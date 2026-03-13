Морьентес о 3:0 с «Ман Сити»: «Очень легко открыть двери психбольницы и похоронить «Реал», когда он проигрывает два матча»
Экс-форвард «Реала» Фернандо Морьентес поделился эмоциями от победы «сливочных» над «Манчестер Сити» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Очень легко открыть двери психбольницы, и очень легко похоронить команду, когда она проигрывает два матча.
Ожидал ли я того, что произошло? Очевидно, нет», – сказал Морьентес.
В феврале и марте «Мадрид» проиграл два матча подряд в Ла Лиге – против «Осасуны» (1:2) и «Хетафе» (0:1).
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер El Partidazo de COPE
Дело даже не в счёте 3:0 или 4:0 с учётом незабитого пенальти, а в самой игре. Реал смотрелся очень сильно, у МС не было вообще никаких шансов, абсолютно, Холланд был вообще без мяча, хваленный Семеньо наглухо закрыт, Родри в центре выключен полностью
С Родри не согласен, был лучшим в составе Сити
Рано радоваться. Как бы незабитый пенальти не аукнулся.
Вау, как он завуалированно назвал хейтеров Реала пациентами психбольницы :)))
