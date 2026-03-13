Моуринью получил бан на 1 матч и 11 дней и штраф 5 355 евро за удаление в игре с «Порту» и стычку с Лучо. «Бенфика» оспорит «несоразмерное» наказание – по мнению «орлов», Жозе провоцировали
Дисциплинарный комитет Португальской футбольной федерации (FPF) наложил на Жозе Моуринью два штрафа на общую сумму свыше пяти тысяч евро.
Главный тренер «Бенфики» наказан за удаление в игре с «Порту» (2:2) и за конфликт с ассистентом тренера «драконов» Лучо Гонсалесом.
За полученную красную карточку Моуринью обязан заплатить 1 530 евро, за перепалку с Лучо – 3 825 евро.
«После гола своей команды он намеренно покинул техническую зону, чтобы действовать провокационно, побежал в сторону скамейки запасных команды-соперника и ударил мяч в сторону трибун, спровоцировав конфликт между скамейками», – говорится в отчете судьи Жоау Пиньейру о матче.
Португалец также был дисквалифицирован на 11 дней и один матч. Он пропустит субботнюю игру против «Ароки».
«Бенфика» объявила, что подаст апелляцию на дисквалификацию Жозе Моуринью.
«Бенфика» решительно и недвусмысленно осуждает наказание, примененное к нашему тренеру Жозе Моуринью Дисциплинарным комитетом Португальской футбольной федерации.
Речь идет о явно несправедливом и несоразмерном решении, принятом вопреки тому, что на самом деле произошло после окончания матча. Как тренер оперативно пояснил на послематчевой пресс-конференции и как подтверждают широко распространенные видеозаписи, тренер «Бенфики» лишь ударил мяч в сторону трибун в момент празднования, как это происходило и раньше, без какого-либо намерения проявить неуважение или кого-то спровоцировать.
Учитывая очевидность фактов, непонятно применение наказания, которое искажает контекст произошедшего, игнорирует предоставленные объяснения и то, что ясно видно на видеозаписях. Еще более важно, что недооцениваются провокации Лучо Гонсалеса в адрес Жозе Моуринью после удалений, в тоннеле, ведущем к раздевалкам.
«Бенфика» считает это решение глубоко несправедливым и необоснованным, поэтому намерена обжаловать его всеми доступными средствами, будучи уверенной, что в надлежащей инстанции правда будет восстановлена и справедливость восторжествует.
Клуб вновь выражает полную поддержку тренеру Жозе Моуринью и будет решительно защищать спортивную честность и уважение к своим профессионалам, несмотря на еще одно прискорбное решение Дисциплинарного комитета Португальской футбольной федерации», – говорится в заявлении клуба, которое опубликовал Record.