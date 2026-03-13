Семак поставит Соболева в старт «Зенита» на матч со «Спартаком», а не Дурана (Legalbet)

Семак поставит Соболева в старт «Зенита» на матч со «Спартаком», а не Дурана

Семак выберет Соболева вместо Дурана в старт «Зенита» на игру со «Спартаком».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак включит Александра Соболева в стартовый состав команды на матч со «Спартаком», а не Джона Дурана, сообщает Legalbet.

Встреча 21-го тура Мир РПЛ состоится 14 марта на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

У Соболева 2 гола в трех матчах после рестарта сезона. Джон Дуран, арендованный у «Аль-Насра» зимой, за петербуржцев пока не забивал. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Legalbet
Эка сенсация.
Он ставил этого типа, когда тот стабильные 0+0 выдавал, а тут машина завелась - место в старте забронировано.
Ну тут вообще сенсации нет, согласен, Дмитрий, ничего удивительного, да вообще без разницы, кто будет играть, главное, чтоб выиграли
Да, разумеется, хотелось бы победы.
И состав нынешний на это способен, тем более, домашний матч.
Но вот какой план игроцкий у господина Семака - вот вопрос.
Ему привезли Дурана на 12 матчей , а он вместо того чтобы дать ему сыграться и получить уверенность, ставит в старт дерево , которое случайно забило
Семак просто гений
логично, что на синтетике в мороз играл Соболев, а не неадаптированный Дуран
логично на матч с бывшей командой ставить Соболева
Дурана привезли, чтоб Соболев хоть немного булками зашевелил.
Ну это понятно, Дурана не для того привезли, чтобы он играл, пусть за свои миллионы на лавке пылит
У него другая задача: дождаться последних 10 минут или до момента уступания команды в счете, чтобы всех креативщиков заменили и выпустили Ерохина и Ко. Там уже и шанс для Дурана поучаствовать в навесах
А может это тайный план Семака, гробить его на скамейке полгода, сбить стоимость, чтобы летом прийти за ним с 10 млн 💵. Ай да стратеги в Питере!
Год назад за Дурана отдали 77 млн евро, а потом удивляются почему в РПЛ некоторые игроки за 15-20 млн заиграть не могут на топ-уровне, да потому что в современном перекаченном бабками футболе даже 77 млн не гарантия качества
Полностью согласен, очень средненький английский дровосек стоит минимум 30 млн.
так изначально было понятно, что это развод века, поэтому Антон вилла быстренько его и слила
да, футбол перекачен деньгами, но конкретно с дураном пример неудачный
Я так понял кроме ставки на "бывший забьёт" и "вешай на того длинного" никаких тактических фишек от Семака не ждут. 🙃
Да у Спартака щас вратарь с обороной такие к сожалению, что любой игрок выше 180 см головой спокойно закинет в уголок
Они на это ставки принимают или просто фантазируют?
Фантазируют, что принимают ставки на это)
Им просто схему надо поменять на более закрытую, например 4-5-1 или 4-4-2 и играть от обороны, через контра атаки, а при 4-3-3 они не успевают все поле перекрыть, отсюда и голы
Я не понимаю почему негативные комменты? Ну ввпустит его Семак в старте и что? Если его прорвало и он затграет то может и забить,если будет как обычно тупить то его заменит на Дурана. Нигде ж не сказано что Дурана нет в заявке. Выйдет если Соболев провалится. Да и без обоих есть кому на нормальном поле играть,есть джон , есть энрике,есиь мостовой,глушенков мантуан. Пока не аижу в чем проблема
Что же такое дельфин Семаку в ряженку подсыпает, что он с упертым постоянством выпускает это чудо морское?!
Быстров о «Зените»: «Нет зрелищной игры, что бывала раньше. Те, кто приносили пользу, постарели»
вчера, 06:38
Червиченко о матче «Зенит» – «Спартак»: «Результат непредсказуем. У обеих команд куча игровых проблем»
вчера, 04:20
Глушенков отказывается общаться с прессой: «Какую чушь они спрашивают – нет смысла разговаривать»
12 марта, 23:05
