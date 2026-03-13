Семеньо – лучший игрок АПЛ в феврале. Вингер «Ман Сити» обошел Дьокереша, Шешко, ван Дейка, О’Райли и Уаттара

Семеньо – лучший игрок февраля в АПЛ.

Вингер «Манчестер Сити » Антуан Семеньо признан лучшим игроком АПЛ в феврале.

В прошлом месяце 26-летний футболист забил 3 гола в 5 матчах Премьер-лиги.

Антуан обошел в голосовании своего одноклубника Нико О’Райли, а также Виктора Дьокереша («Арсенал »), Данго Уаттара («Брентфорд»), Беньямина Шешко («Манчестер Юнайтед») и Вирджила ван Дейка («Ливерпуль»).