Морьентес о 3:0 с «Ман Сити»: «Очень легко открыть двери психбольницы и похоронить «Реал», когда он проигрывает два матча»

Морьентес о 3:0 с «Ман Сити»: легко похоронить «Реал» после двух поражений.

Экс-форвард «Реала » Фернандо Морьентес поделился эмоциями от победы «сливочных» над «Манчестер Сити » (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Очень легко открыть двери психбольницы, и очень легко похоронить команду, когда она проигрывает два матча.

Ожидал ли я того, что произошло? Очевидно, нет», – сказал Морьентес.

В феврале и марте «Мадрид» проиграл два матча подряд в Ла Лиге – против «Осасуны» (1:2) и «Хетафе» (0:1).