пустить пыль в глаза губернатору. Самое главное – задача и цель, чтобы было за что отвечать»
Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков рассказал, какие предложения о работе готов рассматривать. 

– Зацепила ваша фраза о тренерской карьере, что вы «не хотите охранять кукурузу» и ждете серьезных предложений. Что для вас «кукуруза»? Все, что ниже РПЛ?

– Знаете, Вторая лига – Второй лиге рознь. В той же Второй лиге есть клубы под задачу – это интересно.

А когда команда существует просто так, чтобы пустить пыль в глаза губернатору – мне такое неинтересно. Если идти работать, то добиваться результата, высокой цели.

Поэтому PARI Первая, LEON Вторая Лиги, КФК – для меня нет большой разницы. Самое главное – задача и цель, чтобы было за что отвечать. А для галочки куда-то идти не хочется, – заявил Глушаков.

Экс-футболист официально завершил карьеру осенью 2025 года. Денис выступал в «Локомотиве», «Спартаке», «Ахмате», «Пари НН», «Химках» и других клубах.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Legalbet
Самое главное – задача и цель, чтобы было за что отвечать...
Жили-были мыши и все их обижали. Как-то пошли они к мудрому филину
и говорят:
- Мудрый филин, помоги советом. Все нас обижают, коты разные, совы.
Что нам делать?
Филин подумал и говорит:
- А вы станьте ежиками. У ежиков иголки, их никто не обижает.
Мыши обрадовались и побежали домой. Но по дороге одна мышка сказала:
- Как же мы станем ежиками? - и все побежали обратно, чтобы задать
этот вопрос мудрому филину.
Прибежав, они спросили:
- Мудрый филин, а как же мы станем ежиками?
И ответил филин:
- Ребята, вы меня ерундой не грузите. Я стратегией занимаюсь.
Глушак, здорово были! Как оно твоё ни чего? 🍷🍻🍺🍹🍸
Ответ Евгений Шеин
"Сам чë, как? "
Всегда в таких случаях интересно, что человек, говорящий о целях и интересе, может предложить в качестве доказательства тренерских умений и того, что он будет использовать для достижения результатов
Ответ Marcus-light
будет с командой самогоночки для обводочки фигачить
Ответ Marcus-light
Миллеровка
Губернатор ставит задачу: выйти в первую лигу.
Глушаков: не хочу пускать пыль в глаза, мне бы задачу денег попилить...
В последние дни Глушакова здесь стало не меньше Мостового. Они словно перепевают друг друга...
Материалы по теме
Денис Глушаков: «Чемпионская ДНК «Спартака» – это баня, борщ и Тарасовка»
9 марта, 15:57
Глушаков о завершении карьеры: «Футбола стало больше, чем когда играл в РПЛ. Нет такого, чтобы скучал. Общаемся на мероприятиях, Медиалига, на воротах, на лыжах»
7 марта, 06:35
Денис Глушаков: «Плющенко душу вкладывает, живет своими спортсменами, инфраструктура у него отличная. Поэтому и добивается таких результатов»
6 марта, 17:30
Глушаков про 2:5 «Спартака»: «Пока будет ######## в клубе, так и будет занимать 5-6-е места! Жаль болельщиков 🔴⚪️»
5 марта, 20:08
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Италии. «Ювентус» одолел «Удинезе», «Интер» сыграл вничью с «Аталантой», «Наполи» одолел «Лечче», «Милан» сыграет с «Лацио» в воскресенье
3 минуты назад
«Реал» – «Эльче». 3:0 – Хейсен довел счет до разгромного. Онлайн-трансляция
17 минут назадLive
Талалаев удален за «препятствование возобновлению игры», Челестини – за вход в техническую зону «Балтики» «в конфликтной манере». Тренеры получили по красной после стычки
22 минуты назад
У Миранчука 3 гола в 2 последних матчах. Хавбек «Атланты» забил «Филадельфии»
38 минут назад
Росеньор об игроках «Челси», окруживших судью перед матчем с «Ньюкаслом»: «Слишком много внимания к тому, что не имеет значения. Сосредоточься Тирни на работе, у нас был бы пенальти»
39 минут назад
У Вальверде 5 голов в 3 последних матчах. Хавбек «Реала» забил «Эльче»
47 минут назад
«Сити» после ошибки Доннаруммы на угловом пропустил от «Вест Хэма». Вратарь не дотянулся до мяча – Мавропанос пробил головой
56 минут назад
Хенесс после 1:1 с «Байером»: «Худшая работа судей, которую я когда-либо видел в Бундеслиге»
56 минут назад
Акинфеев о ЦСКА: «Четыре поражения подряд – это из рук вон плохо, в раздевалке состоялся серьезный разговор. Мы понимаем ваше негодование, даже приму любое оскорбление»
сегодня, 20:46Видео
Глава пресс-службы «Балтики» о стычке с участием Талалаева в матче с ЦСКА: «Не тренер стал первопричиной конфликта»
сегодня, 20:45
Ко всем новостям
Последние новости
«Ливерпуль» продлил контракт с Алиссоном до 2027 года. Вратарь играет за клуб с 2018-го
9 минут назад
«Ювентус» благодаря голу Бога победил «Удинезе» – 1:0
11 минут назад
Артета про гол 16-летнего Доумана «Эвертону»: «Это было волшебно. Макс не чувствует давления – и это самое лучшее. Уверен, что люди будут вспоминать это еще много лет»
18 минут назад
МЛС. «Атланта» Миранчука победила «Филадельфию», «Интер Майами» Месси в гостях у «Шарлотт», «Гэлакси» Ройса сыграют с «Канзас Сити» Шапи
26 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» без Роналду разгромил «Аль-Халиджу», «Аль-Хилаль» Бензема обыграл «Аль-Фатех» на выезде
52 минуты назад
Симеоне об 1:0 с «Хетафе»: «Доволен отличной игрой «Атлетико», особенно в 1-м тайме. Мы могли заканчивать его с большим преимуществом в счете»
сегодня, 20:14
Гол Сафронова в девятку принес «Ротору» ничью с «КАМАЗом» – 1:1. Это третий матч волгоградцев подряд с таким счетом
сегодня, 20:11Видео
Чемпионат Франции. «Монако» Головина играет с «Брестом»
сегодня, 20:10Live
Шипами в голову Алексееву из владивостокского «Динамо» попал Ковалевский из «Кубани». Форвард получил прямую красную карточку
сегодня, 20:05Видео
Дьокереш забил «Эвертону» победный гол на 89-й – добил в пустые ворота после ошибки Пикфорда на выходе. У форварда «Арсенала» 11 голов в 29 матчах АПЛ
сегодня, 20:03
Рекомендуем