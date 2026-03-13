Семеньо – лучший игрок АПЛ в феврале. Вингер «Ман Сити» обошел Дьокереша, Шешко, ван Дейка, О’Райли и Уаттара
Вингер «Манчестер Сити» Антуан Семеньо признан лучшим игроком АПЛ в феврале.
В прошлом месяце 26-летний футболист забил 3 гола в 5 матчах Премьер-лиги.
Антуан обошел в голосовании своего одноклубника Нико О’Райли, а также Виктора Дьокереша («Арсенал»), Данго Уаттара («Брентфорд»), Беньямина Шешко («Манчестер Юнайтед») и Вирджила ван Дейка («Ливерпуль»).
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер АПЛ
Пеп вечно в ЛЧ мудрит, пытается удивить соперника, а по итогам в минусах сам
Топ трансфер для цистерны, как влитой вписался.
Тащит их чуть ли не в одного сейчас.