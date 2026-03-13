«Крылья Советов» принимают «Локомотив». Приходите поддержать самарцев в домашнем кубковом матче!
В первом полуфинале Пути Регионов Фонбет Кубка России «Крылья» сыграют с «Локо».
Матч пройдет в четверг, 19 марта, в 19:30 по местному времени на стадионе «Солидарность Самара Арена».
Самарцы в предыдущей стадии турнира обыграли «Оренбург» (2:0). Москвичи же в прошлом матче одолели тульский «Арсенал» (2:1). Поддержите «Крылья» в кубковой игре против «Локомотива»!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем