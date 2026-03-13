Зюле и Озджан покинут «Боруссию» летом по истечении контрактов
Никлас Зюле и Салих Озджан покинут дортмундскую «Боруссию» по окончании текущего сезона, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
Защитник и полузащитник выступают за немецкую команду с 2022 года. Их действующие соглашения рассчитаны до 30 июня 2026 года.
Клуб и оба игрока достигли взаимной договоренности не продлевать сроки истекающих контрактов.
В текущем сезоне 30-летний Зюле провел 9 матчей в Бундеслиге, сделав 1 ассист. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
На счету 28-летнего Озджана 7 матчей лиги без результативных действий. Подробная статистика игрока доступна по ссылке.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
Боруссия от их ухода слабее не станет уж точно, лишь неплохо разгрузит платёжку. В этом сезоне(да и не только в этом) Зюле почти не играл а когда играл надёжностью не выделялся, ну а Озджан с самого начала по сути был грузом.
Досидели таки
