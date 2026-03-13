Александр Мостовой: «Те, кто не играл никогда, считают себя экспертами. Вы че, ребят, вы кто в футболе. Я всю жизнь ему отдал, елки-палки»

Александр Мостовой: те, кто не играл никогда, считают себя экспертами в футболе.

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о людях, считающих себя футбольными экспертами.

«Экспертов же много в футболе. Те, кто даже не играл никогда, они экспертами себя считают, понимаешь?

Я говорю, ну елки-палки, когда ты видишь эти высказывания, думаешь, ну елки-палки, я всю жизнь футболу отдал, что в нем только не видел…

Я говорю, вы че, ребят. Ты кто, говорю, в футболе. Я же не говорю тебе, ты в футболе кто, а он в футбол даже не играл», – сказал Мостовой.

Александр Мостовой: «У нас своих не совсем уважают, в СССР такого не было. На 1-м месте блогеры – не знают, как по мячу ударить, клюшку держать и рассказывают про футбол, хоккей. Зато подписчиков…»

Мостовой – судьям: «Если не знаете, как рассудить, нужно не к ВАР обращаться, а делать звонок Мостовому, все решится быстрее и точнее. Надо слушать Мостового, который миллион раз в этих ситуациях был»