Семак поставит Соболева в старт «Зенита» на матч со «Спартаком», а не Дурана (Legalbet)

Семак выберет Соболева вместо Дурана в старт «Зенита» на игру со «Спартаком».

Главный тренер «Зенита » Сергей Семак включит Александра Соболева в стартовый состав команды на матч со «Спартаком », а не Джона Дурана, сообщает Legalbet.

Встреча 21-го тура Мир РПЛ состоится 14 марта на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

У Соболева 2 гола в трех матчах после рестарта сезона. Джон Дуран, арендованный у «Аль-Насра» зимой, за петербуржцев пока не забивал.